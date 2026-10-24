“Эл Класико” Винисиуссиз ўтади: “Реал” “Барселона”га қарши расмий қайдномани эълон қилди

·25·Спорт
“Эл Класико” Винисиуссиз ўтади: “Реал” “Барселона”га қарши расмий қайдномани эълон қилди

Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида бўлиб ўтадиган мавсумнинг энг кутилган ва марказий тўқнашуви — «Эл Класико» арафасида «Реал Мадрид» клуби матбуот хизмати Каталонияга йўл оладиган футболчиларнинг расмий қайдномасини эълон қилди.

Муросасиз қарама-қаршилик 25 октябрь, якшанба куни «Барселона»нинг уй аренаси ҳисобланган муҳташам «Камп Ноу» стадионида бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан тунги соат 01:00 да бошланади.

Ҳужум чизиғига жиддий зарба: Винисиус нега ўйнамайди?

Мадридлик ихлосмандлар учун энг нохуш янгилик жамоанинг асосий ҳужумчиси билан боғлиқ бўлди:

  • Дисквалификация сабабли йўқотиш: Бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниор жазо (дисквалификация) туфайли ушбу принципиал учрашувни ўтказиб юборишга мажбур бўлди;

  • Масъулият Мбаппе ва ёшлар елкасида: Винисиуснинг йўқлигида рақиб ҳимоясига босим ўтказиш Килиан Мбаппе, Браим Диас ҳамда ёш иқтидор Эндрик зиммасига тушади.

«Реал Мадрид»нинг «Эл Класико» учун тўлиқ қайдномаси:

Мураббийлар штаби Каталония сафарига қуйидаги футболчиларни жалб этди:

  • Дарвозабонлар: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре;

  • Ҳимоячилар: Эдер Милитао, Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнолд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Дюмфрис;

  • Ярим ҳимоячилар: Жуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Бернарду Силва, Хорхе Питарч;

  • Ҳужумчилар: Эндрик, Килиан Мбаппе, Эспи, Браим Диас, Муҳаммад Диоманде.

Ушбу ғалаба ҳар иккала гранд жамоа учун нафақат уч очко ва турнир жадвалидаги етакчилик, балки бутун мавсум руҳиятига таъсир қилувчи стратегик аҳамиятга эга.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?1 сентябр 23:23"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди18 октябр 12:42«Камп Ноу»даги 7:0 ҳисоби: «Барселона» аёллар «эл-класико»сида «Реал»ни тор-мор этди«Камп Ноу»даги 7:0 ҳисоби: «Барселона» аёллар «эл-класико»сида «Реал»ни тор-мор этди5 октябр 07:45“Барселона” “Эл-класико” тарихида “Реал”га етиб олди“Барселона” “Эл-класико” тарихида “Реал”га етиб олди11 май 08:13Мбаппе “Эл Класико” қайдномасидан нага четда қолди?Мбаппе “Эл Класико” қайдномасидан нага четда қолди?10 май 16:22Кроос “Реал”нинг “Эл Класико”даги ҳолатидан қаттиқ ранжидиКроос “Реал”нинг “Эл Класико”даги ҳолатидан қаттиқ ранжиди12 май 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди