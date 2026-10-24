Австралиялик аёл 24 соатда 7079 марта турникда тортилиб рекорд ўрнатди

·65·Спорт
Австралиялик аёл 24 соатда 7079 марта турникда тортилиб рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Австралиялик 34 ёшли Оливия Винсон 24 соат ичида 7079 марта турникда тортилиб, аёллар ўртасида янги жаҳон рекордини ўрнатди.
  • У 2021 йилда полялик Паула Горло томонидан қайд этилган 4081 талик аввалги натижани деярли икки бараварга яхшилашга муваффақ бўлди.
  • Рекордга эришиш учун уч ой давомида тайёргарлик кўрган спортчи, машғулотлар жараёнида бицепс пайини шикастлаб олганига қарамай, ўз мақсадига етди.

Австралиялик 34 ёшли Оливия Винсон 24 соат ичида турникда 7079 марта тортилиб, аёллар ўртасидаги Гиннесснинг жаҳон рекордини янгилади. У аввалги натижани деярли икки бараварга ошириб, жисмоний чидамлилик борасидаги улкан ютуғи билан эътибор марказига тушди.

Қизиғи шундаки, бу ғоя дастлаб Оливиянинг турмуш ўртоғи ва мураббийи томонидан таклиф қилинган. Фитнес билан шуғулланувчи аёл аввалига бундай рекордни янгилаш мумкинлигига ишонмай, таклифни эшитиб кулган. Бироқ вақт ўтиши билан у бу мақсадга эришиш имкониятини жиддий ўргана бошлаган.

Оливия синовга тайёрланиш учун уч ой давомида машқ қилди. Аммо рекорд ўрнатишга уриниш жараёнида бицепс пайини шикастлаб олди ва турникда тортилишни давом эттира олмади. Шу сабабли режасини бекор қилишга мажбур бўлди. Бир неча ой давомида тиклангач, у яна машғулотларга қайтиб, ўз олдига қўйган мақсадини амалга оширишга қарор қилди.

«Мен ўзим учун янада каттароқ синов излаётгандим. Турмуш ўртоғим ва мураббийим 24 соат давомида турникда тортилишни таклиф қилишди. Аввалига бу гапни эшитиб, чиндан ҳам кулдим, чунки буни уддалай олишимга ишонмасдим. Ўша пайтдаги рекорд 4081 марта эканини кўрдим ва яна бунинг иложи йўқ, деб ўйладим. Кейин бироз ҳисоб-китоб қилиб, балки буни амалга ошира оларман, деган хулосага келдим», — деди Винсон Гиннесс вакилларига.

Оддий инсон учун 24 соат ичида минглаб марта турникда тортилишнинг ўзи ҳам деярли имконсиздек туюлади. Оливия эса бу натижадан анча юқори кўрсаткичга эришди. Аввалги рекорд 2021 йилда польялик Паула Горло томонидан ўрнатилган бўлиб, у 4081 марта турникда тортилган эди.

Жорий йилнинг 29–30 март кунлари 34 ёшли австралиялик аёл ушбу натижани янгилаб, 24 соат давомида жами 7079 марта турникда тортилишга муваффақ бўлди. Бу ўртача ҳар бир дақиқада беш мартага яқин тортилишни англатади.

«Мен бу синовни бошлаганимда, ўзим учун бундай натижага эришиш мумкинлигига чиндан ҳам ишонмаган эдим. Энди эса бу ютуқ менга ўзим уддалай олмайман деб ўйлаган барча нарсалар ҳақидаги қарашларимни қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда», — деди Оливия.

Унинг ушбу натижаси нафақат жисмоний тайёргарлик, балки қатъият ва сабрнинг ҳам аҳамиятини кўрсатади. Оливия Винсоннинг келгусида яна Гиннесснинг жаҳон рекордлари китобига кириши эҳтимолдан холи эмас.

Оливия ВинсонГиннесс рекордлариТурникда тортилиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишЭрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзиш23 июл 00:43«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди12 август 20:10Сам Керр АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз НВСЛда тарихий рекордни янгиладиСам Керр АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз НВСЛда тарихий рекордни янгилади26 июл 18:54Лас-Вегасдаги сенсация: Куиллан Салкилл Гамротни 1-раунддаёқ бўғиб қўйди!Лас-Вегасдаги сенсация: Куиллан Салкилл Гамротни 1-раунддаёқ бўғиб қўйди!9 август 10:45Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!8 август 23:36Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?8 август 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди