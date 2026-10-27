Волкановски кейинги нишонини эълон қилди: Топурия билан ҳисоб-китоб вақти етдими?

·10·Спорт
Волкановски кейинги нишонини эълон қилди: Топурия билан ҳисоб-китоб вақти етдими?

UFC ташкилотининг ярим енгил вазн тоифасидаги амалдаги чемпиони, австралиялик афсонавий жангчи Александр Волкановски собиқ чемпион Илия Топурияга қарши реванш жангини ўтказиш ниятида эканини очиқ маълум қилди.

«UFC 333» турниридаги ёрқин ғалабаси билан ўз мақомини яна бир бор исботлаган 38 ёшли чемпион рақибининг кучли зарбаларидан чўчимаслигини ва октагонда ҳисоб-китобни ёпиш учун барча имкониятга эга эканини таъкидлади.

«Мен рақобатни севаман»: Волкановскининг дадил чақируви

Александр Волкановски матбуотга берган интервьюсида ўзининг бўлажак режалари ва Топурияга қарши кураш олови ҳақида тўхталди:

  • Рақобат ва синовга чанқоқлик: «Мен ҳар доим кучли рақобатни яхши кўрадиган жангчиман ва Топурияга қарши ўзимни яна бир бор октагонда синаб кўришни жуда истайман»;

  • Рақибнинг хавфлилигини тан олиш: «Илия жуда хавфли йигит, унда ҳақиқатан ҳам оғир ва ҳалокатли зарбалар бор. Бироқ мен реванш жангида ғалаба қозониш учун менда етарлича тажриба ва имкониятлар борлигига қатъий ишонаман»;

  • Тарихий реванш зарурати: Ҳар икки жангчининг спорт формаси ва мухлислар қизиқиши ушбу тўқнашувни ярим енгил вазн тарихидаги энг кутилган жанглардан бирига айлантирмоқда.

«UFC 333» триумфи: Евлоев нокаут қилинган эди

Австралиялик чемпион ушбу баёнотни ўзининг навбатдаги ишончли ғалабасидан сўнг илгари сурмоқда:

  • Мовсар Евлоевнинг мағлубияти: Александр Волкановски нуфузли «UFC 333» турнирида россиялик енгилмас даъвогар Мовсар Евлоевга қарши октагонга кўтарилган эди;

  • 2-раунддаги муддатидан олдин ғалаба: Баҳснинг иккинчи раундидаёқ Волкановски кучли зарбалар серияси билан рақибини нокаутга учратиб, ўз чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди;

  • Топурия омили: Эндиликда вазн етакчиси фаолиятидаги ягона очиқ қолган саволга жавоб топиш — аввал ўзини мағлуб этган Топуриядан реванш олиш пайига тушган.

Ярим енгил вазндаги чемпионлик ҳолати

Кўрсаткич

Александр Волкановски

Илия Топурия

Мақоми

Ярим енгил вазнда амалдаги UFC чемпиони

Собиқ UFC чемпиони

Охирги жанги

«UFC 333» турнирида Евлоевни 2-раундда нокаут қилди

Жангга муносабати

Реванш талаб қилмоқда («Ғалабага ишончим комил»)

Реванш учун асосий номзод

Асосий хусусияти

Юқори жанг IQ'си ва чидамлилик

Хавфли нокаутчи ва оғир зарбалар эгаси

Эҳтимолий жанг

2026/2027 йилдаги бош UFC рақамли турнирларидан бирида

Йилнинг энг катта PPV воқеаси

Александр ВолкановскиИлия ТопурияUFC 333Мовсар Евлоев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...11 сентябр 09:17Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)25 октябр 08:16UFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларUFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтлар24 октябр 17:11Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...15 сентябр 08:23Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!8 август 23:36Пётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолдиПётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолди25 октябр 08:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди