Расман эълон қилинди: Богдан Гуськов ва Роберт Уиттакер ўртасидаги жанг қачон бўлади?

·40·Спорт
Расман эълон қилинди: Богдан Гуськов ва Роберт Уиттакер ўртасидаги жанг қачон бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик спортчи Богдан Гусков 2027-йил 6-феврал куни Австралиянинг Сидней шаҳрида ўтказиладиган UFC Фигҳт Нигҳт турнирида Роберт Уиттакерга қарши жанг қилади.
  • Ярим оғир вазн тоифасида ташкил этиладиган ушбу баҳсда UFC рейтингида 10-ўринда бораётган Гусков 11-поғонани эгаллаб турган собиқ жаҳон чемпиони билан тўқнаш келади.
  • Мазкур жанг ўзбекистонлик спортчи учун кучли бешликка кириш ва чемпионлик камари сари яқинлашиш имкониятини тақдим этади.

Дунёнинг энг нуфузли аралаш яккакурашлар промоушени UFC ўзбекистонлик спортчи Богдан Гуськовнинг навбатдаги жангини расман эълон қилди. Юртимиз вакили ўрта вазн тоифасида собиқ UFC жаҳон чемпиони бўлган машҳур австралиялик юлдуз Роберт Уиттакерга қарши тўқнаш келади.

Мазкур муросасиз жанг 2027 йил 6 февраль куни Австралиянинг Сидней шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли UFC Fight Night турнири доирасида ярим оғир вазн тоифасида ташкил этилади. Гуськов рақибига қарши унинг ўз ватанида — маҳаллий трибуналар босими остида жанг олиб боради.

Рейтингдаги ёнма-ён рақобат ва вазн тоифасидаги ҳолат

Октагонга кўтариладиган ҳар икки жангчининг промоушендаги даражаси тўқнашув қанчалик муҳим эканини кўрсатмоқда:

  • Рейтингдаги ўринлар: Богдан Гуськов айни дамда UFC рейтингида 10-ўринни эгаллаб турган бўлса, Уиттакер бевосита унинг ортидан — 11-поғонани банд этган;

  • Ғалабанинг баҳоси: Бу тўқнашувдаги ғалаба Гуськовга ярим оғир вазн дивизионида кучли бешликка кириш ва чемпионлик камари сари яқинлашиш учун улкан трамплин вазифасини ўтайди.

Рақиб ким? Роберт Уиттакернинг фаолияти ва сўнгги жанглари

Австралиялик 35 ёшли собиқ жаҳон чемпиони октагонда бой тажрибага эга бўлиб, профессионал фаолиятида 28 та ғалаба ва 9 та мағлубият қайд этган:

  • Янги вазндаги муваффақиятли дебют: Уиттакер ярим оғир вазндаги дебютини шу йилнинг 12 июль куни Никита Криловга қарши ўтказиб, рақибини 1-раунддаёқ муддатидан олдин таслим этди;

  • Сўнгги синовлар: Ушбу ғалабага қадар у фаолиятида Ренье Де Риддер ҳамда Хамзат Чимаевга имкониятни бой берган эди;

  • Мағлубиятлар тарихи: Фаолиятидаги 9 та мағлубиятидан иккитасини собиқ чемпион Исраэль Адесаньядан қабул қилиб олган.

Богдан Гуськов учун собиқ чемпион устидан сафарда қозониладиган ғалаба унинг фаолиятидаги энг катта ютуқлардан бирига айланиши мумкин.

Богдан ГуськовРоберт УиттакерUFCUFC Fight Night
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?8 август 07:18Богдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашадиБогдан Гуськов Сербияда Ян Блахович билан реванш жангида тўқнашади19 июн 07:44UFC рейтинги янгиланди: ушбу рейтингда уч ўзбекистонлик борUFC рейтинги янгиланди: ушбу рейтингда уч ўзбекистонлик бор5 август 06:17Богдан Гусков Анкалаевга қарши жанг олдидан ишончли гапирдиБогдан Гусков Анкалаевга қарши жанг олдидан ишончли гапирди24 июл 15:17Богдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқладиБогдан Гуськов Рўзибоев ва Майкл Пейж баҳси бўйича сенсацион таҳлилни очиқлади5 сентябр 21:29Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?21 июл 08:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози