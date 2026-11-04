Роберт Уиттакер ҳамюртимиз Богдан Гуськовга қарши жанг ҳақида гапирди
UFC'нинг ўрта вазн тоифасидаги собиқ чемпиони, австралиялик машҳур жангчи Роберт Уиттакер Ўзбекистон вакили Богдан Гуськовга қарши бўлиб ўтадиган муҳим тўқнашув олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ушбу қизиқарли жанг 2027 йил 7 февраль куни Австралиянинг Сидней шаҳрида, UFC Fight Night 298 турнири доирасида ярим оғир вазн тоифасида ташкил этилади.
Сиднейга 10 йиллик танаффусдан кейинги қайтиш
Уиттакер ўз она шаҳри Сиднейда 10 йилдан ортиқ вақт давомида октагонга чиқмаганини алоҳида қайд этди. Унинг таъкидлашича, бу шаҳардаги сўнгги жанги айнан ўрта вазнга ўтган даврига тўғри келган эди:
«Турнирда барча дўстларим, оилам ва мухлисларим бўлади. Сизлар учун ҳақиқий шоу кўрсатаман!»
— Роберт Уиттакер
Нега айнан Богдан Гуськов? Рақибга берилган баҳо
Австралиялик собиқ чемпион ташкилотчилар дастлаб бу жанг учун бир нечта бошқа номзодларни ҳам кўриб чиқишганини, бироқ турли сабабларга кўра улар октагонга чиқишдан бош тортганини маълум қилди. Фақатгина ҳамюртимиз Богдан Гуськов Сиднейга учиб бориб, собиқ чемпион билан беллашиш таклифини иккиланмай қабул қилган.
Уиттакер ўзининг подкастида Гуськовнинг жанговар салоҳиятини юқори баҳолаб, уни кучли нокаутчи сифатида таърифлади:
«Гуськов бўйи баланд, қўллари узун ва ярим оғир вазн тоифаси учун жуда кучли, оғир зарбага эга хавфли рақиб. Агар у менга аниқ зарба берса, бу жуда оғриқли бўлади. Бироқ менинг жанг режам ўзгармайди — зарба бериш ва ўзим зарба ўтказиб юбормаслик.»
UFC Fight Night 298: Уиттакер — Гуськов жанги маълумотлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Жангчилар
Роберт Уиттакер (Австралия) vs Богдан Гуськов (Ўзбекистон)
Турнир номи
UFC Fight Night 298
Ўтказилиш санаси
2027 йил 7 февраль
Жанг ўрни
Сидней, Австралия
Вазн тоифаси
Ярим оғир вазн (Light Heavyweight)
Мақоми
Собиқ чемпион ва ТОП-15 нокаутчиси ўртасидаги тўқнашув
Ўзбекистонлик спортчи учун бу қарама-қаршилик нафақат жаҳон спортидаги энг таниқли номлардан бирини мағлуб этиш, балки UFC ярим оғир вазн тоифаси етакчилари қаторига мустаҳкам кириб бориш учун катта имконият ҳисобланади.
Сизнингча, ҳамюртимиз Богдан Гуськов Сиднейда мезбон Роберт Уиттакерни ўзининг кучли нокаут зарбалари эвазига тўхтата оладими?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ММА ихлосмандларига ушбу муҳим жанг хабарини дарҳол улашинг!
Изоҳлар 0
…