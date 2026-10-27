Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилинди

·0·Спорт
Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилинди

Лондондаги «Palladium» театри саҳнасида давом этаётган нуфузли «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот кечасида йилнинг энг яхши мураббийи номинацияси бўйича ғолиб номи расман эълон қилинди. Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте сайёрамизнинг энг яхши эркаклар мураббийи сифатида мутлақ ғолиб деб топилди.

Испаниялик тажрибали мутахассис ёзда АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтказилган Жаҳон чемпионатида «қизил фурия»ни чемпионлик шоҳсупасига олиб чиққани ортидан мазкур юксак индивидуал эътирофга муносиб кўрилди.

Топ-мураббийлар ўртасидаги рақобат: Де ла Фуэнтенинг устунлиги

Йил давомида клуб ва терма жамоалар билан салмоқли натижалар қайд этган номдор мутахассислар ўртасида кескин кураш кечди:

  • Жаҳон кубоги омили: Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги Испания терма жамоаси мундиал давомида намойиш этган ишончли, тактик жиҳатдан мукаммал ва ёрқин ўйин овоз бериш жараёнида ҳал қилувчи бўлди;

  • Ортда қолдирилган номзодлар: Испаниялик мураббий мукофот учун кечган баҳсда ўтган йилги совриндор Луис Энрике («ПСЖ»), Микел Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла») ҳамда Венсан Компани («Бавария») сингари кучли мутахассислардан устун келди.

Аёллар футболида ҳам Испания зафари: Пере Ромеу йил устози

Тадбир давомида аёллар жамоаларини муваффақиятли бошқарган энг яхши мураббий ҳам тақдирланди:

  • «Барселона» устозининг ғалабаси: Аёллар футболи бўйича йилнинг энг яхши мураббийи соврини «Барселона» клуби устози Пере Ромеуга топширилди;

  • Испан футболининг тўлиқ ҳукмронлиги: Эркаклар ва аёллар мураббийлиги бўйича ҳар икки мукофотнинг испаниялик мутахассисларга топширилиши мамлакат мураббийлик мактабининг жаҳон саҳнасидаги улкан мавқейини яна бир бор намоён этди.

«Олтин тўп-2026»: Йилнинг энг яхши мураббийлари

Номинация

Ғолиб мураббий

Жамоаси

Энг катта ютуғи

Йилнинг энг яхши эркаклар мураббийи

Луис де ла Фуэнте

Испания миллий жамоаси

2026 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби

Йилнинг энг яхши аёллар мураббийи

Пере Ромеу

«Барселона» аёллар жамоаси

Мавсум давомидаги совринлар ва барқарорлик

Ортда қолган номзодлар

Л. Энрике, М. Артета, У. Эмери, В. Компани

Турли клублар билан эришилган натижалар

Маросим манзили

«Palladium» театри, Лондон

2026 йил 26 октябрь

Олтин тўп-2026Луис де ла ФуэнтеПере РомеуИспания миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

39 талик мўъжиза: Испания Англияни тиз чўктириб, мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди!39 талик мўъжиза: Испания Англияни тиз чўктириб, мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди!27 сентябр 08:5326 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади26 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади24 октябр 15:27Симон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиСимон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиБугун 07:57Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиМавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиБугун 07:13Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиТарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиБугун 07:08Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)2 август 18:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди