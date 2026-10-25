Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Даби шаҳрида ўтказилган UFC 333 турнирида Александр Волкановски Мовсар Евлоевни техник нокаутга учратиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди.
- Пётр Ян эса Мераб Двалишвили устидан ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозониб, ўзаро трилогия ҳисобини 2:1 кўринишига келтирди.
- Ўзбекистонлик жангчи Ramазон Темиров эса инглиз спортчиси Лоне Каванага қарши кечган баҳсда 1-раунддаёқ техник нокаут эвазига мағлубиятга учради.
БАА пойтахти Абу-Даби шаҳрида яккакураш ихлосмандлари катта қизиқиш билан кутган рақамланган йирик мусобақа — UFC 333 турнири бўлиб ўтди.
Иккита чемпионлик камари ҳимоя қилинган ва ўзбекистонлик жангчи Рамазон Темировнинг муҳим тўқнашувини ўз ичига олган жанг оқшоми кутилмаган нокаутлар ҳамда муросасиз жангларга бой бўлди.
Асосий кард: Чемпионлар ўз камарини сақлаб қолди
Турнирнинг ҳал қилувчи баҳсларида кучли нокаутлар ва тарихий реваншлар қайд этилди:
Волкановски Евлоевни тўхтатди: Оқшомнинг марказий жангида ярим енгил вазн чемпиони Александр Волкановски биринчи рақамли даъвогар Мовсар Евлоевни 2-раунддаёқ техник нокаутга учратиб, камарини муваффақиятли ҳимоя қилди;
Пётр Ян ва Мераб Двалишвили трилогияси: Ўта енгил вазнда амалдаги чемпион Пётр Ян собиқ камар соҳиби Мераб Двалишвилини 5 раундлик муросасиз курашдан сўнг ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этди. Шу тариқа жангчилар ўртасидаги трилогия ҳисоби 2:1 кўринишига келди;
Темировда кутилмаган мағлубият: Ўзбекистонлик спортчи Рамазон Темиров инглиз жангчиси Лонэ Каванага қарши октагонга чиқди, бироқ баҳс 1-раунддаёқ Кавананинг техник нокаути билан якунланди.
UFC 333 турнирининг тўлиқ қайдномаси
Асосий кард (Main Card):
Ярим енгил вазн (титул жанги): Александр Волкановски Мовсар Евлоевни 2-раундда техник нокаут (ТКО) эвазига мағлуб этди;
Ўта енгил вазн (титул жанги): Пётр Ян Мераб Двалишвилини ҳакамларнинг якдил қарори билан енгди;
Энг енгил вазн: Лонэ Кавана Рамазон Темиров устидан 1-раундда техник нокаут (ТКО) билан ғалаба қозонди;
Оғир вазн: Александр Волков Ризван Куниевни ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди;
Ярим енгил вазн: Аарон Пико Лосен Кейтани 1-раундда техник нокаутга учратди.
Дастлабки кард (Prelims):
Ярим оғир вазн: Азамат Мурзаканов Доминик Рейесни 1-раундда нокаутга учратди;
Ярим оғир вазн: Никита Крылов Абдул-Раҳмон Яҳёевни 1-раундда муддатидан аввал таслим этди;
Ўрта вазн: Абусупьян Магомедов Кэмерон Роустонни 1-раундда техник нокаут билан енгди;
Енгил вазн: Грант Доусон Нурулло Алиев устидан ҳакамлар қарори билан устун келди;
Ўта енгил вазн: Колби Тикнесс Асаф Чопуровни ҳакамлар қарорига кўра мағлуб этди;
Ўрта вазн: Абубакар Вагаев Жейкоб Малкунни ҳакамлар қарори билан таслим қилди;
Ярим енгил вазн: Болажи Оки Даниэль Сантосни очколар эвазига енгди;
Енгил вазн: Коди Стил Ноа Гюньонни 1-раундда техник нокаут қилди;
Аёллар минимал вазни: Ясмин Лусиндо Николь Кальярини ҳакамларнинг якдил қарори билан енгди.
Изоҳлар 0
…