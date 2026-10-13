Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?

·4·Спорт
Рубен Диаш “ПСЖ” билан ўйин олдидан Абдуқодир Ҳусанов ҳақида нималар деди?

Англиянинг амалдаги чемпиони ва Европа гранди «Манчестер Сити» етакчи марказий ҳимоячиси Рубен Диаш УЕФА Чемпионлар Лигаси доирасидаги муҳим баҳс олдидан жамоадоши — ўзбекистонлик иқтидорли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг салоҳияти ва маҳоратига юқори баҳо берди.

Франциянинг «ПСЖ» жамоасига қарши кечадиган шиддатли тўқнашув олдидан ўтказилган расмий матбуот анжуманида португалиялик юлдуз Ҳусановнинг жамоадаги ўрни ва жисмоний имкониятларини алоҳида эътироф этди.

«Жуда иқтидорли ва жисмонан кучли»: Диашнинг самимий эътирофи

Рубен Диаш ўзбекистонлик ёш ҳимоячининг жамоага мослашуви ва ундаги устун жиҳатларни қуйидагича таърифлади:

  • Жамоанинг тўлақонли аъзоси: «Ҳусанов — жамоанинг бир қисми. У бизнинг оиламизга тўлиқ сингиб кетган»;

  • Жисмоний қувват ва салоҳият: «У — жуда иқтидорли футболчи, жисмонан ҳам жуда кучли. Абдуқодир “Манчестер Сити”га катта фойда келтира оладиган ва ёрдам бера оладиган ўйинчи», — дея таъкидлади Диаш.

Абдуқодир Ҳусановнинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари

Ўзбекистонлик марказий ҳимоячи «шаҳарликлар» таркибида ўз ўрнини мустаҳкамлашда давом этмоқда:

  • Майдондаги дақиқалар: Ҳусанов жорий мавсумда барча мусобақаларни ҳисобга олган ҳолда жами 6 та расмий учрашувда майдонга тушди;

  • Ҳаракатлар: Ҳозирча у самарали ҳаракатлар (гол ёки голли узатма) қайд этмаган бўлса-да, ҳимоя чизиғидаги ишончли ўйини билан мураббийлар штаби ва юлдуз жамоадошлари ишончини қозониб келмоқда.

Марказий жанг тафсилотлари

  • Мусобақа: УЕФА Чемпионлар Лигаси, умумий босқич, 2-тур;

  • Жамоалар: «Манчестер Сити» — «ПСЖ»;

  • Сана ва вақт: 14 октябрь, чоршанба куни;

  • Ўйин майдони: Манчестер шаҳри, «Этихад» стадиони.

Европанинг икки гиганти ўртасидаги мазкур суперўйинда Ҳусановнинг майдонга тушиши ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун катта воқеликка айланиши кутилмоқда.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиРубен ДиашУЕФА Чемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди2 октябр 10:42«Этиҳад» трибуналари «Хууууус!» дея ҳайқираверади энди: янги шартнома«Этиҳад» трибуналари «Хууууус!» дея ҳайқираверади энди: янги шартнома28 июл 10:18«Милан» «Манчестер Сити» ҳимоячиси учун кураш бошлади...«Милан» «Манчестер Сити» ҳимоячиси учун кураш бошлади...22 август 07:04“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди16 август 18:13«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди11 октябр 22:40City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди