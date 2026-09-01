«Эл Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?
Испания Ла Лигасида янги мавсумнинг энг кутилган қарама-қаршилиги учун сана маълум бўлди. «Барселона» ва «Реал Мадрид» 25 октябрь куни «Камп Ноу»да майдонга тушади.
Қизиғи, мавсум бошидаёқ икки жамоа турнир жадвали юқори поғоналарини эгаллаб турибди. Демак, 10-турдаги «Эл Класико» нафақат принципиал рақобат, балки чемпионлик пойгаси нуқтайи назаридан ҳам муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
«Эл Класико» 25 октябрда бўлиб ўтади
Ла Лиганинг 10-туридан ўрин олган марказий баҳс 25 октябрь куни «Барселона» майдонида ўтказилади.
Бу учрашув бутун дунё футбол мухлислари эътиборида бўлиши табиий. Чунки «Барселона» ва «Реал Мадрид» ўртасидаги ҳар бир тўқнашув ўз-ўзидан катта воқеага айланади.
25 октябрь куни «Камп Ноу» яна «Эл Класико» шовқинига тўлади.
Мавсум бошидаёқ кучлар тенг
Янги чемпионатнинг дастлабки уч тури икки гранднинг ҳам жиддий мақсадлар билан бошлаганини кўрсатди.
Ҳозирча «Барселона» ва «Реал Мадрид» ҳисобида 9 очкодан бор:
Жамоа
Очко
Жадвалдаги ўрни
«Барселона»
9
1-ўрин
«Реал Мадрид»
9
2-ўрин
Тўплар нисбати яхшироқ бўлгани учун каталонияликлар ҳозирча биринчи ўринни эгаллаб турибди.
«Камп Ноу»даги баҳснинг аҳамияти
«Эл Класико»нинг мавсумнинг нисбатан эрта босқичида ўтказилиши унга қўшимча интрига беради.
25 октябрга қадар жамоаларнинг турнир жадвалидаги ҳолати ўзгариши мумкин. Бироқ агар икки клуб ҳам юқори ўринлар учун курашни давом эттирса, «Камп Ноу»даги баҳс чемпионлик пойгасида муҳим психологик устунликни таъминлаши эҳтимол.
Мухлислар учун эса бу учрашувнинг аҳамияти жадвалдан ҳам кенгроқ.
«Барселона» ўз майдонида азалий рақибини мағлуб этишга ҳаракат қилади, «Реал Мадрид» эса сафардаги ғалаба орқали рақиби устидан ҳам, чемпионлик пойгасида ҳам жиддий сигнал бериши мумкин.
Асосий интрига 25 октябрга бориб ҳал бўлади
Ҳозир икки жамоа ҳам 9 очкодан жамғарган. Шу сабабли мавсумнинг дастлабки уч туриёқ «Эл Класико» олдидан кутилган қарама-қаршиликни янада қизиқарли қилиб қўйди.
Аммо 25 октябргача Ла Лигада яна бир нечта тур ўтказилади ва жадвалдаги вазият бутунлай ўзгариши мумкин.
Шунинг учун ҳозирча бир нарса аниқ: янги мавсумнинг биринчи «Эл Класико»си 25 октябрь куни «Камп Ноу»да бўлиб ўтади. Агар «Барселона» ва «Реал Мадрид» юқори позицияларда қолса, бу баҳс чемпионлик пойгасининг илк катта синовларидан бирига айланиши мумкин.
…