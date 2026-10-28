UFC 333 гонорарлари: Волкановски миллиондан ошди, Рамазон Темиров қанча ишлаб олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Даби шаҳрида ўтказилган UFC 333 турнири иштирокчиларининг тахминий гонорарлари эълон қилинди.
- Мусобақада Александр Волкановски 1 миллион 85 минг АҚШ доллари билан энг кўп даромад олган жангчи бўлди.
- Ўзбекистонлик Ramазон Темиров эса ушбу турнирдаги чиқиши учун қарийб 61 минг доллар ишлаб топди.
- Унинг рақиби Лоне Кавана эса 266 минг доллар гонорар олди.
Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтган UFC 333 рақамли мусобақасида иштирок этган спортчиларнинг тахминий гонорарлари бўйича дастлабки ҳисоб-китоблар эълон қилинди. Лиганинг нуфузли юлдузлари қаторида ўзбекистонлик иқтидорли жангчи Рамазон Темиров ҳамда унинг рақиби Лоне Кавананинг ҳам олган маблағлари тафсилотлари очиқланди.
Ҳисоб-китобларга мувофиқ, октагондаги чиқишлар ва шартнома шартлари асосида юлдузларнинг даромадлари миқдори бир-биридан кескин фарқ қилган.
Топ жангчилар: Миллионлик чўққи ва асосий етакчилар
Турнирнинг энг катта даромад олган вакиллари орасида собиқ ва амалдаги чемпионлар етакчилик қилмоқда:
Волкановски мутлақ пешқадам: Австралиялик афсонавий жангчи Александр Волкановски мазкур мусобақадаги иштироки орқали қарийб 1 миллион 85 минг АҚШ доллари билан карвонбошига айланди;
Петр Ян ва Двалишвили юқори поғоналарда: Россиялик собиқ чемпион Петр Ян 820 минг доллар ишлаб топган бўлса, Мераб Двалишвили 450 минг доллар даромад билан кучли учликни якунлади;
Кавана ва Темиров баҳси молияси: Рамазон Темировни биринчи раундда енгган англиялик Лоне Кавананинг гонорари 266 минг доллар деб баҳоланган бўлса, ҳамюртимиз Рамазон Темиров ушбу баҳсдаги чиқиши орқали қарийб 61 минг АҚШ доллари даромадга эга бўлди.
UFC 333 иштирокчиларининг тахминий гонорарлари рўйхати
Молиявий экспертлар томонидан эълон қилинган кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олди:
Александр Волкановски — 1 млн 85 минг $
Петр Ян — 820 минг $
Мераб Двалишвили — 450 минг $
Доминик Рейес — 325 минг $
Лоне Кавана — 266 минг $
Александр Волков — 257 минг $
Мовсар Евлоев — 159 минг $
Абдул-Раҳмон Яҳяев — 123 минг $
Никита Крилов — 99 минг $
Аарон Пико — 83 минг $
Азамат Мурзаканов — 74 минг $
Лосене Кейта — 71 минг $
Абубакар Вагаев — 62 минг $
Рамазон Темиров — 61 минг $
Ризван Куниев — 55 минг $
Нурулло Алиев — 48 минг $
UFC ташкилотида жангчиларнинг маоши спортчининг лигадаги тажрибаси, мухлислар эътибори ҳамда ғалаба бонусларига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиб, Рамазон Темиров учун бу босқич дунёнинг энг нуфузли лигасидаги улкан молиявий ва карьера имкониятлари сари дастлабки қадамлардан бири ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…