Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?
Англия Премер-лигасининг жорий мавсумидаги кашфиётларидан бири Морган Роджерс трансфер бозорининг асосий қаҳрамонига айланиши кутилмоқда. Бирмингемнинг Астон Вилла клуби ўз иқтидорли ярим ҳимоячиси учун рекорд даражадаги 130 миллион фунт стерлинг (тахминан 175 миллион доллар) миқдорида нарх белгилади. Ушбу трансфер амалга ошган тақдирда, клуб таркибни кучайтириш учун катта маблағга эга бўлади, бироқ мутахассислар жамоанинг трансфер стратегияси кутилганидан бошқача бўлишини тахмин қилмоқдалар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Роджерсга Лондоннинг Арсенал клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, сўнгги маълумотларга кўра, "тўпчилар" Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гуимараес вариантига кўпроқ эътибор қаратишни бошлаган. Астон Вилла томонидан қўйилган ўта юқори нарх Лондон клубини ортга чекинишга мажбур қилиши мумкин, бу эса Роджерснинг Вест-Мидлендда қолиш эҳтимолини оширади.
Клуб собиқ ҳужумчиси Стан Коллйморе Goal нашрига берган интервюсида, агар Роджерс сотилган тақдирда ҳам, жамоа Фил Фоден ёки Эберечи Эзе каби юлдузларни сотиб олмаслигини таъкидлади. Коллйморенинг фикрича, Астон Вилла молиявий барқарорлик қоидаларига (ПЦР) риоя қилиши шарт ва тушган маблағнинг салмоқли қисми клуб балансини тиклашга йўналтирилади.
Унаи Эмерй услубига мос янги номларАстон Вилла бош мураббийи Унаи Эмерй тайёр юлдузлардан кўра, ривожланиш салоҳиятига эга бўлган ёш иқтидорларни афзал кўради. Коллйморенинг сўзларига кўра, жамоага ҳозирда қанотларда юқори тезликка эга ва рақиб ҳимоячиларини яккама-якка курашларда ортда қолдира оладиган футболчилар етишмаяпти. Леон Баиллй ва бошқа вариантлар кутилган натижани бермаган бир пайтда, мураббийлар штаби янги қидирув ишларини бошлаган.
Клуб Фил Фоден каби Манчестер Сити юлдузларига эмас, балки Бундеслига ёки А Серияда тўп сураётган, ҳали кенг оммага танилмаган 21-23 ёшли футболчиларга эътибор қаратиши кутилмоқда. Бу стратегия Эмерйга ўз тизимига мос келадиган ўйинчиларни шакллантириш ва уларнинг трансфер қийматини янада ошириш имконини беради.
Шу билан бирга, Фил Фоденнинг Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолгани унинг келажаги борасидаги турли миш-мишларга сабаб бўлмоқда. Баъзи мухлислар уни Астон Вилла учун идеал номзод деб ҳисобласа-да, молиявий ва тактик жиҳатдан бу трансфернинг амалга ошиши қийин масаладир. Эберечи Эзе борасида ҳам вазият шундай: у Арсенал каби топ-клубларга ўтиши мумкин, аммо Бирмингем клуби унинг учун курашга киришиши даргумон.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Астон Вилла келгуси трансфер ойнасида қуйидаги йўналишларга эътибор қаратади:
- Молиявий барқарорлик қоидаларига амал қилган ҳолда бюджетни мувозанатлаш;
- Морган Роджерс учун максимал даражада юқори нарх олиш ёки уни жамоада олиб қолиш;
- Европанинг кучли бешлик чемпионатларидан ёш ва тезкор қанот вакилларини излаб топиш;
- Жамоанинг тактик схемасига мос келадиган, меҳнаткаш футболчилар билан таркибни тўлдириш.
Ҳозирча барча эътибор Роджерснинг халқаро майдондаги иштирокига қаратилган. Унинг Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир муваффақиятли ҳаракати Астон Вилла учун трансфер бозорида қўшимча устунлик тақдим этади.
…