«Камп Ноу»даги 7:0 ҳисоби: «Барселона» аёллар «эл-класико»сида «Реал»ни тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» аёллар жамоаси «эл-класико»да «Реал»ни 7:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Клаудия Пина ўйинда 4 та гол уриб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди.
- Ушбу ғалаба «Барселона»нинг Испания чемпионатидаги устунлигини яна бир бор тасдиқлади, жамоа 6 та ўйинда 6 та ғалаба ва 28:2 тўплар фарқи билан пешқадамлик қилмоқда.
Якшанба оқшомида Барселонадаги муҳташам «Камп Ноу» стадиони Испания футболининг бош қарама-қаршилиги — аёллар жамоалари ўртасидаги навбатдаги «эл-класико»га мезбонлик қилди. Бироқ майдонда кутилган муросасиз кураш кузатилмади: Каталониянинг «Барселона» клуби азалий рақиби Мадриднинг «Реал» жамоасини 7:0 ҳисобидаги қақшатқич мағлубиятга учратди.
Мезбонлар ўйин тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ тўлиқ ҳал қилиб, мадридликлар дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритишди. Танаффусдан кейин эса ҳисоб яна икки бор янгиланди.
Клаудия Пинанинг бенефиси ва 41 дақиқа ичидаги покер
Учрашувнинг ҳақиқий юлдузига айланган ҳужумчи Клаудия Пина рақиб ҳимояси учун чинакам даҳшатли туш бўлди. У баҳс давомида тўртта гол муаллифига айланиб, классик покерни расмийлаштирди:
4-дақиқа | 1:0: Баҳс стартиданоқ Клаудия Пина тезкор гол билан ҳисобни очди;
28-дақиқа | 2:0: Ҳужумчи жамоасининг иккинчи тўпини киритди;
32-дақиқа | 3:0: Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Пина ҳет-трикка эришди;
33-дақиқа | 4:0: Мадридликлар ҳали ўзларига келиб улгурмасдан, Хансен тўртинчи голни урди;
45-дақиқа | 5:0: Биринчи бўлим тугаши арафасида Пина покер қайд этиб, таблодаги рақамларни шармандали кўринишга олиб келди.
Иккинчи бўлимда ҳам каталонияликлар темпни пасайтирмади: 55-дақиқада Пайор ҳисобни 6:0 кўринишига келтирган бўлса, 88-дақиқада захирадан қўшилган Шертенляйб беллашувга 7:0 ҳисобидаги якуний нуқтани қўйди.
6 та ўйин, 6 та ғалаба ва 28:2 тўплар фарқи
Ушбу триумф «Барселона» аёллар жамоасининг Испания чемпионатидаги мутлақ ҳукмронлигини яна бир бор исботлади:
Жамоа мавсумдаги барча 6 та учрашувни ишончли ғалаба билан якунлаб, 100 фоизлик натижа кўрсатмоқда;
Каталонияликларнинг олти тур давомидаги голлар нисбати ҳайратланарли даражада: 28 та урилган ва атиги 2 та ўтказиб юборилган тўп.
Энди навбат эркакларга: 25 октябрдаги катта жанг
«Камп Ноу» аренасидаги футбол байрами шу билан тўхтамайди. Мазкур йирик ҳисоб Испанияда катта «эл-класико» ҳароратини янада қизитди.
Эндиликда бутун дунё нигоҳи эркаклар клублари тўқнашувига қаратилади: 25 октябрь куни айнан «Камп Ноу» стадионида «Барселона» ва «Реал Мадрид» эркаклар жамоалари ўртасидаги марказий жанг бўлиб ўтади.
Ўйин қайдномаси:
Испания чемпионати | «Эл-Класико»
«Барселона» (аёллар) — «Реал Мадрид» (аёллар) — 7:0 (5:0)
Манзил: «Камп Ноу», Барселона
Голлар: Пина (4, 28, 32, 45), Хансен (33), Пайор (55), Шертенляйб (88).
Изоҳлар 0
…