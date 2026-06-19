Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!

·41·Спорт
Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!

ЖЧ-2026 турнирида нафақат йирик ҳисоблар ва қайноқ баҳслар, балки футбол тарихини тубдан янгилаётган воқеалар ҳам юз бермоқда. Мусобақанинг энг кутилмаган ва қизиқарли дебютантларидан бири бўлган Кюрасао миллий терма жамоаси расман Гиннесснинг рекордлар китобидан жой олди. Бу ҳақда орол давлатининг маҳаллий футбол федерацияси матбуот хизмати хабар тарқатди.

Кариб ҳавзасига вакиллик қилувчи ушбу митти давлат Жаҳон чемпионатлари тарихида мутлақо ноёб ва такрорланмас кўрсаткични қайд этди.

Аҳоли сони бўйича мутлақ рекорд: Исландия тахтдан туширилди

Кюрасао терма жамоасининг Гиннесс рекордлари китобига киритилишига уларнинг Мундиал йўлланмасини қўлга киритган ва унда иштирок этаётган энг кам аҳолига эга мамлакат деб топилгани сабаб бўлди.

  • Кюрасао аҳолиси: Атлантика океани бағридаги ушбу орол давлатида бор-йўғи 156 115 нафар аҳоли истиқомат қилади.

  • Рекорднинг аҳамияти: Бу футбол бўйича шу пайтгача ўтказилган барча Жаҳон чемпионатларида қатнашган давлатлар орасидаги энг минимал кўрсаткичдир. Ушбу натижа орқали Кюрасао аввалроқ (ЖЧ-2018да) тахминан 330 минг аҳоли билан рекорд ўрнатган Исландияни сезиларли фарқ билан ортда қолдирди.

Оғир старт ва олдиндаги муҳим имконият

Эслатиб ўтамиз, "мини-Нидерландия" деб таърифланаётган Кюрасао терма жамоаси учун ЖЧ-2026даги дебют учрашуви жуда оғир кечди. Турнирнинг асосий фаворитларидан бири бўлмиш Германия терма жамоаси уларни 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди. Шундай бўлса-да, митти орол мамлакати вакиллари учун Мундиалда гол уришнинг ўзи катта байрамга айланди.

Эндиликда Гиннесс рекордчилари ўзларининг иккинчи учрашувига тайёргарлик кўришмоқда.

Кейинги ўйин анонси:

Кюрасао терма жамоаси гуруҳ босқичи 2-тури доирасида Лотин Америкасининг ноқулай вакили Эквадорга қарши майдонга тушади. Учрашув Тошкент вақти билан 21 июнь куни тонгда бошланади.

Спорт таҳлилчиларининг якуний хулосаси:

Аҳолиси сони Тошкентнинг битта кичикроқ даҳасига ҳам етмайдиган Кюрасао каби мамлакатнинг дунёнинг энг сара 48 та жамоаси қаторига кириб, Мундиалда тўп суриши — футболнинг нақадар глобал ва мўъжизаларга бой спорт тури эканини яна бир бор исботлайди. Улар Германиядан аламли мағлубиятни қабул қилиб олган бўлишса-да, аллақачон ўз мамлакатлари тарихига олтин ҳарфлар билан ёзилишди. Эквадорга қарши баҳсда улардан яна бир бор жанговар ўйин кутиб қоламиз!

Океан ортидан кузатилаётган Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, рекордлари ва эксклюзив хабарларини ҳамиша биз билан бирга кузатиб боринг!

КюрасаоИсландияГерманияЭквадорГиннесс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиЛуис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 14:34Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиНико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиБугун, 14:34Англия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиАнглия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиБугун, 14:14Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиАнсу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиБугун, 13:58ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?Бугун, 13:53Дани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаДани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаБугун, 13:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди