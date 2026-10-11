«Реал» муҳим ғалабага эришди, Винисиуснинг голи бекор қилиниб, майдондан ҳайдалди

·44·Спорт
«Реал» муҳим ғалабага эришди, Винисиуснинг голи бекор қилиниб, майдондан ҳайдалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Реал Мадрид»
  • Испания Ла Лигасининг 8-турида «Вилярреал»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувдаги ягона голни 62-дақиқада Диоманде киритди.
  • Винисиус Жуниор 71-дақиқада гол урган бўлса-да, у ҳисобга олинмади ва 73-дақиқада майдондан четлатилди. Ушбу ғалабадан сўнг «Реал Мадрид» турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди.

Испания Ла Лигасининг 8-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Вильярреал»ни қабул қилиб, ҳиссиётларга бой ва кескин кечган баҳсда 1:0 ҳисобида минимал ғалабани қўлга киритди.

Учрашув тақдирини ҳимоячи Диоманде томонидан урилган ягона гол ҳал қилган бўлса, иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниор атиги бир неча дақиқа ичида ўйиннинг бош қаҳрамонига ҳамда антиқаҳрамонига айланди.

Диоманденинг голи ва Винисиус атрофидаги драматик дақиқалар

«Сантьяго Бернабеу»даги баҳснинг иккинчи бўлими ҳақиқий шиддат ва эмоциялар тўқнашувига айланди:

  • Ҳал қилувчи гол (62-дақиқа): Баҳснинг бир соати ортда қолган пайтда мадридликларнинг босими самара берди — Диоманде рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, «Реал»ни олдинга олиб чиқди;

  • Бекор қилинган гол (71-дақиқа): 52-дақиқада Трент ўрнига захирадан майдонга тушган Винисиус 71-дақиқада тўп киритиб, мухлисларни қувонтирди. Бироқ ҳакамлар қоида бузилиши ёки офсайд сабаб ушбу голни ҳисобга олишмади;

  • Қизил карточка ва четлатиш (73-дақиқа): Орадан атиги икки дақиқа ўтиб, бразилиялик ҳужумчи асабларини жиловлай олмади ва бош ҳакам томонидан тўғридан-тўғри майдондан четлатилди. Қолган 17 дақиқа ва ҳакам қўшиб берган вақт давомида «қироллик клуби» бир киши кам бўлиб ҳимояланишга мажбур бўлди.

Қоидабузарликлар ёмғири ва турнир жадвалидаги кўтарилиш

Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида ҳакам сариқ карточкаларни «аямади» — мадридликлардан Конате, Рюдигер, Чуамени ва Килиан Мбаппе огоҳлантирилди. Шунга қарамай, мезбонлар минимал устунликни сақлаб қолишди:

  • «Реал» кучли учликда: Мазкур муҳим ғалабадан сўнг «Реал Мадрид» очколари сонини 18 тага етказиб, мусобақа жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди;

  • «Вильярреал» ўртамиёналар сафида: Сафарда очкосиз қолган «сариқ сувости кемаси» эса 8 очко билан 11-поғонани банд этиб турибди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Ла Лига. 8-тур

    «Реал» — «Вильярреал» 1:0

    Гол: Диоманде (62).

  • «Реал»: Куртуа, Трент (Винисиус, 52), Конате, Рюдигер, Каррерас (Кукурелья, 46), Вальверде, Беллингҳэм, Чуамени, Диоманде (Думфрис, 86), Гюлер (Камавинга, 77), Мбаппе.

  • «Вильярреал»: Гулачи, Фриман, Наварро, Фойт (Ромеро, 56), Вейга, Кардона (Олувасейи, 67), Комесанья (Салиба, 56), Гуйе, Молейро, Ахомаш (Морено, 67), Айозе Перес.

  • Огоҳлантиришлар: Беллингҳэм (19), Конате (81), Рюдигер (83), Чуамени (87), Мбаппе (90) — Вейга (10), Наварро (84).

  • Четлатиш: Винисиус (73).

Карло Анчелотти шогирдлари қийин ва асабий кечган ушбу баҳсда ўз иродасини кўрсатиб, чемпионлик пойгасидаги курашни давом эттирмоқда.

Реал МадридВильярреалДиомандеВинисиус Жуниор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Кеча 13:58Андерсон замонавий футболчиларнинг мақоми ҳақида фикр билдирдиАндерсон замонавий футболчиларнинг мақоми ҳақида фикр билдирди5 октябр 19:32Моуринью Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: Юлдуз ҳужумчи таркибдан чиқариладими?Моуринью Винисиус бўйича қарорини эълон қилди: Юлдуз ҳужумчи таркибдан чиқариладими?3 октябр 14:24Винисиус Жуниор: "Менга ҳозир ишонч керак"Винисиус Жуниор: "Менга ҳозир ишонч керак"30 сентябр 13:35Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда17 сентябр 21:37Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди12 сентябр 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди