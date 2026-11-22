UFC’да янги интрига: Рамазон Темиров ва Киоджи Хоригучи ўртасидаги эҳтимолий жанг...
Ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров Асу Алмабаевни мағлуб этган япониялик тажрибали спортчи Киоджи Хоригучига қарши жанг ўтказиш истагини билдирди.
Жангчи ўзининг расмий Instagram саҳифасидаги сторида Киоджи Хоригучининг октагондаги чиқиши ва интервью лавҳаси акс этган видеокадрни бўлишиб, промоушенга тўғридан-тўғри мурожаат йўллади.
Ижтимоий тармоқдаги мурожаат тафсилотлари
Скриншотда кўриниб турганидек, Рамазон Темиров ушбу лавҳага ufconparamount ва ufc саҳифаларини белгилаб, қуйидагича ёзув қолдирган:
«UFC, мен тайёрман! Келинг, шу рақибга қарши ажойиб жанг ўтказамиз», — дея мурожаат қилди Темиров.
Шунингдек, у мухлисларининг фаоллигига ҳам ишора қилиб, ўзбек тилида: «Халқим шу видеога мени белгилаб кетишяпти», дея қўшимча қилган. Видеолавҳанинг ўзида эса Хоригучининг микрофон орқали гапираётган кадрлари ва UFC on Paramount+ логотипи акс этган.
Жиҳат / Деталь
Маълумот
Жангга чорлаган спортчи
Рамазон Темиров (Ўзбекистон, UFC жангчиси)
Чорлов йўлланган рақиб
Киоджи Хоригучи (Япония; Асу Алмабаевни мағлуб этган)
Мурожаат платформаси
Instagram стори (
Асосий мессеж
Тайёрлик баёноти ва томошабоп жанг ташкил этиш таклифи
Нима учун бу жанг қизиқарли кўринмоқда?
Киоджи Хоригучининг Асу Алмабаев устидан қозонган ғалабасидан сўнг япониялик жангчи атрофидаги қизиқиш янада ортди. Рамазон Темировнинг ушбу рақибни танлаши эса октагонда юқори суръат, техника ва кескин тўқнашувга бой беллашув кутишга асос беради. Энди барча эътибор UFC вакиллари ва рақиб томонининг муносабатига қаратилган.
Сизнингча, Рамазон Темиров ва Киоджи Хоригучи ўртасидаги жанг ташкил этилса, ушбу тўқнашувда кимнинг имконияти юқорироқ бўлади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…