Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи
Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрикни ижара асосида Бирмингемга олиб келиш бўйича музокараларни фаол босқичга ўтказди. 20 ёшли бразилиялик футболчи ўтган мавсумнинг иккинчи ярмини Лионда ижара асосида ўтказиб, 21 та учрашувда 8 та гол ва 8 та голли узатмага муаллифлик қилган. Эндрик хизматига Италиянинг Рома жамоаси ҳам қизиқиш билдирмоқда, бироқ Унаи Эмери ҳужум чизиғини кучайтириш учун уни Астон Вилла таркибида кўрмоқчи.
Англиянинг Астон Вилла клуби трансфер ойнасининг сўнгги кунларида Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрикни ўз сафига қўшиб олиш бўйича жиддий ҳаракатларни бошлади. Унаи Эмери бошчилигидаги жамоа ёш бразилиялик футболчини ижара шартномаси асосида Бирмингемга олиб келиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар фаол босқичга кирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бразилия терма жамоасининг 20 ёшли иқтидорли вакили ўтган мавсумнинг иккинчи ярмини Франциянинг Лион клубида ижара асосида ўтказган эди. Ушбу давр мобайнида у 21 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 8 та гол ва шунча голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Шунингдек, у жаҳон чемпионатида ҳам иштирок этиб, ўзининг халқаро даражадаги салоҳиятини намойиш этди.
Астон Вилла трансфер бозоридаги фаоллигини давом эттирмоқдаБирмингемликлар таркибини кучайтириш йўлида фаол иш олиб бормоқда. Эндрик хизматига фақатгина инглиз клуби эмас, балки Италиянинг Рома жамоаси ҳам даъвогарлик қилмоқда. Бироқ Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмери ҳужум чизиғини янада бадарға қилиш ва Чемпионлар лигаси ўйинларига муносиб тайёргарлик кўриш учун ёш ҳужумчини ўз жамоасида кўрмоқчи.
Ҳозирги кунда жамоанинг асосий ҳужумчиси Оллие Уоткинс бўлиб турибди, у ўтган мавсумда 21 та гол уришга эришди. Шунингдек, таркибда Темми Абрахам ва ёш иқтидор Бриан Маджо ҳам бор. Бироқ олдинда турган оғир ва тиғиз мавсум ҳамда Чемпионлар лигасидаги баҳслар клуб раҳбариятидан ҳужум чизиғини янада кучайтиришни талаб қилмоқда.
Таркибдаги ўзгаришлар ва янги режаларАстон Вилла ёзги трансфер ойнасида анчагина фаол ҳаракат қилди. Айниқса, Морган Рожерснинг Челсига рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлинг эвазига сотилиши клубга молиявий имкониятлар яратди. Раҳбарият дарҳол ўрнини тўлдиришга киришиб, Хуан Мансамби, Вульверхемптондан Жоау Гомес, Челсидан ижара асосида Александро Гарначо ва Моду Кеба Сиссени ўз сафига қўшиб олди.
Шунингдек, клуб ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш мақсадида Атлетико Мадрид чап қанот ҳимоячиси Маттео Ружери билан 17 миллион фунт стерлинглик келишувга яқин турибди. Бу трансферлар Астон Вилла жамоасининг ҳам ички биринчиликда, ҳам халқаро майдонларда рақобатбардош бўлишини таъминлашга қаратилган.
Олдинда жамоани жиддий синовлар кутмоқда. Астон Вилла ўтган мавсумдаги Европа лигасидаги ғалаба туфайли чоршанба куни UEFA Суперкубоги доирасида Пари Сен-Жермен жамоасига қарши майдонга тушади. Бу учрашув жамоанинг Премер-лига ва Чемпионлар лигасидаги иштироки олдидан ўзига хос синов вазифасини ўтайди.
…