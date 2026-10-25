Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)

·73·Спорт
Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик спортчи Ramазон Темиров ўта енгил вазн тоифасидаги рейтинг жангида британиялик Лоне Каванага қарши баҳс олиб борди.
  • Биринчи раунднинг сўнгги сонияларида рақибининг кучли зарбалар сериясини қабул қилиб олган Темиров мувозанатни йўқотди ва ҳакам жангни тўхтатишга мажбур бўлди.
  • Натижада Лоне Кавана нокаут эвазига ғалаба қозониб, дивизионнинг юқори бешлиги сари йўлини осонлаштирди.

Аралаш жанг санъати ихлосмандлари катта қизиқиш билан кузатган навбатдаги муҳим тўқнашувда ўзбекистонлик таниқли спортчи Рамазон Темиров ҳамда британиялик хавфли нокаутчи Лоне Кавана тўқнаш келди.

Ўта енгил вазн тоифасида юқори ўринлар учун кечган рейтинг баҳси дастлабки сониялардан очиқ ва кескин зарбалар алмашинуви остида бошланган бўлса-да, кутилмаганда 1-раунднинг сўнгги дақиқаларида муддатидан олдин ўз ечимини топди.

Ҳал қилувчи лаҳза: 1-раунднинг сўнгги сониялари

Икки спортчи ҳам жанг аввалидан кучли прессинг ва тезкор комбинацияларни ишга солди:

  • Шиддатли бошланиш: Темиров одатдагидек фаол ҳаракат қилиб, рақибини масофадан қарши олишга ва босим ўтказишга интилди;

  • Кавананинг совуққон қарши ҳужуми: Британиялик жангчи ҳимояда бехато ҳаракат қилиб, рақибнинг очиқ қолган нуқтасини пойлади ва 1-раунд якунига яқин қолганда аниқ ҳамда кучли зарбалар сериясини йўллади;

  • Нокаут қайд этилди: Қабул қилиб олинган оғир зарбалардан сўнг ҳамюртимиз мувозанатни йўқотди ва ҳакам аралашиб, жангни тўхтатишга мажбур бўлди — Лоне Кавананинг ғалабаси нокаут билан қайд этилди.

Бу мағлубият дивизиондаги ҳолатга қандай таъсир қилади?

Ушбу тўқнашув ҳар иккала спортчининг истиқболи учун жуда катта аҳамиятга эга эди:

  • Кавананинг юқорилаши: Британиялик спортчи рейтингдаги рақибини муддатидан аввал таслим этиб, дивизионнинг юқори бешлиги сари йўлини сезиларли даражада осонлаштирди;

  • Темиров учун сабоқ: Фаолияти давомида кўплаб ёрқин ғалабаларни қўлга киритган Рамазон учун бу мағлубият хатолар устида ишлаш, тактик интизомни кучайтириш ва октагонга янада кучлироқ қайтиш учун муҳим сабоқ бўлади.

Рамазон ТемировЛоне КаванаММААралаш жанг санъати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиРамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиБугун 08:05Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Бугун 08:16UFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларUFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларКеча 17:11“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида23 октябр 09:49UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиUFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирди23 октябр 09:37«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди19 сентябр 19:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди