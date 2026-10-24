“Манчестер Сити”нинг “Астон Вилла”га қарши учрашуви бўйича статистика эълон қилинди

·73·Спорт
“Манчестер Сити”нинг “Астон Вилла”га қарши учрашуви бўйича статистика эълон қилинди

Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида Бирмингҳемда «Астон Вилла»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» сафида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ўзининг мустаҳкам ва юқори савиядаги ўйини билан ажралиб турди.

Низоли ва шиддатли кечган учрашув якунларига кўра, халқаро статистик платформа ҳисобланган Flashscore сервиси Ҳусановнинг майдондаги ҳаракатларини 8,0 балл билан баҳолади. Бу кўрсаткич мағлубиятга учраган «шаҳарликлар» таркибида иккинчи энг юқори натижа бўлди.

Ҳусанов — Докудан кейин энг яхшиси, Ҳоланддан ҳам юқори

Мудофаа марказида ишончли ҳаракат қилган ўзбекистонлик ҳимоячи жамоанинг асосий юлдузларини статистик баҳолар бўйича ортда қолдиришга муваффақ бўлди:

  • Етакчилар рўйхати: «Манчестер Сити» сафида фақат қанот ҳужумчиси Жереми Доку (8,1 балл) Ҳусановдан бироз юқорироқ баҳо олди;

  • Юлдузлар ортда қолди: Жамоа ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсон 7,8 баллга лойиқ кўрилган бўлса, ягона гол муаллифи Эрлинг Ҳоланд ҳамда аргентиналик Энцо Фернандес 7,7 баллдан қайд этди;

  • Энг паст баҳо — Доннаруммага: Гол ўтказиб юборилган вазиятларда қўпол хатоларга йўл қўйган италиялик дарвозабон Жанлуиджи Доннарумма 4,5 балл билан майдондаги энг ёмон натижани кўрсатди.

Мавсумдаги илк мағлубият, аммо пешқадамлик сақланиб қолди

Учрашув «Вилла Парк» аренасида жуда оғир кечди:

  • Голлар тафсилоти: Мезбонлар сафида Николас Жексон 6 ва 60-дақиқаларда дубль қайд этиб, бирмингҳемликларга ғалаба келтирди. «Сити»нинг жавоб тўпи 52-дақиқада Эрлинг Ҳоланд ҳисобига ёзилди;

  • Ғалабали серия якуни: Кетма-кет еттита ғалабадан сўнг илк бор очко йўқотган «Манчестер Сити» мағлубиятга қарамай, ўз ҳисобидаги 21 очко билан турнир жадвалининг 1-поғонасидаги пешқадамлигини сақлаб қолмоқда.

Абдуқодир Ҳусановнинг асосий таркибда тўлиқ ўйнаб, мана шундай мураккаб баҳсда жамоасининг энг яхшиларидан бири бўлиши унинг Премьер-лига темпига тўлиқ мослашганидан далолат беради.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнАстон Вилла — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнБугун 15:18«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»23 июл 20:08Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?10 июл 13:51Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқда21 август 14:13«Астон Вилла» ва «Фрайбург» Европа лигаси бош соврини учун баҳслашади«Астон Вилла» ва «Фрайбург» Европа лигаси бош соврини учун баҳслашади20 май 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди