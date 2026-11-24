«Реал», «Барселона» ва «Бавария» майдонга тушади: ЕЧЛда ҳал қилувчи тур бошланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Чемпионлар лигасининг 5-турида 36 та жамоа иштирокида 18 та учрашув бўлиб ўтади, бу баҳслар плей-офф босқичига чиқиш имкониятларига бевосита таъсир кўрсатади.
- 24–25 ноябр кунлари «Реал» — PSV, «Сабаҳ» — «Барселона», «Манчестер Сити» — «Наполи», «Лилл» — «Бавария» ҳамда «PSJ» — «Рома» каби шиддатли тўқнашувлар мухлислар эътиборида бўлади.
- Турнир жадвалидаги ўрнини мустаҳкамлашга интилаётган гранд клублар учун мазкур тур муҳим қадам ҳисобланади.
Европа клуб футболидаги энг нуфузли мусобақа — Чемпионлар лигасида умумий босқичнинг 5-тур учрашувлари старт олади. 24–25 ноябрь кунлари мухлисларни «Галатасарой» — «Астон Вилла», «Реал» — ПСВ, «Манчестер Сити» — «Наполи», «Сабаҳ» — «Барселона», «ПСЖ» — «Рома» каби шиддатли баҳслар кутмоқда. Айниқса, айрим жамоалар учун бу тур кейинги босқичга чиқиш йўлидаги муҳим қадам бўлиши мумкин.
Умумий босқичнинг ярми ортда қолди. Энди жамоаларнинг ҳар бир очкоси турнир жадвалидаги ўрни ва плей-оффга чиқиш имкониятига бевосита таъсир кўрсатади. УЕФА тақвимига кўра, 5-турда 36 жамоа иштирокида 18 та учрашув ўтказилади.
«Галатасарой» — «Астон Вилла»: Истанбулдаги синов
Турнинг эътиборга молик учрашувларидан бири Истанбулда бўлиб ўтади. Туркиянинг «Галатасарой» клуби Англиянинг «Астон Вилла» жамоасини қабул қилади.
Унай Эмери бошчилигидаги бирмингҳэмликлар Европа майдонида ўз салоҳиятини намойиш этишга интилмоқда. «Астон Вилла» жорий мавсумда рақиблар дарвозасига 12 та гол урган. Жамоа учун Истанбулдаги баҳс ҳам ҳужумдаги имкониятларини кўрсатиш, ҳам мусобақадаги мавқеини мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан муҳим.
Бироқ «Галатасарой» ўз майдонида анча хавфли рақиб. Туркия клуби сўнгги йилларда Англия жамоаларига қарши уй учрашувларида яхши натижалар қайд этган. УЕФА маълумотларига кўра, жамоа инглиз клубларига қарши охирги учта уй баҳсининг барчасида ғалаба қозонган.
Шу боис Эмери шогирдларини осон учрашув кутмаяпти. Истанбулдаги муҳит ва мезбонларнинг тажовузкор ўйини «Астон Вилла» учун жиддий синов бўлиши мумкин.
«Реал» — ПСВ: Моуриньо жамоаси ғалабали серияни давом эттирадими?
Мадриддаги «Сантяго Бернабеу» стадионида «Реал» Нидерландиянинг ПСВ клубини қабул қилади. Жозе Моуриньо бошчилигидаги испан гранди мусобақадаги ғалабали юришини давом эттиришга ҳаракат қилади.
Бироқ ПСВни эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Эйндховенликлар ҳужумкор футбол намойиш этишга қодир ва мадридликларга жиддий қаршилик кўрсатишни мақсад қилган.
УЕФА келтирган статистикага кўра, икки клуб ўзаро Европа мусобақаларида саккиз марта тўқнаш келган. «Реал» уч марта ғалаба қозонган, ПСВ бир марта зафар қучган, яна тўрт учрашувда дуранг қайд этилган. Жамоаларнинг сўнгги ўзаро баҳси 1988/89 йилги Европа кубоги чорак финалида бўлиб ўтган.
Эътиборли жиҳати, Килиан Мбаппе Чемпионлар лигасидаги 75-голига яқин турибди. Франциялик юлдуз ПСВ дарвозасига тўп киритса, мусобақа тарихида ушбу маррага эришган энг ёш футболчилардан бирига айланади.
«Манчестер Сити» — «Наполи»: Де Брюйне собиқ жамоасига қарши
Турнинг энг катта қизиқиш уйғотадиган баҳсларидан яна бири Манчестерда ўтказилади. «Манчестер Сити» Италиянинг «Наполи» клубини қабул қилади.
Бу учрашувнинг алоҳида жиҳати — Кевин Де Брюйненинг собиқ жамоасига қарши майдонга тушиши. Белгиялик яримҳимоячи 2025 йил ёзида «Наполи»га ўтгунига қадар «Манчестер Сити» сафида ўн мавсум тўп сурган, жамоа билан Чемпионлар лигаси ва Англия Премьер-лигасида катта ютуқларга эришган.
Де Брюйне «Сити» сафида 442 та учрашувда иштирок этиб, 108 та гол урган. Энди у собиқ жамоасига қарши рақиб сифатида майдонга чиқади.
«Манчестер Сити»нинг ўз майдонидаги натижалари ҳам эътиборга молик. Англия клуби Чемпионлар лигасидаги сўнгги 27 та уй учрашувининг фақат иккитасида мағлуб бўлган. Эрлинг Ҳоланд эса «Наполи»га қарши аввалги учта Европа баҳсининг ҳар бирида гол уришга муваффақ бўлган.
Италияликлар учун эса Англиядаги сафарлар осон кечмаяпти. «Наполи» Чемпионлар лигасида инглиз клублари майдонида ҳали ғалаба қозонмаган. Шунинг учун Манчестердаги баҳс жамоа учун жиддий имтиҳон бўлади.
«Сабаҳ» — «Барселона»: Каталония клуби Озарбойжонда
Чоршанба куниги энг кўп муҳокама қилинадиган учрашувлардан бири Озарбойжонда бўлиб ўтади. Маҳаллий «Сабаҳ» ўз майдонида «Барселона»ни қабул қилади.
Каталония клуби учун ушбу баҳс умумий босқичдаги мақсадларини амалга ошириш йўлида муҳим аҳамиятга эга. «Барселона» юқори ўринларни эгаллаб, тўғридан тўғри 1/8 финалга йўлланма олишни истайди.
Ҳанси Флик жамоасининг ҳужумдаги салоҳиятини статистика ҳам тасдиқлайди. УЕФА маълумотларига кўра, «Барселона»нинг Чемпионлар лигасидаги сўнгги 22 та умумий босқич учрашувининг ҳар бирида камида учта гол урилиб, бу баҳсларда жами 105 та тўп киритилган.
Бироқ «Сабаҳ»ни ҳам осон рақиб деб бўлмайди. Озарбойжон клуби ўз майдонидаги учрашувларда курашчанлик кўрсатиб келмоқда. Мезбонлар учун Европа гигантига қарши баҳс ўзини кўрсатиш ва мухлисларини хурсанд қилиш имкониятидир.
Албатта, таркиб ва халқаро тажриба борасида «Барселона» яққол устун. Аммо Озарбойжондаги муҳит ва мезбонларнинг курашчанлиги учрашувга қўшимча қизиқиш бағишлаши мумкин.
«Лилль» — «Бавария»: мюнхенликлар учун муҳим сафар
«Бавария» 5-турда Францияда «Лилль» меҳмони бўлади. Мюнхенликлар учун бу учрашувдаги асосий вазифа — ғалаба қозониб, турнир жадвалидаги мавқеини яхшилаш.
«Бавария»нинг сўнгги учрашувлардаги ҳужумкорлиги эътиборга молик. УЕФА статистикасига кўра, Германия клуби Чемпионлар лигасидаги охирги 13 та баҳснинг 12 тасида камида иккита гол уришга эришган.
Жамоанинг ёш юлдузи Леннарт Карл ҳам мухлислар диққат марказида. У 19 ёшга тўлмасиданоқ Чемпионлар лигасида бешта гол уриб улгурди. Яна бир гол уни мусобақа тарихидаги энг ёш сермаҳсул футболчилар рўйхатида юқорироқ ўринга олиб чиқиши мумкин.
Бироқ «Лилль» ўз майдонида муносиб қаршилик кўрсатишга қодир. Франция клуби сўнгги тўққизта уй учрашувининг ҳар бирида гол уришга муваффақ бўлган. Шунинг учун «Бавария»ни осон ғалаба кутмаяпти.
«ПСЖ» — «Рома»: Париждаги катта тўқнашув
Амалдаги Европа чемпиони «ПСЖ» ўз майдонида Италиянинг «Рома» клубини қабул қилади. Луис Энрике жамоаси умумий босқичдаги кучли ўйинини давом эттириб, яна бир ғалабани қўлга киритишни мақсад қилган.
