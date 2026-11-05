АЗ Алкмар — Ювентус: таркиблар ва жонли матн

·3·Спорт
АЗ Алкмар — Ювентус: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги АЗ Алкмар — Ювентус учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

АЗ Алкмар бошланғич таркиби: 28. Де Буссер Ж., 17. Бисков В., 11. Даал Р., 34. де Вит М., 3. Гоэс В., 30. Касиус Д., 6. Коопмейнерс П. (капитан), 21. Квакман Д., 9. Меердинк М., 4. Схаутен Л., 14. Стенгс К.

АЗ Алкмар захирадагилари: 27. Бузиан У., 5. Чавес Гарсия М., 8. Класи Ж., 22. Дейкстра Э., 29. Худт В., 31. Итихара Р., 18. Ковач Б., 2. Маикума С., 24. Оуфкир А., 1. Овусу-Одуро Р., 10. Смит К., 12. Верхулст Х.

АЗ Алкмар бош мураббийи: Эхтелд Л.

Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 20. Камбьязо А., 4. Гатти Ф. (капитан), 15. Калулу П., 6. Келли Л., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Ж., 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.

Ювентус захирадагилари: 13. Бога Ж., 3. Бремер, 32. Кабаль Х., 12. Дуглас Луис, 18. Эхатор Ж., 48. Элимогале Д., 51. Мерола А., 33. Нето, 41. Овусу А., 43. Панюкко Ф., 23. Пинсольо К.

Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.

АЗ АлкмарЮвентусЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арарат-Армения — АЗ Алкмар: таркиблар ва жонли матнАрарат-Армения — АЗ Алкмар: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:35АЗ Алкмар — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матнАЗ Алкмар — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Европа Лигасида 3-тур натижалари: «Ювентус» очко йўқотди, “Марсель” мағлуб бўлдиЕвропа Лигасида 3-тур натижалари: «Ювентус» очко йўқотди, “Марсель” мағлуб бўлди23 октябр 07:59Ювентус — Ренн: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Ренн: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:43Сельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигаси:«Ювентус» НЕКни янчиб ташлади, «Борнмут» эса Испанияни ларзага солдиЕвропа Лигаси:«Ювентус» НЕКни янчиб ташлади, «Борнмут» эса Испанияни ларзага солди18 сентябр 05:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози