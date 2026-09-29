Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекорд
Ўзбекистонлик оғир атлетикачи Акбар Жўраев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида навбатдаги тарихий натижани қайд этди. Ҳамюртимиз икки машқ якунига кўра 423 килограмм натижа билан олтин медални қўлга киритди.
Жўраевнинг чиқиши фақат чемпионлик билан чекланмади. Спортчимиз мусобақа давомида жаҳон ва Осиё рекордларини янгилаб, Аичи-Нагоядаги иштирокини бир нечта юқори натижа билан якунлади.
423 килограмм — чемпионлик натижаси
Акбар Жўраев оғир атлетика баҳсларида ўз вазн тоифасининг энг кучли спортчиси эканини амалда намойиш қилди.
Ҳамюртимиз даст кўтариш ва силтаб кўтариш машқларида жами 423 килограмм натижа қайд этди. Бу кўрсаткич унга ўз вазн тоифасида мутлақ ғолибликни таъминлади.
Шу тариқа Жўраев Ўзбекистон делегацияси ҳисобига Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида яна бир олтин медални қўшди.
Аммо чемпионликдан ташқари, унинг мусобақадаги энг катта янгилиги рекордлар билан боғлиқ бўлди.
Даст кўтаришда — янги жаҳон рекорди
Жўраев даст кўтариш машқида 197 килограмм натижани қайд этиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.
Бу кўрсаткич спортчининг Аичи-Нагоядаги чиқишининг энг ёрқин нуқталаридан бири бўлди.
197 килограммлик натижа нафақат унинг чемпионлик учун курашида муҳим роль ўйнади, балки оғир атлетикада янги жаҳон рекорди сифатида ҳам тарихга кирди.
Осиё рекордлари ҳам янгиланди
Акбар Жўраевнинг рекордлари жаҳон натижаси билан чекланмади.
Ўзбекистонлик чемпион даст кўтариш ва силтаб кўтариш дастурларида Осиё рекордларини ҳам янгилашга муваффақ бўлди.
Натижада Жўраев Аичи-Нагоя-2026даги иштирокини бир вақтнинг ўзида бир нечта катта натижа билан якунлади:
Осиё ўйинлари олтин медали;
икки машқ бўйича 423 килограммлик натижа;
даст кўтаришда 197 килограммлик жаҳон рекорди;
даст кўтариш ва силтаб кўтаришда Осиё рекордлари.
Ўзбекистон делегациясига навбатдаги олтин
Аичи-Нагояда Ўзбекистон спортчилари турли йўналишларда медаллар учун курашни давом эттирмоқда.
Акбар Жўраевнинг олтин медали эса мамлакат делегацияси учун яна бир қимматли соврин бўлди. Бироқ бу галги ғалабанинг аҳамияти фақат медаль билан ўлчанмайди.
Чунки Жўраев чемпионликни жаҳон рекорди ва Осиё рекордлари билан безади.
423 килограмм — олтин медаль учун етарли натижа. 197 килограмм эса жаҳон рекордига айланган рақам.
Шу тариқа Акбар Жўраев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида ўз вазн тоифасида тенгсиз эканини намойиш этибгина қолмай, Ўзбекистон оғир атлетикаси тарихига яна бир ёрқин саҳифа қўшди.
Олтин медаль, жаҳон рекорди ва Осиё рекордлари — Акбар Жўраевнинг Аичи-Нагоядаги чемпионлик кечаси шу учлик билан тарихда қолади.
Изоҳлар 0
…