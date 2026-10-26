Килиан Мбаппе “эль-класико”да “Реал” сафидаги 100-голини урди

·14·Спорт
Килиан Мбаппе “эль-класико”да “Реал” сафидаги 100-голини урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе "Барселона"га қарши кечган "эл-класико" баҳсида дубл қайд этиб, "Реал" сафидаги голлари сонини 100 тага етказди.
  • Мадрид клуби ушбу учрашувда 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришиб, Ла Лига турнир жадвалида очколарини 24 тага етказди.
  • Мағлубиятга учраганига қарамай, 27 очкога эга "Барселона" мусобақа жадвалида пешқадамликни сақлаб қолди.

Франция терма жамоаси етакчиси ва Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Килиан Мбаппе фаолиятидаги яна бир улкан маррани забт этди: франциялик ҳужумчи «қироллик клуби» либосидаги ўзининг юбилей — 100-голини айнан принципиал рақиб «Барселона»га қарши «эль-класико» баҳсида киритди.

Каталония клуби майдонида кечган шиддатли тўқнашув меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якун топди.

«Камп Ноу»даги дубль ва 100-гол тарихи

Испания Ла Лигасининг 10-туридан ўрин олган мазкур марказий учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамонига айланган Мбаппе рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилишга муваффақ бўлди:

  • 41-дақиқа (99-гол): Биринчи бўлим якуни арафасида франциялик юлдуз каталонияликлар ҳимоясини ёриб ўтиб, ҳисобни очди ва «Реал» таркибидаги 99-голини нишонлади;

  • Ўйин сўнгидаги нуқта (100-юбилей гол): Асосий вақт тугашига оз қолганда яна саҳнага чиққан Килиан ўзининг дублини расмийлаштириб, Мадрид гранди сафидаги голлари сонини роппа-роса 100 тага етказди;

  • Муҳим уч очко: Ушбу голлар меҳмонларга нафақат 2:1 ҳисобидаги ғалабани, балки чемпионлик пойгасида жуда қимматли очколарни тақдим этди.

10-турдан кейин Ла Лига турнир жадвалидаги вазият

Принципиал баҳс якунлари мусобақа жадвалидаги курашни максимал даражада қиздирди:

  • «Барселона» пешқадамликда: Ўз майдонидаги мағлубиятга қарамай, каталонияликлар 27 очко билан турнир жадвали пешқадами бўлиб қолмоқда;

  • «Реал Мадрид» таъқибни кучайтирди: «Эль-класико»даги ғалабадан сўнг мадридликлар ўз очколари сонини 24 тага етказиб, Ла Лига жадвалида учинчи ўринда бормоқда ва пешқадам билан орадаги фарқни 3 очкогача қисқартирди;

  • Интрига давом этади: Ҳар иккала жамоа ўртасидаги бу фарқ Ла Лигада чемпионлик кураши ҳали анча шиддатли кечишидан дарак бермоқда.

«Эль-класико» рақамларда

Кўрсаткич

«Барселона»

«Реал Мадрид»

Ҳисоб

1

2

Голлар муаллифи

«Барселона» футболчиси

Килиан Мбаппе (41-дақ, 2-тайм сўнги)

Мбаппенинг натижаси

«Реал» сафидаги 99 ва 100-голлар

Тўпланган очколар (10-тур)

27 очко (1-ўрин)

24 очко (3-ўрин)

Килиан МбаппеРеал МадридБарселонаЭль-класико
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқлади“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқладиБугун 13:47“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)Бугун 06:52«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапорта Мбаппенинг «Реал»га ўтиши хато деди«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапорта Мбаппенинг «Реал»га ўтиши хато деди19 октябр 21:31Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди14 сентябр 13:17“Реал Мадрид”да мукаммал ўйин: Моуриньо тактик юришлари қандай иш берганини айтди“Реал Мадрид”да мукаммал ўйин: Моуриньо тактик юришлари қандай иш берганини айтди19 октябр 11:33Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?8 октябр 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди