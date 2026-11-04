Роберт Уиттакер ҳамюртимиз Богдан Гуськовга қарши жанг ҳақида гапирди

·0·Спорт
Роберт Уиттакер ҳамюртимиз Богдан Гуськовга қарши жанг ҳақида гапирди

UFC'нинг ўрта вазн тоифасидаги собиқ чемпиони, австралиялик машҳур жангчи Роберт Уиттакер Ўзбекистон вакили Богдан Гуськовга қарши бўлиб ўтадиган муҳим тўқнашув олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Ушбу қизиқарли жанг 2027 йил 7 февраль куни Австралиянинг Сидней шаҳрида, UFC Fight Night 298 турнири доирасида ярим оғир вазн тоифасида ташкил этилади.

Сиднейга 10 йиллик танаффусдан кейинги қайтиш

Уиттакер ўз она шаҳри Сиднейда 10 йилдан ортиқ вақт давомида октагонга чиқмаганини алоҳида қайд этди. Унинг таъкидлашича, бу шаҳардаги сўнгги жанги айнан ўрта вазнга ўтган даврига тўғри келган эди:

«Турнирда барча дўстларим, оилам ва мухлисларим бўлади. Сизлар учун ҳақиқий шоу кўрсатаман!»

Роберт Уиттакер

Нега айнан Богдан Гуськов? Рақибга берилган баҳо

Австралиялик собиқ чемпион ташкилотчилар дастлаб бу жанг учун бир нечта бошқа номзодларни ҳам кўриб чиқишганини, бироқ турли сабабларга кўра улар октагонга чиқишдан бош тортганини маълум қилди. Фақатгина ҳамюртимиз Богдан Гуськов Сиднейга учиб бориб, собиқ чемпион билан беллашиш таклифини иккиланмай қабул қилган.

Уиттакер ўзининг подкастида Гуськовнинг жанговар салоҳиятини юқори баҳолаб, уни кучли нокаутчи сифатида таърифлади:

«Гуськов бўйи баланд, қўллари узун ва ярим оғир вазн тоифаси учун жуда кучли, оғир зарбага эга хавфли рақиб. Агар у менга аниқ зарба берса, бу жуда оғриқли бўлади. Бироқ менинг жанг режам ўзгармайди — зарба бериш ва ўзим зарба ўтказиб юбормаслик.»

UFC Fight Night 298: Уиттакер — Гуськов жанги маълумотлари

Кўрсаткичлар

Тафсилотлар

Жангчилар

Роберт Уиттакер (Австралия) vs Богдан Гуськов (Ўзбекистон)

Турнир номи

UFC Fight Night 298

Ўтказилиш санаси

2027 йил 7 февраль

Жанг ўрни

Сидней, Австралия

Вазн тоифаси

Ярим оғир вазн (Light Heavyweight)

Мақоми

Собиқ чемпион ва ТОП-15 нокаутчиси ўртасидаги тўқнашув

Ўзбекистонлик спортчи учун бу қарама-қаршилик нафақат жаҳон спортидаги энг таниқли номлардан бирини мағлуб этиш, балки UFC ярим оғир вазн тоифаси етакчилари қаторига мустаҳкам кириб бориш учун катта имконият ҳисобланади.

Сизнингча, ҳамюртимиз Богдан Гуськов Сиднейда мезбон Роберт Уиттакерни ўзининг кучли нокаут зарбалари эвазига тўхтата оладими?

Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ММА ихлосмандларига ушбу муҳим жанг хабарини дарҳол улашинг!

Роберт УиттакерБогдан ГуськовUFC Fight Night 298ММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман эълон қилинди: Богдан Гуськов ва Роберт Уиттакер ўртасидаги жанг қачон бўлади?Расман эълон қилинди: Богдан Гуськов ва Роберт Уиттакер ўртасидаги жанг қачон бўлади?2 ноябр 21:49Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?8 август 07:18UFC рейтинги янгиланди: ушбу рейтингда уч ўзбекистонлик борUFC рейтинги янгиланди: ушбу рейтингда уч ўзбекистонлик бор5 август 06:17Богдан Гусков Анкалаевга қарши жанг олдидан ишончли гапирдиБогдан Гусков Анкалаевга қарши жанг олдидан ишончли гапирди24 июл 15:17Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБогдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашади19 июн 07:44“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди7 сентябр 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози