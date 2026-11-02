Расман эълон қилинди: Богдан Гуськов ва Роберт Уиттакер ўртасидаги жанг қачон бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик спортчи Богдан Гусков 2027-йил 6-феврал куни Австралиянинг Сидней шаҳрида ўтказиладиган UFC Фигҳт Нигҳт турнирида Роберт Уиттакерга қарши жанг қилади.
- Ярим оғир вазн тоифасида ташкил этиладиган ушбу баҳсда UFC рейтингида 10-ўринда бораётган Гусков 11-поғонани эгаллаб турган собиқ жаҳон чемпиони билан тўқнаш келади.
- Мазкур жанг ўзбекистонлик спортчи учун кучли бешликка кириш ва чемпионлик камари сари яқинлашиш имкониятини тақдим этади.
Дунёнинг энг нуфузли аралаш яккакурашлар промоушени UFC ўзбекистонлик спортчи Богдан Гуськовнинг навбатдаги жангини расман эълон қилди. Юртимиз вакили ўрта вазн тоифасида собиқ UFC жаҳон чемпиони бўлган машҳур австралиялик юлдуз Роберт Уиттакерга қарши тўқнаш келади.
Мазкур муросасиз жанг 2027 йил 6 февраль куни Австралиянинг Сидней шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли UFC Fight Night турнири доирасида ярим оғир вазн тоифасида ташкил этилади. Гуськов рақибига қарши унинг ўз ватанида — маҳаллий трибуналар босими остида жанг олиб боради.
Рейтингдаги ёнма-ён рақобат ва вазн тоифасидаги ҳолат
Октагонга кўтариладиган ҳар икки жангчининг промоушендаги даражаси тўқнашув қанчалик муҳим эканини кўрсатмоқда:
Рейтингдаги ўринлар: Богдан Гуськов айни дамда UFC рейтингида 10-ўринни эгаллаб турган бўлса, Уиттакер бевосита унинг ортидан — 11-поғонани банд этган;
Ғалабанинг баҳоси: Бу тўқнашувдаги ғалаба Гуськовга ярим оғир вазн дивизионида кучли бешликка кириш ва чемпионлик камари сари яқинлашиш учун улкан трамплин вазифасини ўтайди.
Рақиб ким? Роберт Уиттакернинг фаолияти ва сўнгги жанглари
Австралиялик 35 ёшли собиқ жаҳон чемпиони октагонда бой тажрибага эга бўлиб, профессионал фаолиятида 28 та ғалаба ва 9 та мағлубият қайд этган:
Янги вазндаги муваффақиятли дебют: Уиттакер ярим оғир вазндаги дебютини шу йилнинг 12 июль куни Никита Криловга қарши ўтказиб, рақибини 1-раунддаёқ муддатидан олдин таслим этди;
Сўнгги синовлар: Ушбу ғалабага қадар у фаолиятида Ренье Де Риддер ҳамда Хамзат Чимаевга имкониятни бой берган эди;
Мағлубиятлар тарихи: Фаолиятидаги 9 та мағлубиятидан иккитасини собиқ чемпион Исраэль Адесаньядан қабул қилиб олган.
Богдан Гуськов учун собиқ чемпион устидан сафарда қозониладиган ғалаба унинг фаолиятидаги энг катта ютуқлардан бирига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…