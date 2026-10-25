Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик спортчи Ramазон Темиров ўта енгил вазн тоифасидаги рейтинг жангида британиялик Лоне Каванага қарши баҳс олиб борди.
- Биринчи раунднинг сўнгги сонияларида рақибининг кучли зарбалар сериясини қабул қилиб олган Темиров мувозанатни йўқотди ва ҳакам жангни тўхтатишга мажбур бўлди.
- Натижада Лоне Кавана нокаут эвазига ғалаба қозониб, дивизионнинг юқори бешлиги сари йўлини осонлаштирди.
Аралаш жанг санъати ихлосмандлари катта қизиқиш билан кузатган навбатдаги муҳим тўқнашувда ўзбекистонлик таниқли спортчи Рамазон Темиров ҳамда британиялик хавфли нокаутчи Лоне Кавана тўқнаш келди.
Ўта енгил вазн тоифасида юқори ўринлар учун кечган рейтинг баҳси дастлабки сониялардан очиқ ва кескин зарбалар алмашинуви остида бошланган бўлса-да, кутилмаганда 1-раунднинг сўнгги дақиқаларида муддатидан олдин ўз ечимини топди.
Ҳал қилувчи лаҳза: 1-раунднинг сўнгги сониялари
Икки спортчи ҳам жанг аввалидан кучли прессинг ва тезкор комбинацияларни ишга солди:
Шиддатли бошланиш: Темиров одатдагидек фаол ҳаракат қилиб, рақибини масофадан қарши олишга ва босим ўтказишга интилди;
Кавананинг совуққон қарши ҳужуми: Британиялик жангчи ҳимояда бехато ҳаракат қилиб, рақибнинг очиқ қолган нуқтасини пойлади ва 1-раунд якунига яқин қолганда аниқ ҳамда кучли зарбалар сериясини йўллади;
Нокаут қайд этилди: Қабул қилиб олинган оғир зарбалардан сўнг ҳамюртимиз мувозанатни йўқотди ва ҳакам аралашиб, жангни тўхтатишга мажбур бўлди — Лоне Кавананинг ғалабаси нокаут билан қайд этилди.
Бу мағлубият дивизиондаги ҳолатга қандай таъсир қилади?
Ушбу тўқнашув ҳар иккала спортчининг истиқболи учун жуда катта аҳамиятга эга эди:
Кавананинг юқорилаши: Британиялик спортчи рейтингдаги рақибини муддатидан аввал таслим этиб, дивизионнинг юқори бешлиги сари йўлини сезиларли даражада осонлаштирди;
Темиров учун сабоқ: Фаолияти давомида кўплаб ёрқин ғалабаларни қўлга киритган Рамазон учун бу мағлубият хатолар устида ишлаш, тактик интизомни кучайтириш ва октагонга янада кучлироқ қайтиш учун муҳим сабоқ бўлади.
Изоҳлар 0
…