Темиров — Алмабаев эҳтимолий баҳси: сўнгги жанглари, рекорди ва 2027 йилги режалар
Қозоғистонлик UFC жангчиси Асу Алмабаев (24–4) биринчи марта Қозоғистонда ўтказилиши кутилаётган турнир доирасида ўзбекистонлик спортчи Рамазон Темиров (20–4) билан октагонга чиқиши мумкин. Бу ҳақда Sports.kz хабар бермоқда.
Маълумотларга кўра, ташкилотчилар икки жангчи ўртасидаги тўқнашувни Қозоғистонда ўтказилиши режалаштирилаётган UFC турнири дастурига киритиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Мазкур мусобақа 2027 йил 1 май кунига дастлабки режа сифатида белгиланган, бироқ жанг ҳозирча расман тасдиқланмаган.
Бекор қилинган баҳс тарихи ва сўнгги натижалар
Эслатиб ўтамиз, Алмабаев ва Темиров 2025 йил 26 июль куни Абу-Дабида (БАА) бўлиб ўтиши керак бўлган UFC турнирида баҳслашиши лозим эди. Бироқ ўзбекистонлик жангчининг допинг намунасида тақиқланган модда аниқлангандан сўнг ушбу жанг бекор қилинган. Ўшанда Темиров мусбат натижани инфекцияни даволаш учун қабул қилинган дори воситаси билан изоҳлаган, кейинчалик антидопинг агентлиги CSAD намунада триметазидин топилганини тасдиқлаб, спортчини бир йилга дисквалификация қилган эди.
Кўрсаткич
Асу Алмабаев
Рамазон Темиров
Давлат
Қозоғистон
Ўзбекистон
Рекорд
24–4
20–4
Охирги жанги
21 ноябрь, Доҳа (Қатар)
24 октябрь, Абу-Даби (БАА), UFC 333
Охирги жанг натижаси
Кёдзи Хоригутига (37–6) ҳакамлар қарори билан ютқазган
Лонер Каванага (11–2) 1-раундда техник нокаут билан ютқазган
Алматидаги турнир ва минтақавий режалар
UFC'нинг Қозоғистонда илк турнири ўтказилиши муҳокама қилинаётган бир паллада Алмабаев — Темиров жангини қайта кун тартибига олиб чиқиш ғояси яна долзарб бўлди. «Вестник ММА» телеграм-канали маълумотига кўра, промоушен мусобақани 2027 йил 1 май куни Алмати шаҳрида ўтказиш вариантларини ўрганмоқда. Шу билан бирга, сана ва манзил бўйича якуний қарор ҳали расман эълон қилингани йўқ.
Сизнингча, Асу Алмабаев ва Рамазон Темиров ўртасидаги жанг ташкил этилса, октагонда кимнинг имконияти юқорироқ бўлади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…