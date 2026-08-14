Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!
«Манчестер Сити» клуби ва Норвегия терма жамоасининг тўпурар ҳужумчиси Эрлинг Холанд жаҳон футболи тарихида камдан-кам учрайдиган натижага эришди. Норвегиялик феноменал футболчига Гиннесснинг рекордлар китобининг (Guinness World Records) бирданига тўртта расмий сертификати топширилди.
Бу ҳақдаги расмий маълумотнома ва фоторепортаж нашрнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида эълон қилинди. Тўпланган мукофотларда асосий урғу футболчининг фантастик ва қайталанмас сермаҳсуллигига қаратилган.
Гиннесс китобига киритилган 4 та афсонавий рекорд
Эндиликда Эрлинг Холанд жаҳон рекорди эгаси сифатида қуйидаги 4 та тарихий кўрсаткичи билан расман қайд этилди:
Миллатлар лигаси рекордчиси: УЕФА Миллатлар лигаси мусобақаси тарихидаги энг яхши тўпурар — 19 та гол;
АПЛдаги абсолют рекорд: Англия Премьер-лигаси тарихида энг тез 100 та гол маррасини зафарият билан эгаллаган футболчи — атиги 111 та ўйинда;
Бир мавсумлик голлар бўйича қирол: АПЛда бир мавсум ичида энг кўп тўп киритган футболчи — 2022/2023 йилги мавсумда 36 та гол;
Чемпионлар лигасидаги пента-трик: Европа Чемпионлар лигасининг битта баҳсида 5 та гол урган ягона рекордчи футболчи.
26 ёшли норвегиялик ҳужумчининг бу каби рекордлари уни ҳозирги замонавий футболнинг энг хавфли ва натижали ҳужумчиларидан бири эканини яна бир бор исботлади.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…