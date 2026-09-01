«Эл Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?

·0·Спорт
«Эл Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?

Испания Ла Лигасида янги мавсумнинг энг кутилган қарама-қаршилиги учун сана маълум бўлди. «Барселона» ва «Реал Мадрид» 25 октябрь куни «Камп Ноу»да майдонга тушади.

Қизиғи, мавсум бошидаёқ икки жамоа турнир жадвали юқори поғоналарини эгаллаб турибди. Демак, 10-турдаги «Эл Класико» нафақат принципиал рақобат, балки чемпионлик пойгаси нуқтайи назаридан ҳам муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

«Эл Класико» 25 октябрда бўлиб ўтади

Ла Лиганинг 10-туридан ўрин олган марказий баҳс 25 октябрь куни «Барселона» майдонида ўтказилади.

Бу учрашув бутун дунё футбол мухлислари эътиборида бўлиши табиий. Чунки «Барселона» ва «Реал Мадрид» ўртасидаги ҳар бир тўқнашув ўз-ўзидан катта воқеага айланади.

25 октябрь куни «Камп Ноу» яна «Эл Класико» шовқинига тўлади.

Мавсум бошидаёқ кучлар тенг

Янги чемпионатнинг дастлабки уч тури икки гранднинг ҳам жиддий мақсадлар билан бошлаганини кўрсатди.

Ҳозирча «Барселона» ва «Реал Мадрид» ҳисобида 9 очкодан бор:

Жамоа

Очко

Жадвалдаги ўрни

«Барселона»

9

1-ўрин

«Реал Мадрид»

9

2-ўрин

Тўплар нисбати яхшироқ бўлгани учун каталонияликлар ҳозирча биринчи ўринни эгаллаб турибди.

«Камп Ноу»даги баҳснинг аҳамияти

«Эл Класико»нинг мавсумнинг нисбатан эрта босқичида ўтказилиши унга қўшимча интрига беради.

25 октябрга қадар жамоаларнинг турнир жадвалидаги ҳолати ўзгариши мумкин. Бироқ агар икки клуб ҳам юқори ўринлар учун курашни давом эттирса, «Камп Ноу»даги баҳс чемпионлик пойгасида муҳим психологик устунликни таъминлаши эҳтимол.

Мухлислар учун эса бу учрашувнинг аҳамияти жадвалдан ҳам кенгроқ.

«Барселона» ўз майдонида азалий рақибини мағлуб этишга ҳаракат қилади, «Реал Мадрид» эса сафардаги ғалаба орқали рақиби устидан ҳам, чемпионлик пойгасида ҳам жиддий сигнал бериши мумкин.

Асосий интрига 25 октябрга бориб ҳал бўлади

Ҳозир икки жамоа ҳам 9 очкодан жамғарган. Шу сабабли мавсумнинг дастлабки уч туриёқ «Эл Класико» олдидан кутилган қарама-қаршиликни янада қизиқарли қилиб қўйди.

Аммо 25 октябргача Ла Лигада яна бир нечта тур ўтказилади ва жадвалдаги вазият бутунлай ўзгариши мумкин.

Шунинг учун ҳозирча бир нарса аниқ: янги мавсумнинг биринчи «Эл Класико»си 25 октябрь куни «Камп Ноу»да бўлиб ўтади. Агар «Барселона» ва «Реал Мадрид» юқори позицияларда қолса, бу баҳс чемпионлик пойгасининг илк катта синовларидан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Богдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиБогдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиБугун, 23:21Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиУмар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиБугун, 22:59Жейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиЖейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиБугун, 22:56Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Бугун, 22:53Романо Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиРомано Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиБугун, 22:47Осиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиОсиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиБугун, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)