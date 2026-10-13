Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?
Англиянинг амалдаги чемпиони ва Европа гранди «Манчестер Сити» етакчи марказий ҳимоячиси Рубен Диаш УЕФА Чемпионлар Лигаси доирасидаги муҳим баҳс олдидан жамоадоши — ўзбекистонлик иқтидорли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг салоҳияти ва маҳоратига юқори баҳо берди.
Франциянинг «ПСЖ» жамоасига қарши кечадиган шиддатли тўқнашув олдидан ўтказилган расмий матбуот анжуманида португалиялик юлдуз Ҳусановнинг жамоадаги ўрни ва жисмоний имкониятларини алоҳида эътироф этди.
«Жуда иқтидорли ва жисмонан кучли»: Диашнинг самимий эътирофи
Рубен Диаш ўзбекистонлик ёш ҳимоячининг жамоага мослашуви ва ундаги устун жиҳатларни қуйидагича таърифлади:
Жамоанинг тўлақонли аъзоси: «Ҳусанов — жамоанинг бир қисми. У бизнинг оиламизга тўлиқ сингиб кетган»;
Жисмоний қувват ва салоҳият: «У — жуда иқтидорли футболчи, жисмонан ҳам жуда кучли. Абдуқодир “Манчестер Сити”га катта фойда келтира оладиган ва ёрдам бера оладиган ўйинчи», — дея таъкидлади Диаш.
Абдуқодир Ҳусановнинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари
Ўзбекистонлик марказий ҳимоячи «шаҳарликлар» таркибида ўз ўрнини мустаҳкамлашда давом этмоқда:
Майдондаги дақиқалар: Ҳусанов жорий мавсумда барча мусобақаларни ҳисобга олган ҳолда жами 6 та расмий учрашувда майдонга тушди;
Ҳаракатлар: Ҳозирча у самарали ҳаракатлар (гол ёки голли узатма) қайд этмаган бўлса-да, ҳимоя чизиғидаги ишончли ўйини билан мураббийлар штаби ва юлдуз жамоадошлари ишончини қозониб келмоқда.
Марказий жанг тафсилотлари
Мусобақа: УЕФА Чемпионлар Лигаси, умумий босқич, 2-тур;
Жамоалар: «Манчестер Сити» — «ПСЖ»;
Сана ва вақт: 14 октябрь, чоршанба куни;
Ўйин майдони: Манчестер шаҳри, «Этихад» стадиони.
Европанинг икки гиганти ўртасидаги мазкур суперўйинда Ҳусановнинг майдонга тушиши ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун катта воқеликка айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…