“Манчестер Сити”нинг “Астон Вилла”га қарши учрашуви бўйича статистика эълон қилинди
Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида Бирмингҳемда «Астон Вилла»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» сафида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ўзининг мустаҳкам ва юқори савиядаги ўйини билан ажралиб турди.
Низоли ва шиддатли кечган учрашув якунларига кўра, халқаро статистик платформа ҳисобланган Flashscore сервиси Ҳусановнинг майдондаги ҳаракатларини 8,0 балл билан баҳолади. Бу кўрсаткич мағлубиятга учраган «шаҳарликлар» таркибида иккинчи энг юқори натижа бўлди.
Ҳусанов — Докудан кейин энг яхшиси, Ҳоланддан ҳам юқори
Мудофаа марказида ишончли ҳаракат қилган ўзбекистонлик ҳимоячи жамоанинг асосий юлдузларини статистик баҳолар бўйича ортда қолдиришга муваффақ бўлди:
Етакчилар рўйхати: «Манчестер Сити» сафида фақат қанот ҳужумчиси Жереми Доку (8,1 балл) Ҳусановдан бироз юқорироқ баҳо олди;
Юлдузлар ортда қолди: Жамоа ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсон 7,8 баллга лойиқ кўрилган бўлса, ягона гол муаллифи Эрлинг Ҳоланд ҳамда аргентиналик Энцо Фернандес 7,7 баллдан қайд этди;
Энг паст баҳо — Доннаруммага: Гол ўтказиб юборилган вазиятларда қўпол хатоларга йўл қўйган италиялик дарвозабон Жанлуиджи Доннарумма 4,5 балл билан майдондаги энг ёмон натижани кўрсатди.
Мавсумдаги илк мағлубият, аммо пешқадамлик сақланиб қолди
Учрашув «Вилла Парк» аренасида жуда оғир кечди:
Голлар тафсилоти: Мезбонлар сафида Николас Жексон 6 ва 60-дақиқаларда дубль қайд этиб, бирмингҳемликларга ғалаба келтирди. «Сити»нинг жавоб тўпи 52-дақиқада Эрлинг Ҳоланд ҳисобига ёзилди;
Ғалабали серия якуни: Кетма-кет еттита ғалабадан сўнг илк бор очко йўқотган «Манчестер Сити» мағлубиятга қарамай, ўз ҳисобидаги 21 очко билан турнир жадвалининг 1-поғонасидаги пешқадамлигини сақлаб қолмоқда.
Абдуқодир Ҳусановнинг асосий таркибда тўлиқ ўйнаб, мана шундай мураккаб баҳсда жамоасининг энг яхшиларидан бири бўлиши унинг Премьер-лига темпига тўлиқ мослашганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…