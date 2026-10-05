«Камп Ноу»даги 7:0 ҳисоби: «Барселона» аёллар «эл-класико»сида «Реал»ни тор-мор этди

·51·Спорт
«Камп Ноу»даги 7:0 ҳисоби: «Барселона» аёллар «эл-класико»сида «Реал»ни тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» аёллар жамоаси «эл-класико»да «Реал»ни 7:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Клаудия Пина ўйинда 4 та гол уриб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди.
  • Ушбу ғалаба «Барселона»нинг Испания чемпионатидаги устунлигини яна бир бор тасдиқлади, жамоа 6 та ўйинда 6 та ғалаба ва 28:2 тўплар фарқи билан пешқадамлик қилмоқда.

Якшанба оқшомида Барселонадаги муҳташам «Камп Ноу» стадиони Испания футболининг бош қарама-қаршилиги — аёллар жамоалари ўртасидаги навбатдаги «эл-класико»га мезбонлик қилди. Бироқ майдонда кутилган муросасиз кураш кузатилмади: Каталониянинг «Барселона» клуби азалий рақиби Мадриднинг «Реал» жамоасини 7:0 ҳисобидаги қақшатқич мағлубиятга учратди.

Мезбонлар ўйин тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ тўлиқ ҳал қилиб, мадридликлар дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритишди. Танаффусдан кейин эса ҳисоб яна икки бор янгиланди.

Клаудия Пинанинг бенефиси ва 41 дақиқа ичидаги покер

Учрашувнинг ҳақиқий юлдузига айланган ҳужумчи Клаудия Пина рақиб ҳимояси учун чинакам даҳшатли туш бўлди. У баҳс давомида тўртта гол муаллифига айланиб, классик покерни расмийлаштирди:

  • 4-дақиқа | 1:0: Баҳс стартиданоқ Клаудия Пина тезкор гол билан ҳисобни очди;

  • 28-дақиқа | 2:0: Ҳужумчи жамоасининг иккинчи тўпини киритди;

  • 32-дақиқа | 3:0: Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Пина ҳет-трикка эришди;

  • 33-дақиқа | 4:0: Мадридликлар ҳали ўзларига келиб улгурмасдан, Хансен тўртинчи голни урди;

  • 45-дақиқа | 5:0: Биринчи бўлим тугаши арафасида Пина покер қайд этиб, таблодаги рақамларни шармандали кўринишга олиб келди.

Иккинчи бўлимда ҳам каталонияликлар темпни пасайтирмади: 55-дақиқада Пайор ҳисобни 6:0 кўринишига келтирган бўлса, 88-дақиқада захирадан қўшилган Шертенляйб беллашувга 7:0 ҳисобидаги якуний нуқтани қўйди.

6 та ўйин, 6 та ғалаба ва 28:2 тўплар фарқи

Ушбу триумф «Барселона» аёллар жамоасининг Испания чемпионатидаги мутлақ ҳукмронлигини яна бир бор исботлади:

  • Жамоа мавсумдаги барча 6 та учрашувни ишончли ғалаба билан якунлаб, 100 фоизлик натижа кўрсатмоқда;

  • Каталонияликларнинг олти тур давомидаги голлар нисбати ҳайратланарли даражада: 28 та урилган ва атиги 2 та ўтказиб юборилган тўп.

Энди навбат эркакларга: 25 октябрдаги катта жанг

«Камп Ноу» аренасидаги футбол байрами шу билан тўхтамайди. Мазкур йирик ҳисоб Испанияда катта «эл-класико» ҳароратини янада қизитди.

Эндиликда бутун дунё нигоҳи эркаклар клублари тўқнашувига қаратилади: 25 октябрь куни айнан «Камп Ноу» стадионида «Барселона» ва «Реал Мадрид» эркаклар жамоалари ўртасидаги марказий жанг бўлиб ўтади.

Ўйин қайдномаси:

  • Испания чемпионати | «Эл-Класико»

  • «Барселона» (аёллар) — «Реал Мадрид» (аёллар) — 7:0 (5:0)

  • Манзил: «Камп Ноу», Барселона

  • Голлар: Пина (4, 28, 32, 45), Хансен (33), Пайор (55), Шертенляйб (88).

Пина КлаудияКамп НоуЭл-КласикоБарселона аёллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52Реал Мадрид ТВ Ла Лигани коррупцияда айбладиРеал Мадрид ТВ Ла Лигани коррупцияда айблади11 май 15:10Винисиус Жуниор Барселона мухлисларига Чемпионлар лигасидаги устунликни эслатдиВинисиус Жуниор Барселона мухлисларига Чемпионлар лигасидаги устунликни эслатди11 май 12:33Барселона Эл-Класикода Реал Мадридни мағлуб этиб, чемпионликни расмийлаштирдиБарселона Эл-Класикода Реал Мадридни мағлуб этиб, чемпионликни расмийлаштирди11 май 12:14Барселона Эл-Класикода Реал Мадридни мағлуб этиб, Ла Лига чемпионлигини расмийлаштирдиБарселона Эл-Класикода Реал Мадридни мағлуб этиб, Ла Лига чемпионлигини расмийлаштирди11 май 01:55Ҳанси Фликк Кйлиан Мбаппе танқидларига муносабат билдирдиҲанси Фликк Кйлиан Мбаппе танқидларига муносабат билдирди10 май 02:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди