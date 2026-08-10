Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи

·50·Спорт
Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи
Қисқача

Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрикни ижара асосида Бирмингемга олиб келиш бўйича музокараларни фаол босқичга ўтказди. 20 ёшли бразилиялик футболчи ўтган мавсумнинг иккинчи ярмини Лионда ижара асосида ўтказиб, 21 та учрашувда 8 та гол ва 8 та голли узатмага муаллифлик қилган. Эндрик хизматига Италиянинг Рома жамоаси ҳам қизиқиш билдирмоқда, бироқ Унаи Эмери ҳужум чизиғини кучайтириш учун уни Астон Вилла таркибида кўрмоқчи.

Англиянинг Астон Вилла клуби трансфер ойнасининг сўнгги кунларида Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрикни ўз сафига қўшиб олиш бўйича жиддий ҳаракатларни бошлади. Унаи Эмери бошчилигидаги жамоа ёш бразилиялик футболчини ижара шартномаси асосида Бирмингемга олиб келиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар фаол босқичга кирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бразилия терма жамоасининг 20 ёшли иқтидорли вакили ўтган мавсумнинг иккинчи ярмини Франциянинг Лион клубида ижара асосида ўтказган эди. Ушбу давр мобайнида у 21 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 8 та гол ва шунча голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Шунингдек, у жаҳон чемпионатида ҳам иштирок этиб, ўзининг халқаро даражадаги салоҳиятини намойиш этди.

Астон Вилла трансфер бозоридаги фаоллигини давом эттирмоқда

Бирмингемликлар таркибини кучайтириш йўлида фаол иш олиб бормоқда. Эндрик хизматига фақатгина инглиз клуби эмас, балки Италиянинг Рома жамоаси ҳам даъвогарлик қилмоқда. Бироқ Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмери ҳужум чизиғини янада бадарға қилиш ва Чемпионлар лигаси ўйинларига муносиб тайёргарлик кўриш учун ёш ҳужумчини ўз жамоасида кўрмоқчи.

Ҳозирги кунда жамоанинг асосий ҳужумчиси Оллие Уоткинс бўлиб турибди, у ўтган мавсумда 21 та гол уришга эришди. Шунингдек, таркибда Темми Абрахам ва ёш иқтидор Бриан Маджо ҳам бор. Бироқ олдинда турган оғир ва тиғиз мавсум ҳамда Чемпионлар лигасидаги баҳслар клуб раҳбариятидан ҳужум чизиғини янада кучайтиришни талаб қилмоқда.

Таркибдаги ўзгаришлар ва янги режалар

Астон Вилла ёзги трансфер ойнасида анчагина фаол ҳаракат қилди. Айниқса, Морган Рожерснинг Челсига рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлинг эвазига сотилиши клубга молиявий имкониятлар яратди. Раҳбарият дарҳол ўрнини тўлдиришга киришиб, Хуан Мансамби, Вульверхемптондан Жоау Гомес, Челсидан ижара асосида Александро Гарначо ва Моду Кеба Сиссени ўз сафига қўшиб олди.

Шунингдек, клуб ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш мақсадида Атлетико Мадрид чап қанот ҳимоячиси Маттео Ружери билан 17 миллион фунт стерлинглик келишувга яқин турибди. Бу трансферлар Астон Вилла жамоасининг ҳам ички биринчиликда, ҳам халқаро майдонларда рақобатбардош бўлишини таъминлашга қаратилган.

Олдинда жамоани жиддий синовлар кутмоқда. Астон Вилла ўтган мавсумдаги Европа лигасидаги ғалаба туфайли чоршанба куни UEFA Суперкубоги доирасида Пари Сен-Жермен жамоасига қарши майдонга тушади. Бу учрашув жамоанинг Премер-лига ва Чемпионлар лигасидаги иштироки олдидан ўзига хос синов вазифасини ўтайди.

Астон ВиллаЭндрикРеал МадридТрансферларЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Жон Лукуми трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 13:39Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммоларАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммоларБугун, 13:34Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)