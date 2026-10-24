26 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади
Франциянинг нуфузли France Football нашри томонидан ўтказиладиган «Йилнинг энг яхши эркак мураббийи» соврини соҳиби маросим олдидан ошкор бўлди. Испаниянинг Mundo Deportivo нашри тарқатган инсайдга кўра, Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте якуний овоз бериш натижаларига кўра «ПСЖ» устози Луис Энрикени ортда қолдириб, бош совринни қўлга киритди.
Ушбу нуфузли мукофотларни топширишга бағишланган тантанали маросим 26 октябрь, душанба куни бўлиб ўтади.
Тантанали ташриф: Испания федерацияси раҳбарияти кузатувида
Испаниялик мутахассис тақдирлаш кечасига катта делегация билан ташриф буюради:
Маросимдаги иштирок: Луис де ла Фуенте Париж шаҳрида бўлиб ўтадиган байрамона тақдирлаш кечасида шахсан қатнашади;
Федерация кўмаги: Унга Испания қироллик футбол федерацияси президенти Рафаэль Луосан ҳамда ташкилотнинг бошқа расмий мутасаддилари расман ҳамроҳлик қилади.
Тўқнашув: Жаҳон чемпионлиги ЕЧЛ бош совринидан устун келди
Икки буюк испаниялик мураббий ўртасидаги рақобат жорий йилда футбол оламидаги энг ёрқин қарама-қаршиликлардан бирига айланди:
Луис де ла Фуенте: Бошчилигидаги Испания миллий жамоаси 2026 йилнинг ёзида ўтказилган мундиалда тенгсиз бўлиб, жаҳон чемпионлиги шоҳсупасига кўтарилди;
Луис Энрике: Бошқарувидаги «ПСЖ» клуби эса клублар миқёсидаги энг нуфузли мусобақа — УЕФА Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган эди.
Якунда овоз берувчилар терма жамоа миқёсидаги энг йирик турнир — Жаҳон чемпионати ғолиблигини клублар ўртасидаги ЕЧЛ муваффақиятидан устунроқ баҳолашди.
Изоҳлар 0
…