39 талик мўъжиза: Испания Англияни тиз чўктириб, мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания миллий терма жамоаси Англияни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, расмий мусобақалардаги мағлубияциз сериясини 39 ўйинга етказиб, жаҳон рекордини ўрнатди.
- Бу натижа билан испанлар Роберто Манчини давридаги Италиянинг 37 ўйинлик рекордини ҳамда ўзларининг аввалги 38 ўйинлик шахсий рекордини ортда қолдирди.
- Луис де ла Фуенте бошчилигидаги жамоа сўнгги бор 3,5 йил аввал, 2023 йилнинг март ойида Шотландияга ютқазган эди.
Жаҳон футболи тарихида янги саҳифа очилди — амалдаги Европа чемпионлари бўлмиш Испания миллий терма жамоаси сайёрамизнинг энг енгилмас машинаси эканини яна бир карра исботлади. УЕФА Миллатлар лигаси «А» лигасининг 1-тури доирасида Лондондаги муҳташам «Уэмбли» стадионида кечган марказий баҳсда «қизил фурия» Англия устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Ушбу ғалаба шунчаки муҳим 3 очко эмас, балки тарихий рекорд сифатида йилномаларга муҳрланди: Луис де ла Фуэнте шогирдлари расмий мусобақалардаги мағлубиятсиз сериясини нақд 39 та ўйинга етказиб, жаҳон рекордини янгилади.
Испания сўнгги бор расмий беллашувнинг асосий вақтида бундан 3,5 йил олдин — 2023 йилнинг мартида Шотландияга (0:2) имкониятни бой берган эди. Шу тариқа, испанлар аввалроқ Роберто Манчини давридаги Италияга тегишли бўлган 37 талик кўрсаткични ҳамда ўзларининг ўтган ёздаги 38 талик шахсий рекордини ортда қолдириб, футбол тарихидаги энг узун мағлубиятсиз сериянинг ягона соҳибига айланди.
«39 та расмий баҳс, Италия рекордининг қулаши ва “Уэмбли”даги зафар»: Тарихий рекорднинг 5 та асосий нуқтаси
Испаниянинг жаҳон рекордини янгилаши бўйича энг муҳим расмий фактлар:
39 та мағлубиятсиз расмий ўйин: Испания миллий терма жамоаси расмий учрашувларда кетма-кет 39 та баҳсда енгилмай, мутлақ жаҳон рекордини қайд этди;
«Уэмбли»даги 3:2 ҳисобидаги триумф: Англия пойтахтида инглизлар устидан қозонилган ғалаба янги рекорднинг кульминациясига айланди;
Италиянинг 37 талик рекорди ортда қолди: 2018–2021 йилларда италияликлар қайд этган 37 та ўйинлик рекорд расман тарихга кўмилди;
2023 йилдан бери асосий вақтда енгилмас: Испания расмий беллашувларнинг асосий вақтида охирги марта 2023 йилнинг мартида Шотландияга (0:2) ютқазган эди;
Де ла Фуэнтенинг даҳо кўрсаткичи: Бош мураббий бошқарувидаги 51 та ўйиннинг 41 тасида ғалаба, 7 та дуранг ва бор-йўғи 3 та мағлубият кузатилган.
Жаҳон рекорди эгалари ва Де ла Фуэнте статистикасининг қиёсий таҳлили
Футбол тарихидаги енгилмас сериялар ва Луис де ла Фуэнтенинг мураббийлик баланси жадвали:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Испания терма жамоаси (Янги жаҳон рекорди)
Италия миллий жамоаси (Аввалги рекордчи)
Мағлубиятсиз расмий серия
39 та расмий ўйин (Абсолют жаҳон рекорди)
37 та расмий ўйин (2018 йил сентябрь – 2021 йил октябрь)
Рекорд расмийлаштирилган ўйин
Англия — Испания 2:3 («Уэмбли», Лондон)
Миллатлар лигаси ярим финалига қадар давом этган
Сўнгги расмий мағлубият (асосий вақт)
2023 йил март (Шотландияга қарши 0:2)
2018 йил сентябрь (Португалияга қарши 0:1)
Бош мураббий натижаси (Де ла Фуэнте)
51 ўйин: 41 ғалаба, 7 дуранг, 3 мағлубият
Роберто Манчини давридаги чемпионлик пойдевори
Бош мураббийнинг 3 та мағлубияти
Шотландия (0:2, 2023), Колумбия (0:1, 2024), Португалия (пен. 2025)
—
Услуб ва тактик устунлик
Мукаммал тўп назорати, тезкор қанотлар ва тизимли прессинг
Интизомли мудофаа ва прагматик комбинациялар
Футбол экспертизаси: Нега Луис де ла Фуэнтенинг Испанияси дунёнинг энг қудратли жамоаси?
Халқаро спорт таҳлилчилари, футбол тарихчилари ва УЕФА экспертларининг хулосалари:
«Ёш авлод ва тажрибанинг бетакрор уйғунлиги»: Де ла Фуэнте Испания ёшлар термаларидан тарбиялаб чиқарган ўйинчиларни асосий жамоа фалсафасига мукаммал синдирди; Ламин Ямал, Нико Уильямс, Алекс Баэна каби юлдузларнинг Родри ва Карвахаль каби тажрибали устунлар билан бирикиши тўхтатиб бўлмас кучга айланди;
«Уэмбли»даги руҳий синмас ирода: Инглизларга қарши Лондонда 1:2 ҳисобида ортда қола туриб, иккинчи бўлимда ўйин тизгинини ўз қўлига олиш ва 3:2 ҳисобида ғалабани юлиб олиш фақатгина буюк чемпионлар қўлидан келадиган характердир;
Тизимли барқарорлик ва рекорднинг давомийлиги: 51 ўйиндан 41 тасида ғалаба қозониш феноменал кўрсаткич бўлиб, Испания ҳозирда дунёнинг ҳар қандай грандига ўз ўйинини мажбурлай оладиган ягона жамоа бўлиб турибди; бу серия яқин орада янада узайиши кутилмоқда.
Сизнингча, Испания миллий терма жамоасининг 39 та ўйинлик рекорд сериясини қайси терма жамоа тўхтата олади? Луис де ла Фуэнте қўл остидаги ушбу таркиб тарихдаги «Хави-Иньеста-Вилья» даври Испаниясидан ҳам кучлироқми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи рекордига бағишланган ушбу шов-шувли мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…