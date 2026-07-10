Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?

·0·Спорт
Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?

Англия Премер-лигасининг жорий мавсумидаги кашфиётларидан бири Морган Роджерс трансфер бозорининг асосий қаҳрамонига айланиши кутилмоқда. Бирмингемнинг Астон Вилла клуби ўз иқтидорли ярим ҳимоячиси учун рекорд даражадаги 130 миллион фунт стерлинг (тахминан 175 миллион доллар) миқдорида нарх белгилади. Ушбу трансфер амалга ошган тақдирда, клуб таркибни кучайтириш учун катта маблағга эга бўлади, бироқ мутахассислар жамоанинг трансфер стратегияси кутилганидан бошқача бўлишини тахмин қилмоқдалар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Роджерсга Лондоннинг Арсенал клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, сўнгги маълумотларга кўра, "тўпчилар" Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гуимараес вариантига кўпроқ эътибор қаратишни бошлаган. Астон Вилла томонидан қўйилган ўта юқори нарх Лондон клубини ортга чекинишга мажбур қилиши мумкин, бу эса Роджерснинг Вест-Мидлендда қолиш эҳтимолини оширади.

Клуб собиқ ҳужумчиси Стан Коллйморе Goal нашрига берган интервюсида, агар Роджерс сотилган тақдирда ҳам, жамоа Фил Фоден ёки Эберечи Эзе каби юлдузларни сотиб олмаслигини таъкидлади. Коллйморенинг фикрича, Астон Вилла молиявий барқарорлик қоидаларига (ПЦР) риоя қилиши шарт ва тушган маблағнинг салмоқли қисми клуб балансини тиклашга йўналтирилади.

Унаи Эмерй услубига мос янги номлар

Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмерй тайёр юлдузлардан кўра, ривожланиш салоҳиятига эга бўлган ёш иқтидорларни афзал кўради. Коллйморенинг сўзларига кўра, жамоага ҳозирда қанотларда юқори тезликка эга ва рақиб ҳимоячиларини яккама-якка курашларда ортда қолдира оладиган футболчилар етишмаяпти. Леон Баиллй ва бошқа вариантлар кутилган натижани бермаган бир пайтда, мураббийлар штаби янги қидирув ишларини бошлаган.

Клуб Фил Фоден каби Манчестер Сити юлдузларига эмас, балки Бундеслига ёки А Серияда тўп сураётган, ҳали кенг оммага танилмаган 21-23 ёшли футболчиларга эътибор қаратиши кутилмоқда. Бу стратегия Эмерйга ўз тизимига мос келадиган ўйинчиларни шакллантириш ва уларнинг трансфер қийматини янада ошириш имконини беради.

Шу билан бирга, Фил Фоденнинг Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 таркибидан тушиб қолгани унинг келажаги борасидаги турли миш-мишларга сабаб бўлмоқда. Баъзи мухлислар уни Астон Вилла учун идеал номзод деб ҳисобласа-да, молиявий ва тактик жиҳатдан бу трансфернинг амалга ошиши қийин масаладир. Эберечи Эзе борасида ҳам вазият шундай: у Арсенал каби топ-клубларга ўтиши мумкин, аммо Бирмингем клуби унинг учун курашга киришиши даргумон.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Астон Вилла келгуси трансфер ойнасида қуйидаги йўналишларга эътибор қаратади:

  • Молиявий барқарорлик қоидаларига амал қилган ҳолда бюджетни мувозанатлаш;
  • Морган Роджерс учун максимал даражада юқори нарх олиш ёки уни жамоада олиб қолиш;
  • Европанинг кучли бешлик чемпионатларидан ёш ва тезкор қанот вакилларини излаб топиш;
  • Жамоанинг тактик схемасига мос келадиган, меҳнаткаш футболчилар билан таркибни тўлдириш.

Ҳозирча барча эътибор Роджерснинг халқаро майдондаги иштирокига қаратилган. Унинг Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир муваффақиятли ҳаракати Астон Вилла учун трансфер бозорида қўшимча устунлик тақдим этади.

Астон ВиллаМорган РоджерсПҳил ФоденТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формулаЭрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формулаБугун, 13:14Килиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиКилиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиБугун, 12:37Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиЮрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиБугун, 12:31Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариГарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариБугун, 12:12Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБугун, 12:11«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди