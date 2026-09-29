Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекорд

·1·Спорт
Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекорд

Ўзбекистонлик оғир атлетикачи Акбар Жўраев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида навбатдаги тарихий натижани қайд этди. Ҳамюртимиз икки машқ якунига кўра 423 килограмм натижа билан олтин медални қўлга киритди.

Жўраевнинг чиқиши фақат чемпионлик билан чекланмади. Спортчимиз мусобақа давомида жаҳон ва Осиё рекордларини янгилаб, Аичи-Нагоядаги иштирокини бир нечта юқори натижа билан якунлади.

423 килограмм — чемпионлик натижаси

Акбар Жўраев оғир атлетика баҳсларида ўз вазн тоифасининг энг кучли спортчиси эканини амалда намойиш қилди.

Ҳамюртимиз даст кўтариш ва силтаб кўтариш машқларида жами 423 килограмм натижа қайд этди. Бу кўрсаткич унга ўз вазн тоифасида мутлақ ғолибликни таъминлади.

Шу тариқа Жўраев Ўзбекистон делегацияси ҳисобига Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида яна бир олтин медални қўшди.

Аммо чемпионликдан ташқари, унинг мусобақадаги энг катта янгилиги рекордлар билан боғлиқ бўлди.

Даст кўтаришда — янги жаҳон рекорди

Жўраев даст кўтариш машқида 197 килограмм натижани қайд этиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.

Бу кўрсаткич спортчининг Аичи-Нагоядаги чиқишининг энг ёрқин нуқталаридан бири бўлди.

197 килограммлик натижа нафақат унинг чемпионлик учун курашида муҳим роль ўйнади, балки оғир атлетикада янги жаҳон рекорди сифатида ҳам тарихга кирди.

Осиё рекордлари ҳам янгиланди

Акбар Жўраевнинг рекордлари жаҳон натижаси билан чекланмади.

Ўзбекистонлик чемпион даст кўтариш ва силтаб кўтариш дастурларида Осиё рекордларини ҳам янгилашга муваффақ бўлди.

Натижада Жўраев Аичи-Нагоя-2026даги иштирокини бир вақтнинг ўзида бир нечта катта натижа билан якунлади:

  • Осиё ўйинлари олтин медали;

  • икки машқ бўйича 423 килограммлик натижа;

  • даст кўтаришда 197 килограммлик жаҳон рекорди;

  • даст кўтариш ва силтаб кўтаришда Осиё рекордлари.

Ўзбекистон делегациясига навбатдаги олтин

Аичи-Нагояда Ўзбекистон спортчилари турли йўналишларда медаллар учун курашни давом эттирмоқда.

Акбар Жўраевнинг олтин медали эса мамлакат делегацияси учун яна бир қимматли соврин бўлди. Бироқ бу галги ғалабанинг аҳамияти фақат медаль билан ўлчанмайди.

Чунки Жўраев чемпионликни жаҳон рекорди ва Осиё рекордлари билан безади.

423 килограмм — олтин медаль учун етарли натижа. 197 килограмм эса жаҳон рекордига айланган рақам.

Шу тариқа Акбар Жўраев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида ўз вазн тоифасида тенгсиз эканини намойиш этибгина қолмай, Ўзбекистон оғир атлетикаси тарихига яна бир ёрқин саҳифа қўшди.

Олтин медаль, жаҳон рекорди ва Осиё рекордлари — Акбар Жўраевнинг Аичи-Нагоядаги чемпионлик кечаси шу учлик билан тарихда қолади.

Акбар ЖўраевАичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларижаҳон рекорди даст кўтаришОсиё рекорди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:59Акбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгиладиАкбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгиладиБугун 12:09Осиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчиларОсиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчилар23 сентябр 12:30Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37Шоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиШоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилди24 сентябр 10:59Осиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибдиОсиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибдиКеча 23:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди