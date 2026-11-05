АЗ Алкмар — Ювентус: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги АЗ Алкмар — Ювентус учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
АЗ Алкмар бошланғич таркиби: 28. Де Буссер Ж., 17. Бисков В., 11. Даал Р., 34. де Вит М., 3. Гоэс В., 30. Касиус Д., 6. Коопмейнерс П. (капитан), 21. Квакман Д., 9. Меердинк М., 4. Схаутен Л., 14. Стенгс К.
АЗ Алкмар захирадагилари: 27. Бузиан У., 5. Чавес Гарсия М., 8. Класи Ж., 22. Дейкстра Э., 29. Худт В., 31. Итихара Р., 18. Ковач Б., 2. Маикума С., 24. Оуфкир А., 1. Овусу-Одуро Р., 10. Смит К., 12. Верхулст Х.
АЗ Алкмар бош мураббийи: Эхтелд Л.
Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 20. Камбьязо А., 4. Гатти Ф. (капитан), 15. Калулу П., 6. Келли Л., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Ж., 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.
Ювентус захирадагилари: 13. Бога Ж., 3. Бремер, 32. Кабаль Х., 12. Дуглас Луис, 18. Эхатор Ж., 48. Элимогале Д., 51. Мерола А., 33. Нето, 41. Овусу А., 43. Панюкко Ф., 23. Пинсольо К.
Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.
Изоҳлар 0
…