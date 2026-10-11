«Реал» муҳим ғалабага эришди, Винисиуснинг голи бекор қилиниб, майдондан ҳайдалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид»
- Испания Ла Лигасининг 8-турида «Вилярреал»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувдаги ягона голни 62-дақиқада Диоманде киритди.
- Винисиус Жуниор 71-дақиқада гол урган бўлса-да, у ҳисобга олинмади ва 73-дақиқада майдондан четлатилди. Ушбу ғалабадан сўнг «Реал Мадрид» турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди.
Испания Ла Лигасининг 8-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Вильярреал»ни қабул қилиб, ҳиссиётларга бой ва кескин кечган баҳсда 1:0 ҳисобида минимал ғалабани қўлга киритди.
Учрашув тақдирини ҳимоячи Диоманде томонидан урилган ягона гол ҳал қилган бўлса, иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниор атиги бир неча дақиқа ичида ўйиннинг бош қаҳрамонига ҳамда антиқаҳрамонига айланди.
Диоманденинг голи ва Винисиус атрофидаги драматик дақиқалар
«Сантьяго Бернабеу»даги баҳснинг иккинчи бўлими ҳақиқий шиддат ва эмоциялар тўқнашувига айланди:
Ҳал қилувчи гол (62-дақиқа): Баҳснинг бир соати ортда қолган пайтда мадридликларнинг босими самара берди — Диоманде рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, «Реал»ни олдинга олиб чиқди;
Бекор қилинган гол (71-дақиқа): 52-дақиқада Трент ўрнига захирадан майдонга тушган Винисиус 71-дақиқада тўп киритиб, мухлисларни қувонтирди. Бироқ ҳакамлар қоида бузилиши ёки офсайд сабаб ушбу голни ҳисобга олишмади;
Қизил карточка ва четлатиш (73-дақиқа): Орадан атиги икки дақиқа ўтиб, бразилиялик ҳужумчи асабларини жиловлай олмади ва бош ҳакам томонидан тўғридан-тўғри майдондан четлатилди. Қолган 17 дақиқа ва ҳакам қўшиб берган вақт давомида «қироллик клуби» бир киши кам бўлиб ҳимояланишга мажбур бўлди.
Қоидабузарликлар ёмғири ва турнир жадвалидаги кўтарилиш
Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида ҳакам сариқ карточкаларни «аямади» — мадридликлардан Конате, Рюдигер, Чуамени ва Килиан Мбаппе огоҳлантирилди. Шунга қарамай, мезбонлар минимал устунликни сақлаб қолишди:
«Реал» кучли учликда: Мазкур муҳим ғалабадан сўнг «Реал Мадрид» очколари сонини 18 тага етказиб, мусобақа жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди;
«Вильярреал» ўртамиёналар сафида: Сафарда очкосиз қолган «сариқ сувости кемаси» эса 8 очко билан 11-поғонани банд этиб турибди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Ла Лига. 8-тур
«Реал» — «Вильярреал» 1:0
Гол: Диоманде (62).
«Реал»: Куртуа, Трент (Винисиус, 52), Конате, Рюдигер, Каррерас (Кукурелья, 46), Вальверде, Беллингҳэм, Чуамени, Диоманде (Думфрис, 86), Гюлер (Камавинга, 77), Мбаппе.
«Вильярреал»: Гулачи, Фриман, Наварро, Фойт (Ромеро, 56), Вейга, Кардона (Олувасейи, 67), Комесанья (Салиба, 56), Гуйе, Молейро, Ахомаш (Морено, 67), Айозе Перес.
Огоҳлантиришлар: Беллингҳэм (19), Конате (81), Рюдигер (83), Чуамени (87), Мбаппе (90) — Вейга (10), Наварро (84).
Четлатиш: Винисиус (73).
Карло Анчелотти шогирдлари қийин ва асабий кечган ушбу баҳсда ўз иродасини кўрсатиб, чемпионлик пойгасидаги курашни давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…