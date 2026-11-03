Оғриқли мағлубиятдан кейин Рамазон Темиров мухлисларига мурожаат йўллади

·15·Спорт
Оғриқли мағлубиятдан кейин Рамазон Темиров мухлисларига мурожаат йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик UFC жангчиси Ramазон Темиров Абу-Дабида бўлиб ўтган UFC 333 турниридаги мағлубиятидан сўнг мухлисларига мурожаат йўллади.
  • Британиялик Лонир Каванага қарши кечган жангда биринчи раундда нокаутга учраган спортчининг 12 та ғалабадан иборат серияси тўхтади ва у рейтингда 7-ўриндан 10-поғонага тушиб қолди.
  • Шунга қарамай, Темиров руҳий жиҳатдан синмаганини ва Ватан шарафини ҳимоя қилишда давом этиб, янги ғалабалар сари интилишини билдирди.

UFC промоушенида ёрқин жанглари билан танилган ўзбекистонлик машҳур файтери Рамазон Темиров Абу-Дабидаги мураккаб жангидан сўнг илк бор омма олдига чиқди ва мухлисларига самимий мурожаат билан юзланди.

Спортчи ўзининг расмий Instagram саҳифасида Ўзбекистон давлат байроғи билан тушган таъсирли суратини жойлаштириб, мағлубиятга қарамай, ўз олдига қўйган катта мақсадларидан қайтмаслигини ҳамда мамлакат шаънини халқаро ареналарда ҳимоя қилишда давом этишини қатъий таъкидлади.

«Охирги нафасимгача Ватаним шарафини ҳимоя қиламан»

Темиров ижтимоий тармоқдаги постида руҳий жиҳатдан синмаганини ва олдинда янги ғалабалар сари интилишини билдирди:

  • Спортчининг аҳди: «Иншааллоҳ, охирги нафасимгача Ватаним шарафини ҳимоя қилишга ва унинг байроғини баланд кўтаришга интиламан», — деб ёзди ўзбекистонлик жангчи;

  • Мухлисларнинг далдаси: Пост эълон қилинганидан сўнг қисқа вақт ичида минглаб ўзбекистонлик ва хорижлик мухлислар изоҳлар орқали спортчини қўллаб-қувватлаб, ҳақиқий чемпионлар айнан шундай оғир зарбалардан сўнг кучлироқ бўлиб қайтишини ёзиб қолдиришди.

UFC 333 турнирида нима содир бўлган эди?

24 октябрь куни Абу-Дабида (БАА) бўлиб ўтган йирик UFC 333 турнири Темировнинг АҚШдаги фаолиятидаги энг мураккаб кечага айланди:

  • АҚШ лигаларидаги илк мағлубият: Рамазон Темиров профессионал фаолияти давомида ҳали бирор марта мағлубият аламини тотмаган британиялик номдор рақиб Лонир Каванага қарши октагонга кўтарилди;

  • Биринчи раунддаги кутилмаган нокаут: Жанг шиддатли бошланди, бироқ биринчи раунд якунланишига бор-йўғи ярим дақиқа қолганда британиялик жангчи кучли қарши ҳужум — апперкот зарбасини йўллаб, вазиятни ўз фойдасига ҳал қилди ва учрашувни муддатидан олдин тўхтатди;

  • 12 талик серияга чек қўйилди: Мазкур омадсизлик Темировнинг 12 та ғалабадан иборат муҳташам сериясини тўхтатиб қўйди;

  • Рейтингдаги силжиш: Нокаутли мағлубият туфайли ўзбекистонлик спортчи ўз вазн тоифасининг расмий ТОП рейтингида 7-ўриндан 10-поғонага тушиб қолди.

Гарчи рейтингларда пасайиш кузатилган бўлса-да, Рамазон Темировнинг юқори зарба техникаси ва кучли жангчилик руҳи унинг яқин вақт ичида октагонга янада кучлироқ бўлиб қайтишидан ва дивизион юқориси учун қайта курашишидан дарак бермоқда.

Рамазон ТемировUFCММААбу-Даби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 333 гонорарлари: Волкановски миллиондан ошди, Рамазон Темиров қанча ишлаб олди?UFC 333 гонорарлари: Волкановски миллиондан ошди, Рамазон Темиров қанча ишлаб олди?28 октябр 07:57Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)25 октябр 09:11Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)25 октябр 08:16Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиРамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учради25 октябр 08:05Темиров — Кавана тўқнашуви таҳлили: Абу-Дабидаги жангда режа нега бузилди?Темиров — Кавана тўқнашуви таҳлили: Абу-Дабидаги жангда режа нега бузилди?27 октябр 21:41“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида23 октябр 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози