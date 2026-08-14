Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!

·0·Спорт
Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!

«Манчестер Сити» клуби ва Норвегия терма жамоасининг тўпурар ҳужумчиси Эрлинг Холанд жаҳон футболи тарихида камдан-кам учрайдиган натижага эришди. Норвегиялик феноменал футболчига Гиннесснинг рекордлар китобининг (Guinness World Records) бирданига тўртта расмий сертификати топширилди.

Бу ҳақдаги расмий маълумотнома ва фоторепортаж нашрнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида эълон қилинди. Тўпланган мукофотларда асосий урғу футболчининг фантастик ва қайталанмас сермаҳсуллигига қаратилган.

Гиннесс китобига киритилган 4 та афсонавий рекорд

Эндиликда Эрлинг Холанд жаҳон рекорди эгаси сифатида қуйидаги 4 та тарихий кўрсаткичи билан расман қайд этилди:

  • Миллатлар лигаси рекордчиси: УЕФА Миллатлар лигаси мусобақаси тарихидаги энг яхши тўпурар — 19 та гол;

  • АПЛдаги абсолют рекорд: Англия Премьер-лигаси тарихида энг тез 100 та гол маррасини зафарият билан эгаллаган футболчи — атиги 111 та ўйинда;

  • Бир мавсумлик голлар бўйича қирол: АПЛда бир мавсум ичида энг кўп тўп киритган футболчи — 2022/2023 йилги мавсумда 36 та гол;

  • Чемпионлар лигасидаги пента-трик: Европа Чемпионлар лигасининг битта баҳсида 5 та гол урган ягона рекордчи футболчи.

26 ёшли норвегиялик ҳужумчининг бу каби рекордлари уни ҳозирги замонавий футболнинг энг хавфли ва натижали ҳужумчиларидан бири эканини яна бир бор исботлади.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаРБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 09:18Родри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаРодри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаБугун, 09:17Ислом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиИслом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 09:15Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 09:07«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқдиБугун, 08:16Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Бугун, 08:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди