Килиан Мбаппе “эль-класико”да “Реал” сафидаги 100-голини урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе "Барселона"га қарши кечган "эл-класико" баҳсида дубл қайд этиб, "Реал" сафидаги голлари сонини 100 тага етказди.
- Мадрид клуби ушбу учрашувда 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришиб, Ла Лига турнир жадвалида очколарини 24 тага етказди.
- Мағлубиятга учраганига қарамай, 27 очкога эга "Барселона" мусобақа жадвалида пешқадамликни сақлаб қолди.
Франция терма жамоаси етакчиси ва Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Килиан Мбаппе фаолиятидаги яна бир улкан маррани забт этди: франциялик ҳужумчи «қироллик клуби» либосидаги ўзининг юбилей — 100-голини айнан принципиал рақиб «Барселона»га қарши «эль-класико» баҳсида киритди.
Каталония клуби майдонида кечган шиддатли тўқнашув меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якун топди.
«Камп Ноу»даги дубль ва 100-гол тарихи
Испания Ла Лигасининг 10-туридан ўрин олган мазкур марказий учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамонига айланган Мбаппе рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилишга муваффақ бўлди:
41-дақиқа (99-гол): Биринчи бўлим якуни арафасида франциялик юлдуз каталонияликлар ҳимоясини ёриб ўтиб, ҳисобни очди ва «Реал» таркибидаги 99-голини нишонлади;
Ўйин сўнгидаги нуқта (100-юбилей гол): Асосий вақт тугашига оз қолганда яна саҳнага чиққан Килиан ўзининг дублини расмийлаштириб, Мадрид гранди сафидаги голлари сонини роппа-роса 100 тага етказди;
Муҳим уч очко: Ушбу голлар меҳмонларга нафақат 2:1 ҳисобидаги ғалабани, балки чемпионлик пойгасида жуда қимматли очколарни тақдим этди.
10-турдан кейин Ла Лига турнир жадвалидаги вазият
Принципиал баҳс якунлари мусобақа жадвалидаги курашни максимал даражада қиздирди:
«Барселона» пешқадамликда: Ўз майдонидаги мағлубиятга қарамай, каталонияликлар 27 очко билан турнир жадвали пешқадами бўлиб қолмоқда;
«Реал Мадрид» таъқибни кучайтирди: «Эль-класико»даги ғалабадан сўнг мадридликлар ўз очколари сонини 24 тага етказиб, Ла Лига жадвалида учинчи ўринда бормоқда ва пешқадам билан орадаги фарқни 3 очкогача қисқартирди;
Интрига давом этади: Ҳар иккала жамоа ўртасидаги бу фарқ Ла Лигада чемпионлик кураши ҳали анча шиддатли кечишидан дарак бермоқда.
«Эль-класико» рақамларда
Кўрсаткич
«Барселона»
«Реал Мадрид»
Ҳисоб
1
2
Голлар муаллифи
«Барселона» футболчиси
Килиан Мбаппе (41-дақ, 2-тайм сўнги)
Мбаппенинг натижаси
—
«Реал» сафидаги 99 ва 100-голлар
Тўпланган очколар (10-тур)
27 очко (1-ўрин)
24 очко (3-ўрин)
Изоҳлар 0
…