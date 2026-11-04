Богдан Гусков собиқ UFC чемпиони Роберт Уиттакерни мағлуб этиш режаси ҳақида гапирди

·41·Спорт
Богдан Гусков собиқ UFC чемпиони Роберт Уиттакерни мағлуб этиш режаси ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик аралаш яккакураш устаси Богдан Гусков 2027-йил 7-феврал куни Австралиянинг Сидней шаҳрида ўтказиладиган «UFC Фигҳт Нигҳт Сидней» турнирида собиқ чемпион Роберт Уиттакерга қарши жанг қилади.
  • Мусобақанинг иккинчи асосий жанги мақомида ўтадиган ушбу баҳсда Гусков рақибини муддатидан олдин нокаут эвазига мағлуб этишни мақсад қилган.

Ўзбекистонлик таниқли аралаш яккакураш устаси Богдан Гусков фаолиятидаги энг катта ва масъулиятли синовлардан бирига расман тайёргарлик кўрмоқда. Ҳамюртимиз дунёнинг энг нуфузли промоушени томонидан расман эълон қилинган навбатдаги жанги юзасидан илк бор муносабат билдириб, мухлисларига ёрқин ва шиддатли нокаут ваъда қилди.

Гусков бўлажак жангда UFC’нинг афсонавий юлдузларидан бири, собиқ чемпион Роберт Уиттакерга қарши куч синашади.

Сиднейдаги марказий оқшом: Сана ва жанг мақоми

Ушбу муҳим қарама-қаршилик халқаро турнирнинг энг асосий воқеаларидан бирига айланади:

  • Вақти ва манзили: Баҳс 2027 йилнинг 7 февраль куни Австралиянинг Сидней шаҳрида бўлиб ўтадиган «UFC Fight Night Sidney» мусобақасида ташкил этилади;

  • Карддаги ўрни: Гусков ва Уиттакер ўртасидаги тўқнашув турнирнинг co-main event, яъни кечанинг аҳамияти жиҳатидан иккинчи муҳим марказий жанги мақомида бўлиб ўтади;

  • Рақиб даражаси: Австралиялик 35 ёшли Роберт Уиттакер ўрта вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони бўлиб, ўз майдонида октагонга кўтарилади.

«Улар мени томошабоп жангларим учун яхши кўришади»: Гусковнинг режаси

Ўзбекистонлик спортчи «Red Corner MMA» нашрига берган интервьюсида бўлажак рақибининг кучли томонларини эътироф этган ҳолда, ўзининг асосий мақсадини очиқ маълум қилди:

  • Фақат муддатидан олдин ғалаба: «Албатта, мен томошабоп жанг намойиш этишга ҳаракат қиламан. Мухлислар мени томошабоп жангларим учун яхши кўришади. Мен рақибимни нокаут қилишга интиламан», — деди Гусков;

  • Октагондаги калитлар: «Роберт — собиқ чемпион! Ғалаба йўлида бир нечта калитлар бор, лекин қайси бири ҳақиқатан ҳам иш беришини октагонда аниқлаш керак», — дея ўз фикрларини якунлади ўзбекистонлик спортчи.

Богдан Гусковнинг собиқ дивизион қиролига қарши жанги унинг UFC рейтингидаги юқори ўринларга кўтарилиши ва эҳтимолий чемпионлик пойгасига қўшилиши учун энг ҳал қилувчи баҳс бўлиши кутилмоқда.

Богдан ГусковРоберт УиттакерUFC Fight Night SidneyММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Уиттакер ҳамюртимиз Богдан Гуськовга қарши жанг ҳақида гапирдиРоберт Уиттакер ҳамюртимиз Богдан Гуськовга қарши жанг ҳақида гапирдиБугун 10:47Расман эълон қилинди: Богдан Гуськов ва Роберт Уиттакер ўртасидаги жанг қачон бўлади?Расман эълон қилинди: Богдан Гуськов ва Роберт Уиттакер ўртасидаги жанг қачон бўлади?2 ноябр 21:49Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?8 август 07:18Гусков кечаги жангдан сўнг: «Ўзбекистон капитани таслим бўлмайди»Гусков кечаги жангдан сўнг: «Ўзбекистон капитани таслим бўлмайди»26 июл 21:26Богдан Гусков сўнгги раундгача чидади: Анкалаев уни тўхтатдиБогдан Гусков сўнгги раундгача чидади: Анкалаев уни тўхтатди26 июл 00:00Гусков ва Темиров вазн талабини бажарди: Абу-Дабида катта жанг ...Гусков ва Темиров вазн талабини бажарди: Абу-Дабида катта жанг ...24 июл 18:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози