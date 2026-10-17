Бернарду Силва қишда «Реал»ни тарк этиб, А Серияга йўл олиши мумкин
Португалиялик маҳоратли яримҳимоячи Бернарду Силва қишки трансферлар ойнасида Мадриднинг «Реал» клубини тарк этиши эҳтимоли пайдо бўлди. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Экрем Қўнур тарқатган хабарга кўра, 32 ёшли юлдуз футболчи фаолиятини Италия А Сериясида давом эттириши мумкин.
Унга Туриннинг «Ювентус» клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда ва томонлар ўртасида музокаралар шартлари кўриб чиқилмоқда.
«Ювентус»нинг таклифи: Мавсум охиригача ижара ва маош тақсимоти
Турин клуби қишки трансфер вақтида ўз марказий чизиғини кучайтириш мақсадида қуйидаги схема устида бош қотирмоқда:
Ижара келишуви: «Ювентус» раҳбарияти португалиялик яримҳимоячини мавсум охиригача ижарага олиш вариантини илгари сурмоқда;
Маош масаласи: Битим доирасида Силванинг юқори маошининг бир қисмини «Реал» клуби тўлаб бериши кўзда тутилмоқда;
Қарор «қироллик клуби» қўлида: Трансфернинг амалга ошиши, биринчи навбатда, мадридликлар ушбу молиявий ва ижара шартларига қанчалик рози бўлишига боғлиқ бўлиб турибди.
«Сантьяго Бернабеу»даги қисқа давр ва бозор нархи
Бернарду Силванинг Мадриддаги фаолияти кутилганидек узоққа чўзилмаслиги мумкин:
Ёзги эркин агент: Силва ёзги трансферлар ойнасида «Манчестер Сити» билан шартномаси тугагач, «Реал»га эркин агент мақомида келиб қўшилган ва икки йиллик битим имзолаган эди;
Трансфер баҳоси: Айни пайтда нуфузли таҳлилий порталлар томонидан 32 ёшли тажрибали плеймейкернинг бозор қиймати тахминан 22 миллион евро атрофида баҳоланмоқда.
Агар томонлар келишувга эришса, Силванинг Туринга кўчиб ўтиши «Ювентус»нинг чемпионлик курашидаги имкониятларини кескин ошириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…