Волкановски кейинги нишонини эълон қилди: Топурия билан ҳисоб-китоб вақти етдими?
UFC ташкилотининг ярим енгил вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, австралиялик афсонавий жангчи Александр Волкановски собиқ чемпион Илия Топурияга қарши реванш жангини ўтказиш ниятида эканини очиқ маълум қилди.
«UFC 333» турниридаги ёрқин ғалабаси билан ўз мақомини яна бир бор исботлаган 38 ёшли чемпион рақибининг кучли зарбаларидан чўчимаслигини ва октагонда ҳисоб-китобни ёпиш учун барча имкониятга эга эканини таъкидлади.
«Мен рақобатни севаман»: Волкановскининг дадил чақируви
Александр Волкановски матбуотга берган интервьюсида ўзининг бўлажак режалари ва Топурияга қарши кураш олови ҳақида тўхталди:
Рақобат ва синовга чанқоқлик: «Мен ҳар доим кучли рақобатни яхши кўрадиган жангчиман ва Топурияга қарши ўзимни яна бир бор октагонда синаб кўришни жуда истайман»;
Рақибнинг хавфлилигини тан олиш: «Илия жуда хавфли йигит, унда ҳақиқатан ҳам оғир ва ҳалокатли зарбалар бор. Бироқ мен реванш жангида ғалаба қозониш учун менда етарлича тажриба ва имкониятлар борлигига қатъий ишонаман»;
Тарихий реванш зарурати: Ҳар икки жангчининг спорт формаси ва мухлислар қизиқиши ушбу тўқнашувни ярим енгил вазн тарихидаги энг кутилган жанглардан бирига айлантирмоқда.
«UFC 333» триумфи: Евлоев нокаут қилинган эди
Австралиялик чемпион ушбу баёнотни ўзининг навбатдаги ишончли ғалабасидан сўнг илгари сурмоқда:
Мовсар Евлоевнинг мағлубияти: Александр Волкановски нуфузли «UFC 333» турнирида россиялик енгилмас даъвогар Мовсар Евлоевга қарши октагонга кўтарилган эди;
2-раунддаги муддатидан олдин ғалаба: Баҳснинг иккинчи раундидаёқ Волкановски кучли зарбалар серияси билан рақибини нокаутга учратиб, ўз чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди;
Топурия омили: Эндиликда вазн етакчиси фаолиятидаги ягона очиқ қолган саволга жавоб топиш — аввал ўзини мағлуб этган Топуриядан реванш олиш пайига тушган.
Ярим енгил вазндаги чемпионлик ҳолати
Кўрсаткич
Александр Волкановски
Илия Топурия
Мақоми
Ярим енгил вазнда амалдаги UFC чемпиони
Собиқ UFC чемпиони
Охирги жанги
«UFC 333» турнирида Евлоевни 2-раундда нокаут қилди
—
Жангга муносабати
Реванш талаб қилмоқда («Ғалабага ишончим комил»)
Реванш учун асосий номзод
Асосий хусусияти
Юқори жанг IQ'си ва чидамлилик
Хавфли нокаутчи ва оғир зарбалар эгаси
Эҳтимолий жанг
2026/2027 йилдаги бош UFC рақамли турнирларидан бирида
Йилнинг энг катта PPV воқеаси
Изоҳлар 0
…