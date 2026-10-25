Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)

·73·Спорт
Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абу-Даби шаҳрида ўтказилган UFC 333 турнирида Александр Волкановски Мовсар Евлоевни техник нокаутга учратиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди.
  • Пётр Ян эса Мераб Двалишвили устидан ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозониб, ўзаро трилогия ҳисобини 2:1 кўринишига келтирди.
  • Ўзбекистонлик жангчи Ramазон Темиров эса инглиз спортчиси Лоне Каванага қарши кечган баҳсда 1-раунддаёқ техник нокаут эвазига мағлубиятга учради.

БАА пойтахти Абу-Даби шаҳрида яккакураш ихлосмандлари катта қизиқиш билан кутган рақамланган йирик мусобақа — UFC 333 турнири бўлиб ўтди.

Иккита чемпионлик камари ҳимоя қилинган ва ўзбекистонлик жангчи Рамазон Темировнинг муҳим тўқнашувини ўз ичига олган жанг оқшоми кутилмаган нокаутлар ҳамда муросасиз жангларга бой бўлди.

Асосий кард: Чемпионлар ўз камарини сақлаб қолди

Турнирнинг ҳал қилувчи баҳсларида кучли нокаутлар ва тарихий реваншлар қайд этилди:

  • Волкановски Евлоевни тўхтатди: Оқшомнинг марказий жангида ярим енгил вазн чемпиони Александр Волкановски биринчи рақамли даъвогар Мовсар Евлоевни 2-раунддаёқ техник нокаутга учратиб, камарини муваффақиятли ҳимоя қилди;

  • Пётр Ян ва Мераб Двалишвили трилогияси: Ўта енгил вазнда амалдаги чемпион Пётр Ян собиқ камар соҳиби Мераб Двалишвилини 5 раундлик муросасиз курашдан сўнг ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этди. Шу тариқа жангчилар ўртасидаги трилогия ҳисоби 2:1 кўринишига келди;

  • Темировда кутилмаган мағлубият: Ўзбекистонлик спортчи Рамазон Темиров инглиз жангчиси Лонэ Каванага қарши октагонга чиқди, бироқ баҳс 1-раунддаёқ Кавананинг техник нокаути билан якунланди.

UFC 333 турнирининг тўлиқ қайдномаси

Асосий кард (Main Card):

  • Ярим енгил вазн (титул жанги): Александр Волкановски Мовсар Евлоевни 2-раундда техник нокаут (ТКО) эвазига мағлуб этди;

  • Ўта енгил вазн (титул жанги): Пётр Ян Мераб Двалишвилини ҳакамларнинг якдил қарори билан енгди;

  • Энг енгил вазн: Лонэ Кавана Рамазон Темиров устидан 1-раундда техник нокаут (ТКО) билан ғалаба қозонди;

  • Оғир вазн: Александр Волков Ризван Куниевни ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди;

  • Ярим енгил вазн: Аарон Пико Лосен Кейтани 1-раундда техник нокаутга учратди.

Дастлабки кард (Prelims):

  • Ярим оғир вазн: Азамат Мурзаканов Доминик Рейесни 1-раундда нокаутга учратди;

  • Ярим оғир вазн: Никита Крылов Абдул-Раҳмон Яҳёевни 1-раундда муддатидан аввал таслим этди;

  • Ўрта вазн: Абусупьян Магомедов Кэмерон Роустонни 1-раундда техник нокаут билан енгди;

  • Енгил вазн: Грант Доусон Нурулло Алиев устидан ҳакамлар қарори билан устун келди;

  • Ўта енгил вазн: Колби Тикнесс Асаф Чопуровни ҳакамлар қарорига кўра мағлуб этди;

  • Ўрта вазн: Абубакар Вагаев Жейкоб Малкунни ҳакамлар қарори билан таслим қилди;

  • Ярим енгил вазн: Болажи Оки Даниэль Сантосни очколар эвазига енгди;

  • Енгил вазн: Коди Стил Ноа Гюньонни 1-раундда техник нокаут қилди;

  • Аёллар минимал вазни: Ясмин Лусиндо Николь Кальярини ҳакамларнинг якдил қарори билан енгди.

UFC 333Рамазон ТемировАлександр ВолкановскиММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларUFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларКеча 17:11Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиРамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиБугун 08:05UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиUFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирди23 октябр 09:37Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...11 сентябр 09:17Пётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолдиПётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолдиБугун 08:11Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)Бугун 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди