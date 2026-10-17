Бернарду Силва қишда «Реал»ни тарк этиб, А Серияга йўл олиши мумкин

·44·Спорт
Бернарду Силва қишда «Реал»ни тарк этиб, А Серияга йўл олиши мумкин

Португалиялик маҳоратли яримҳимоячи Бернарду Силва қишки трансферлар ойнасида Мадриднинг «Реал» клубини тарк этиши эҳтимоли пайдо бўлди. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Экрем Қўнур тарқатган хабарга кўра, 32 ёшли юлдуз футболчи фаолиятини Италия А Сериясида давом эттириши мумкин.

Унга Туриннинг «Ювентус» клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда ва томонлар ўртасида музокаралар шартлари кўриб чиқилмоқда.

«Ювентус»нинг таклифи: Мавсум охиригача ижара ва маош тақсимоти

Турин клуби қишки трансфер вақтида ўз марказий чизиғини кучайтириш мақсадида қуйидаги схема устида бош қотирмоқда:

  • Ижара келишуви: «Ювентус» раҳбарияти португалиялик яримҳимоячини мавсум охиригача ижарага олиш вариантини илгари сурмоқда;

  • Маош масаласи: Битим доирасида Силванинг юқори маошининг бир қисмини «Реал» клуби тўлаб бериши кўзда тутилмоқда;

  • Қарор «қироллик клуби» қўлида: Трансфернинг амалга ошиши, биринчи навбатда, мадридликлар ушбу молиявий ва ижара шартларига қанчалик рози бўлишига боғлиқ бўлиб турибди.

«Сантьяго Бернабеу»даги қисқа давр ва бозор нархи

Бернарду Силванинг Мадриддаги фаолияти кутилганидек узоққа чўзилмаслиги мумкин:

  • Ёзги эркин агент: Силва ёзги трансферлар ойнасида «Манчестер Сити» билан шартномаси тугагач, «Реал»га эркин агент мақомида келиб қўшилган ва икки йиллик битим имзолаган эди;

  • Трансфер баҳоси: Айни пайтда нуфузли таҳлилий порталлар томонидан 32 ёшли тажрибали плеймейкернинг бозор қиймати тахминан 22 миллион евро атрофида баҳоланмоқда.

Агар томонлар келишувга эришса, Силванинг Туринга кўчиб ўтиши «Ювентус»нинг чемпионлик курашидаги имкониятларини кескин ошириши кутилмоқда.

Бернарду СилваРеалЮвентусТрансферлар ойнаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...25 июн 22:43Бернарду Силва «Ювентус» ва «Барселона» ўртасида танлов қилмоқдаБернарду Силва «Ювентус» ва «Барселона» ўртасида танлов қилмоқда24 апрел 13:08«Ювентус» Бернарду Силва учун расмий таклиф тайёрлади«Ювентус» Бернарду Силва учун расмий таклиф тайёрлади24 апрел 04:23Моуринью «Реал»га нима етишмаётганини очиқ айтди...Моуринью «Реал»га нима етишмаётганини очиқ айтди...9 август 10:05Бернарду Силва Испанияда янги саҳифа очмоқчи...Бернарду Силва Испанияда янги саҳифа очмоқчи...22 май 12:58Бернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтдиБернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтди4 август 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...