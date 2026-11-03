Оғриқли мағлубиятдан кейин Рамазон Темиров мухлисларига мурожаат йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик UFC жангчиси Ramазон Темиров Абу-Дабида бўлиб ўтган UFC 333 турниридаги мағлубиятидан сўнг мухлисларига мурожаат йўллади.
- Британиялик Лонир Каванага қарши кечган жангда биринчи раундда нокаутга учраган спортчининг 12 та ғалабадан иборат серияси тўхтади ва у рейтингда 7-ўриндан 10-поғонага тушиб қолди.
- Шунга қарамай, Темиров руҳий жиҳатдан синмаганини ва Ватан шарафини ҳимоя қилишда давом этиб, янги ғалабалар сари интилишини билдирди.
UFC промоушенида ёрқин жанглари билан танилган ўзбекистонлик машҳур файтери Рамазон Темиров Абу-Дабидаги мураккаб жангидан сўнг илк бор омма олдига чиқди ва мухлисларига самимий мурожаат билан юзланди.
Спортчи ўзининг расмий Instagram саҳифасида Ўзбекистон давлат байроғи билан тушган таъсирли суратини жойлаштириб, мағлубиятга қарамай, ўз олдига қўйган катта мақсадларидан қайтмаслигини ҳамда мамлакат шаънини халқаро ареналарда ҳимоя қилишда давом этишини қатъий таъкидлади.
«Охирги нафасимгача Ватаним шарафини ҳимоя қиламан»
Темиров ижтимоий тармоқдаги постида руҳий жиҳатдан синмаганини ва олдинда янги ғалабалар сари интилишини билдирди:
Спортчининг аҳди: «Иншааллоҳ, охирги нафасимгача Ватаним шарафини ҳимоя қилишга ва унинг байроғини баланд кўтаришга интиламан», — деб ёзди ўзбекистонлик жангчи;
Мухлисларнинг далдаси: Пост эълон қилинганидан сўнг қисқа вақт ичида минглаб ўзбекистонлик ва хорижлик мухлислар изоҳлар орқали спортчини қўллаб-қувватлаб, ҳақиқий чемпионлар айнан шундай оғир зарбалардан сўнг кучлироқ бўлиб қайтишини ёзиб қолдиришди.
UFC 333 турнирида нима содир бўлган эди?
24 октябрь куни Абу-Дабида (БАА) бўлиб ўтган йирик UFC 333 турнири Темировнинг АҚШдаги фаолиятидаги энг мураккаб кечага айланди:
АҚШ лигаларидаги илк мағлубият: Рамазон Темиров профессионал фаолияти давомида ҳали бирор марта мағлубият аламини тотмаган британиялик номдор рақиб Лонир Каванага қарши октагонга кўтарилди;
Биринчи раунддаги кутилмаган нокаут: Жанг шиддатли бошланди, бироқ биринчи раунд якунланишига бор-йўғи ярим дақиқа қолганда британиялик жангчи кучли қарши ҳужум — апперкот зарбасини йўллаб, вазиятни ўз фойдасига ҳал қилди ва учрашувни муддатидан олдин тўхтатди;
12 талик серияга чек қўйилди: Мазкур омадсизлик Темировнинг 12 та ғалабадан иборат муҳташам сериясини тўхтатиб қўйди;
Рейтингдаги силжиш: Нокаутли мағлубият туфайли ўзбекистонлик спортчи ўз вазн тоифасининг расмий ТОП рейтингида 7-ўриндан 10-поғонага тушиб қолди.
Гарчи рейтингларда пасайиш кузатилган бўлса-да, Рамазон Темировнинг юқори зарба техникаси ва кучли жангчилик руҳи унинг яқин вақт ичида октагонга янада кучлироқ бўлиб қайтишидан ва дивизион юқориси учун қайта курашишидан дарак бермоқда.
Изоҳлар 0
…