Испания Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи баҳсларига қандай таркиб билан боради?

·12·Спорт
Испания Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи баҳсларига қандай таркиб билан боради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте УЕФА Миллатлар лигасининг ноябр ойидаги ҳал қилувчи баҳслари учун кенгайтирилган таркибни эълон қилди.
  • Гуруҳда 12 очко билан пешқадамлик қилаётган жамоа 12 ноябр куни Чехия билан сафарда, 15 ноябр куни эса Англия билан ўз майдонида куч синашади.

Амалдаги Европа чемпиони — Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте УЕФА Миллатлар лигасининг ноябрь ойидаги ҳал қилувчи учрашувлари учун кенгайтирилган таркибни эълон қилди.

Гуруҳда 100 фоизлик натижа кўрсатиб келаётган «Қизил фурия»ни иккита муҳим синов кутмоқда: жамоа 12 ноябрь куни сафарда Чехияга қарши майдонга тушса, 15 ноябрь куни ўз майдонида асосий рақиб — Англияни қабул қилади.

Тўлиқ таркиб: Чизиқлар бўйича тақсимот

Луис де ла Фуэнте қайдномасига қуйидаги футболчилар киритилди:

  • Дарвозабонлар: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»), Альваро Валлес («Бетис»);

  • Ҳимоячилар: Педро Порро («Тоттенҳэм»), Алехандро Гримальдо, Марк Пубиль (иккаласи — «Атлетико»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Хакобо Рамон («Комо»), Марк Кукурелья, Дин Ҳёйсен (иккаласи — «Реал»);

  • Яримҳимоячилар: Мартин Субименди, Микель Мерино (иккаласи — «Арсенал»), Педри, Фермин Лопес (иккаласи — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Марк Рока («Бетис»), Пабло Барриос, Алекс Баэна (иккаласи — «Атлетико»);

  • Ҳужумчилар: Ферран Торрес («ПСЖ»), Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (иккаласи — «Реал Сосьедад»), Роберто Фернандес («Эспаньол»).

Турнир жадвалидаги ҳолат ва кураш интригаси

Испания мазкур йиғинга гуруҳнинг яккапешқадами сифатида мукаммал ҳолатда етиб келди:

  • Испания — 12 очко: Тўртта турдан сўнг 100 фоизлик ғалабали кўрсаткич билан гуруҳ пешқадами;

  • Англия — 9 очко: Иккинчи поғонадаги Томас Тухел жамоаси 15 ноябрдаги ўзаро тўқнашув орқали етакчиликни тортиб олишни кўзламоқда;

  • Хорватия (3 очко) ва Чехия (0 очко): Хорватлар 3-поғонада қолмоқда, Чехия эса ҳали очко ололгани йўқ.

Испанияликлар Чехия сафаридаги ғалаба орқали плей-офф масаласини муддатидан аввал ҳал этиб, 15 ноябрь кунги Англия билан бўладиган тўқнашувда гуруҳ ғолиблигини мустаҳкамлашни мақсад қилган.

Испания миллий терма жамоасиУЕФА Миллатлар лигасиЛуис де ла Фуэнте
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

39 талик мўъжиза: Испания Англияни тиз чўктириб, мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди!39 талик мўъжиза: Испания Англияни тиз чўктириб, мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди!27 сентябр 08:53Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиЛуис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилинди27 октябр 08:0126 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади26 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади24 октябр 15:27Испания терма жамоаси устози Ламин Ямалнинг натижасига қандай муносабат билдирди?Испания терма жамоаси устози Ламин Ямалнинг натижасига қандай муносабат билдирди?27 октябр 21:37Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?27 октябр 10:20Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...11 октябр 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози