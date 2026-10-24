“Эл Класико” Винисиуссиз ўтади: “Реал” “Барселона”га қарши расмий қайдномани эълон қилди
Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида бўлиб ўтадиган мавсумнинг энг кутилган ва марказий тўқнашуви — «Эл Класико» арафасида «Реал Мадрид» клуби матбуот хизмати Каталонияга йўл оладиган футболчиларнинг расмий қайдномасини эълон қилди.
Муросасиз қарама-қаршилик 25 октябрь, якшанба куни «Барселона»нинг уй аренаси ҳисобланган муҳташам «Камп Ноу» стадионида бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан тунги соат 01:00 да бошланади.
Ҳужум чизиғига жиддий зарба: Винисиус нега ўйнамайди?
Мадридлик ихлосмандлар учун энг нохуш янгилик жамоанинг асосий ҳужумчиси билан боғлиқ бўлди:
Дисквалификация сабабли йўқотиш: Бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниор жазо (дисквалификация) туфайли ушбу принципиал учрашувни ўтказиб юборишга мажбур бўлди;
Масъулият Мбаппе ва ёшлар елкасида: Винисиуснинг йўқлигида рақиб ҳимоясига босим ўтказиш Килиан Мбаппе, Браим Диас ҳамда ёш иқтидор Эндрик зиммасига тушади.
«Реал Мадрид»нинг «Эл Класико» учун тўлиқ қайдномаси:
Мураббийлар штаби Каталония сафарига қуйидаги футболчиларни жалб этди:
Дарвозабонлар: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре;
Ҳимоячилар: Эдер Милитао, Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнолд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Дюмфрис;
Ярим ҳимоячилар: Жуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Бернарду Силва, Хорхе Питарч;
Ҳужумчилар: Эндрик, Килиан Мбаппе, Эспи, Браим Диас, Муҳаммад Диоманде.
Ушбу ғалаба ҳар иккала гранд жамоа учун нафақат уч очко ва турнир жадвалидаги етакчилик, балки бутун мавсум руҳиятига таъсир қилувчи стратегик аҳамиятга эга.
Изоҳлар 0
…