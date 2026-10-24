26 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади

·56·Спорт
26 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади

Франциянинг нуфузли France Football нашри томонидан ўтказиладиган «Йилнинг энг яхши эркак мураббийи» соврини соҳиби маросим олдидан ошкор бўлди. Испаниянинг Mundo Deportivo нашри тарқатган инсайдга кўра, Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте якуний овоз бериш натижаларига кўра «ПСЖ» устози Луис Энрикени ортда қолдириб, бош совринни қўлга киритди.

Ушбу нуфузли мукофотларни топширишга бағишланган тантанали маросим 26 октябрь, душанба куни бўлиб ўтади.

Тантанали ташриф: Испания федерацияси раҳбарияти кузатувида

Испаниялик мутахассис тақдирлаш кечасига катта делегация билан ташриф буюради:

  • Маросимдаги иштирок: Луис де ла Фуенте Париж шаҳрида бўлиб ўтадиган байрамона тақдирлаш кечасида шахсан қатнашади;

  • Федерация кўмаги: Унга Испания қироллик футбол федерацияси президенти Рафаэль Луосан ҳамда ташкилотнинг бошқа расмий мутасаддилари расман ҳамроҳлик қилади.

Тўқнашув: Жаҳон чемпионлиги ЕЧЛ бош совринидан устун келди

Икки буюк испаниялик мураббий ўртасидаги рақобат жорий йилда футбол оламидаги энг ёрқин қарама-қаршиликлардан бирига айланди:

  • Луис де ла Фуенте: Бошчилигидаги Испания миллий жамоаси 2026 йилнинг ёзида ўтказилган мундиалда тенгсиз бўлиб, жаҳон чемпионлиги шоҳсупасига кўтарилди;

  • Луис Энрике: Бошқарувидаги «ПСЖ» клуби эса клублар миқёсидаги энг нуфузли мусобақа — УЕФА Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган эди.

Якунда овоз берувчилар терма жамоа миқёсидаги энг йирик турнир — Жаҳон чемпионати ғолиблигини клублар ўртасидаги ЕЧЛ муваффақиятидан устунроқ баҳолашди.

Луис де ла ФуентеFrance FootballИспания миллий терма жамоасиЛуис Энрике
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

39 талик мўъжиза: Испания Англияни тиз чўктириб, мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди!39 талик мўъжиза: Испания Англияни тиз чўктириб, мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди!27 сентябр 08:53Луис де ла Фуенте: Хорватия билан ўйин қийин кечадиЛуис де ла Фуенте: Хорватия билан ўйин қийин кечади6 октябр 00:18Луис де ла Фуенте: Ламин Ямал афсонага айланиш йўлида бормоқдаЛуис де ла Фуенте: Ламин Ямал афсонага айланиш йўлида бормоқда4 октябр 11:11Луис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкинЛуис де ла Фуенте Чехия билан ўйинда таркибни ўзгартириши мумкин3 октябр 00:54Ламин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатдиЛамин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатди30 сентябр 11:14Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди11 сентябр 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди