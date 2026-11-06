Испания Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи баҳсларига қандай таркиб билан боради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте УЕФА Миллатлар лигасининг ноябр ойидаги ҳал қилувчи баҳслари учун кенгайтирилган таркибни эълон қилди.
- Гуруҳда 12 очко билан пешқадамлик қилаётган жамоа 12 ноябр куни Чехия билан сафарда, 15 ноябр куни эса Англия билан ўз майдонида куч синашади.
Амалдаги Европа чемпиони — Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте УЕФА Миллатлар лигасининг ноябрь ойидаги ҳал қилувчи учрашувлари учун кенгайтирилган таркибни эълон қилди.
Гуруҳда 100 фоизлик натижа кўрсатиб келаётган «Қизил фурия»ни иккита муҳим синов кутмоқда: жамоа 12 ноябрь куни сафарда Чехияга қарши майдонга тушса, 15 ноябрь куни ўз майдонида асосий рақиб — Англияни қабул қилади.
Тўлиқ таркиб: Чизиқлар бўйича тақсимот
Луис де ла Фуэнте қайдномасига қуйидаги футболчилар киритилди:
Дарвозабонлар: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»), Альваро Валлес («Бетис»);
Ҳимоячилар: Педро Порро («Тоттенҳэм»), Алехандро Гримальдо, Марк Пубиль (иккаласи — «Атлетико»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Хакобо Рамон («Комо»), Марк Кукурелья, Дин Ҳёйсен (иккаласи — «Реал»);
Яримҳимоячилар: Мартин Субименди, Микель Мерино (иккаласи — «Арсенал»), Педри, Фермин Лопес (иккаласи — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Марк Рока («Бетис»), Пабло Барриос, Алекс Баэна (иккаласи — «Атлетико»);
Ҳужумчилар: Ферран Торрес («ПСЖ»), Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (иккаласи — «Реал Сосьедад»), Роберто Фернандес («Эспаньол»).
Турнир жадвалидаги ҳолат ва кураш интригаси
Испания мазкур йиғинга гуруҳнинг яккапешқадами сифатида мукаммал ҳолатда етиб келди:
Испания — 12 очко: Тўртта турдан сўнг 100 фоизлик ғалабали кўрсаткич билан гуруҳ пешқадами;
Англия — 9 очко: Иккинчи поғонадаги Томас Тухел жамоаси 15 ноябрдаги ўзаро тўқнашув орқали етакчиликни тортиб олишни кўзламоқда;
Хорватия (3 очко) ва Чехия (0 очко): Хорватлар 3-поғонада қолмоқда, Чехия эса ҳали очко ололгани йўқ.
Испанияликлар Чехия сафаридаги ғалаба орқали плей-офф масаласини муддатидан аввал ҳал этиб, 15 ноябрь кунги Англия билан бўладиган тўқнашувда гуруҳ ғолиблигини мустаҳкамлашни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…