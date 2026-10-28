UFC 333 гонорарлари: Волкановски миллиондан ошди, Рамазон Темиров қанча ишлаб олди?

·99·Спорт
UFC 333 гонорарлари: Волкановски миллиондан ошди, Рамазон Темиров қанча ишлаб олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абу-Даби шаҳрида ўтказилган UFC 333 турнири иштирокчиларининг тахминий гонорарлари эълон қилинди.
  • Мусобақада Александр Волкановски 1 миллион 85 минг АҚШ доллари билан энг кўп даромад олган жангчи бўлди.
  • Ўзбекистонлик Ramазон Темиров эса ушбу турнирдаги чиқиши учун қарийб 61 минг доллар ишлаб топди.
  • Унинг рақиби Лоне Кавана эса 266 минг доллар гонорар олди.

Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтган UFC 333 рақамли мусобақасида иштирок этган спортчиларнинг тахминий гонорарлари бўйича дастлабки ҳисоб-китоблар эълон қилинди. Лиганинг нуфузли юлдузлари қаторида ўзбекистонлик иқтидорли жангчи Рамазон Темиров ҳамда унинг рақиби Лоне Кавананинг ҳам олган маблағлари тафсилотлари очиқланди.

Ҳисоб-китобларга мувофиқ, октагондаги чиқишлар ва шартнома шартлари асосида юлдузларнинг даромадлари миқдори бир-биридан кескин фарқ қилган.

Топ жангчилар: Миллионлик чўққи ва асосий етакчилар

Турнирнинг энг катта даромад олган вакиллари орасида собиқ ва амалдаги чемпионлар етакчилик қилмоқда:

  • Волкановски мутлақ пешқадам: Австралиялик афсонавий жангчи Александр Волкановски мазкур мусобақадаги иштироки орқали қарийб 1 миллион 85 минг АҚШ доллари билан карвонбошига айланди;

  • Петр Ян ва Двалишвили юқори поғоналарда: Россиялик собиқ чемпион Петр Ян 820 минг доллар ишлаб топган бўлса, Мераб Двалишвили 450 минг доллар даромад билан кучли учликни якунлади;

  • Кавана ва Темиров баҳси молияси: Рамазон Темировни биринчи раундда енгган англиялик Лоне Кавананинг гонорари 266 минг доллар деб баҳоланган бўлса, ҳамюртимиз Рамазон Темиров ушбу баҳсдаги чиқиши орқали қарийб 61 минг АҚШ доллари даромадга эга бўлди.

UFC 333 иштирокчиларининг тахминий гонорарлари рўйхати

Молиявий экспертлар томонидан эълон қилинган кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олди:

  • Александр Волкановски — 1 млн 85 минг $

  • Петр Ян — 820 минг $

  • Мераб Двалишвили — 450 минг $

  • Доминик Рейес — 325 минг $

  • Лоне Кавана — 266 минг $

  • Александр Волков — 257 минг $

  • Мовсар Евлоев — 159 минг $

  • Абдул-Раҳмон Яҳяев — 123 минг $

  • Никита Крилов — 99 минг $

  • Аарон Пико — 83 минг $

  • Азамат Мурзаканов — 74 минг $

  • Лосене Кейта — 71 минг $

  • Абубакар Вагаев — 62 минг $

  • Рамазон Темиров — 61 минг $

  • Ризван Куниев — 55 минг $

  • Нурулло Алиев — 48 минг $

UFC ташкилотида жангчиларнинг маоши спортчининг лигадаги тажрибаси, мухлислар эътибори ҳамда ғалаба бонусларига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиб, Рамазон Темиров учун бу босқич дунёнинг энг нуфузли лигасидаги улкан молиявий ва карьера имкониятлари сари дастлабки қадамлардан бири ҳисобланади.

Рамазон ТемировUFC 333Александр ВолкановскиММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)25 октябр 08:16UFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларUFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтлар24 октябр 17:11Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиРамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учради25 октябр 08:05Волкановски кейинги нишонини эълон қилди: Топурия билан ҳисоб-китоб вақти етдими?Волкановски кейинги нишонини эълон қилди: Топурия билан ҳисоб-китоб вақти етдими?Кеча 17:25Маҳмуд Мурадов ва Муроджон Аҳмадалиев мағлубиятга учраган Рамазон Темировга далда бердиМаҳмуд Мурадов ва Муроджон Аҳмадалиев мағлубиятга учраган Рамазон Темировга далда бердиКеча 22:58UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиUFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирди23 октябр 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди