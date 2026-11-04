Богдан Гусков собиқ UFC чемпиони Роберт Уиттакерни мағлуб этиш режаси ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик аралаш яккакураш устаси Богдан Гусков 2027-йил 7-феврал куни Австралиянинг Сидней шаҳрида ўтказиладиган «UFC Фигҳт Нигҳт Сидней» турнирида собиқ чемпион Роберт Уиттакерга қарши жанг қилади.
- Мусобақанинг иккинчи асосий жанги мақомида ўтадиган ушбу баҳсда Гусков рақибини муддатидан олдин нокаут эвазига мағлуб этишни мақсад қилган.
Ўзбекистонлик таниқли аралаш яккакураш устаси Богдан Гусков фаолиятидаги энг катта ва масъулиятли синовлардан бирига расман тайёргарлик кўрмоқда. Ҳамюртимиз дунёнинг энг нуфузли промоушени томонидан расман эълон қилинган навбатдаги жанги юзасидан илк бор муносабат билдириб, мухлисларига ёрқин ва шиддатли нокаут ваъда қилди.
Гусков бўлажак жангда UFC’нинг афсонавий юлдузларидан бири, собиқ чемпион Роберт Уиттакерга қарши куч синашади.
Сиднейдаги марказий оқшом: Сана ва жанг мақоми
Ушбу муҳим қарама-қаршилик халқаро турнирнинг энг асосий воқеаларидан бирига айланади:
Вақти ва манзили: Баҳс 2027 йилнинг 7 февраль куни Австралиянинг Сидней шаҳрида бўлиб ўтадиган «UFC Fight Night Sidney» мусобақасида ташкил этилади;
Карддаги ўрни: Гусков ва Уиттакер ўртасидаги тўқнашув турнирнинг co-main event, яъни кечанинг аҳамияти жиҳатидан иккинчи муҳим марказий жанги мақомида бўлиб ўтади;
Рақиб даражаси: Австралиялик 35 ёшли Роберт Уиттакер ўрта вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони бўлиб, ўз майдонида октагонга кўтарилади.
«Улар мени томошабоп жангларим учун яхши кўришади»: Гусковнинг режаси
Ўзбекистонлик спортчи «Red Corner MMA» нашрига берган интервьюсида бўлажак рақибининг кучли томонларини эътироф этган ҳолда, ўзининг асосий мақсадини очиқ маълум қилди:
Фақат муддатидан олдин ғалаба: «Албатта, мен томошабоп жанг намойиш этишга ҳаракат қиламан. Мухлислар мени томошабоп жангларим учун яхши кўришади. Мен рақибимни нокаут қилишга интиламан», — деди Гусков;
Октагондаги калитлар: «Роберт — собиқ чемпион! Ғалаба йўлида бир нечта калитлар бор, лекин қайси бири ҳақиқатан ҳам иш беришини октагонда аниқлаш керак», — дея ўз фикрларини якунлади ўзбекистонлик спортчи.
Богдан Гусковнинг собиқ дивизион қиролига қарши жанги унинг UFC рейтингидаги юқори ўринларга кўтарилиши ва эҳтимолий чемпионлик пойгасига қўшилиши учун энг ҳал қилувчи баҳс бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…