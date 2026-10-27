Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилинди
Лондондаги «Palladium» театри саҳнасида давом этаётган нуфузли «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот кечасида йилнинг энг яхши мураббийи номинацияси бўйича ғолиб номи расман эълон қилинди. Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте сайёрамизнинг энг яхши эркаклар мураббийи сифатида мутлақ ғолиб деб топилди.
Испаниялик тажрибали мутахассис ёзда АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтказилган Жаҳон чемпионатида «қизил фурия»ни чемпионлик шоҳсупасига олиб чиққани ортидан мазкур юксак индивидуал эътирофга муносиб кўрилди.
Топ-мураббийлар ўртасидаги рақобат: Де ла Фуэнтенинг устунлиги
Йил давомида клуб ва терма жамоалар билан салмоқли натижалар қайд этган номдор мутахассислар ўртасида кескин кураш кечди:
Жаҳон кубоги омили: Луис де ла Фуэнте бошчилигидаги Испания терма жамоаси мундиал давомида намойиш этган ишончли, тактик жиҳатдан мукаммал ва ёрқин ўйин овоз бериш жараёнида ҳал қилувчи бўлди;
Ортда қолдирилган номзодлар: Испаниялик мураббий мукофот учун кечган баҳсда ўтган йилги совриндор Луис Энрике («ПСЖ»), Микел Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла») ҳамда Венсан Компани («Бавария») сингари кучли мутахассислардан устун келди.
Аёллар футболида ҳам Испания зафари: Пере Ромеу йил устози
Тадбир давомида аёллар жамоаларини муваффақиятли бошқарган энг яхши мураббий ҳам тақдирланди:
«Барселона» устозининг ғалабаси: Аёллар футболи бўйича йилнинг энг яхши мураббийи соврини «Барселона» клуби устози Пере Ромеуга топширилди;
Испан футболининг тўлиқ ҳукмронлиги: Эркаклар ва аёллар мураббийлиги бўйича ҳар икки мукофотнинг испаниялик мутахассисларга топширилиши мамлакат мураббийлик мактабининг жаҳон саҳнасидаги улкан мавқейини яна бир бор намоён этди.
«Олтин тўп-2026»: Йилнинг энг яхши мураббийлари
Номинация
Ғолиб мураббий
Жамоаси
Энг катта ютуғи
Йилнинг энг яхши эркаклар мураббийи
Луис де ла Фуэнте
Испания миллий жамоаси
2026 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби
Йилнинг энг яхши аёллар мураббийи
Пере Ромеу
«Барселона» аёллар жамоаси
Мавсум давомидаги совринлар ва барқарорлик
Ортда қолган номзодлар
Л. Энрике, М. Артета, У. Эмери, В. Компани
—
Турли клублар билан эришилган натижалар
Маросим манзили
«Palladium» театри, Лондон
—
2026 йил 26 октябрь
Изоҳлар 0
…