Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!
ЖЧ-2026 турнирида нафақат йирик ҳисоблар ва қайноқ баҳслар, балки футбол тарихини тубдан янгилаётган воқеалар ҳам юз бермоқда. Мусобақанинг энг кутилмаган ва қизиқарли дебютантларидан бири бўлган Кюрасао миллий терма жамоаси расман Гиннесснинг рекордлар китобидан жой олди. Бу ҳақда орол давлатининг маҳаллий футбол федерацияси матбуот хизмати хабар тарқатди.
Кариб ҳавзасига вакиллик қилувчи ушбу митти давлат Жаҳон чемпионатлари тарихида мутлақо ноёб ва такрорланмас кўрсаткични қайд этди.
Аҳоли сони бўйича мутлақ рекорд: Исландия тахтдан туширилди
Кюрасао терма жамоасининг Гиннесс рекордлари китобига киритилишига уларнинг Мундиал йўлланмасини қўлга киритган ва унда иштирок этаётган энг кам аҳолига эга мамлакат деб топилгани сабаб бўлди.
Кюрасао аҳолиси: Атлантика океани бағридаги ушбу орол давлатида бор-йўғи 156 115 нафар аҳоли истиқомат қилади.
Рекорднинг аҳамияти: Бу футбол бўйича шу пайтгача ўтказилган барча Жаҳон чемпионатларида қатнашган давлатлар орасидаги энг минимал кўрсаткичдир. Ушбу натижа орқали Кюрасао аввалроқ (ЖЧ-2018да) тахминан 330 минг аҳоли билан рекорд ўрнатган Исландияни сезиларли фарқ билан ортда қолдирди.
Оғир старт ва олдиндаги муҳим имконият
Эслатиб ўтамиз, "мини-Нидерландия" деб таърифланаётган Кюрасао терма жамоаси учун ЖЧ-2026даги дебют учрашуви жуда оғир кечди. Турнирнинг асосий фаворитларидан бири бўлмиш Германия терма жамоаси уларни 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди. Шундай бўлса-да, митти орол мамлакати вакиллари учун Мундиалда гол уришнинг ўзи катта байрамга айланди.
Эндиликда Гиннесс рекордчилари ўзларининг иккинчи учрашувига тайёргарлик кўришмоқда.
Кейинги ўйин анонси:
Кюрасао терма жамоаси гуруҳ босқичи 2-тури доирасида Лотин Америкасининг ноқулай вакили Эквадорга қарши майдонга тушади. Учрашув Тошкент вақти билан 21 июнь куни тонгда бошланади.
Спорт таҳлилчиларининг якуний хулосаси:
Аҳолиси сони Тошкентнинг битта кичикроқ даҳасига ҳам етмайдиган Кюрасао каби мамлакатнинг дунёнинг энг сара 48 та жамоаси қаторига кириб, Мундиалда тўп суриши — футболнинг нақадар глобал ва мўъжизаларга бой спорт тури эканини яна бир бор исботлайди. Улар Германиядан аламли мағлубиятни қабул қилиб олган бўлишса-да, аллақачон ўз мамлакатлари тарихига олтин ҳарфлар билан ёзилишди. Эквадорга қарши баҳсда улардан яна бир бор жанговар ўйин кутиб қоламиз!
Океан ортидан кузатилаётган Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, рекордлари ва эксклюзив хабарларини ҳамиша биз билан бирга кузатиб боринг!
…