Парижликлар дастлабки тўрт учрашувда рақиблар дарвозасига 20 та гол уришга эришган. Бу натижа уларнинг ҳужумдаги имкониятлари қанчалик юқори эканини кўрсатади.
«ПСЖ»нинг яна бир устунлиги — ўз майдонидаги ишончли ўйини. Жамоа Чемпионлар лигасидаги сўнгги 14 та учрашувда мағлубиятга учрамаган. Бу клуб тарихидаги энг яхши натижалардан бири ҳисобланади.
«Рома» эса Парижга осон вазифа билан бормайди. Италияликлар учун асосий мақсад — рақибнинг ҳужумларини жиловлаш ва имкониятлардан унумли фойдаланиш. Римликлар сўнгги 11 та сафар учрашувининг фақат биттасида ғалаба қозонгани ҳам бу сафарнинг нақадар қийин бўлишини кўрсатади.
«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»: инглиз клуби учун янги синов
Лиссабонда «Спортинг» ва «Манчестер Юнайтед» ўртасидаги баҳс бўлиб ўтади. Ҳар икки жамоа учун бу учрашув умумий босқичдаги ўрнини мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан муҳим.
«Спортинг» ўз майдонида ҳужумкор футбол намойиш этиши билан ажралиб туради. Португалия клуби Чемпионлар лигасидаги сўнгги 22 та умумий босқич учрашувининг ҳар бирида гол уришга эришган. Бу жамоанинг ҳужумдаги барқарорлигини кўрсатади.
«Манчестер Юнайтед» эса сафардаги натижаларини яхшилаши керак. Англия клуби Чемпионлар лигасидаги сўнгги 11 та сафар учрашувининг фақат биттасида ғалаба қозонган.
Шу боис Лиссабондаги баҳс меҳмонлар учун осон кечмаслиги мумкин. «Спортинг» мухлислари қаршисида ғалаба қозонишга интилса, «Манчестер Юнайтед» муҳим очколарни қўлга киритишга ҳаракат қилади.
5-турнинг бошқа муҳим учрашувлари
24 ноябрь куни «Арсенал» ўз майдонида Дортмунднинг «Боруссия» клубини қабул қилади. Лондонликлар Чемпионлар лигасидаги сўнгги 16 та умумий босқич баҳсида мағлубиятга учрамаган. «Арсенал» ўз майдонидаги охирги 12 та учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган.
Шу куни «Фейеноорд» — «Порту», «Лейпциг» — «Ланс», «Комо» — АЕК ва «Слован» — «Бетис» баҳслари ҳам ўтказилади.
25 ноябрь куни эса «Брюгге» — «Ливерпуль», «Интер» — «Штутгарт», «Шахтёр» — «Фенербаҳче», «Атлетико» — «Викинг» ва «Славия» — «Вилярреал» учрашувлари мухлислар эътиборида бўлади.
Чемпионлар лигаси: 5-тур учрашувлари тақвими
24 ноябрь, сешанба — Тошкент вақти билан:
22:45 — «Галатасарой» — «Астон Вилла»
22:45 — «Будё-Глимт» — «ЛАСК»
25 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Реал» — ПСВ
25 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Манчестер Сити» — «Наполи»
25 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Арсенал» — «Боруссия» Д
25 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Фейеноорд» — «Порту»
25 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Комо» — АЕК
25 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Слован» — «Бетис»
25 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Лейпциг» — «Ланс»
25 ноябрь, чоршанба — Тошкент вақти билан:
22:45 — «Сабаҳ» — «Барселона»
22:45 — «Славия» — «Вилярреал»
26 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Лилль» — «Бавария»
26 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «ПСЖ» — «Рома»
26 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»
26 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Брюгге» — «Ливерпуль»
26 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Атлетико» — «Викинг»
26 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Интер» — «Штутгарт»
26 ноябрга ўтар кечаси, 01:00 — «Шахтёр» — «Фенербаҳче»
Чемпионлар лигасининг 5-тури жамоаларнинг ҳақиқий кучини яна бир бор намоён этиши кутилмоқда. Айниқса, «Реал», «Барселона», «Бавария», «ПСЖ» ва «Манчестер Сити» иштирокидаги баҳслар мухлислар диққат марказида бўлади. Умумий босқичнинг иккинчи ярмига қадам қўйилаётган бир пайтда ҳар бир ғалаба плей-офф йўлида катта аҳамият касб этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…