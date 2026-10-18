Ўзбек бокси ҳукмронлиги: Жаҳон чемпионатининг 2-кунида барча боксчиларимиз ғалаба қозонди

·69·Спорт
Ўзбек бокси ҳукмронлиги: Жаҳон чемпионатининг 2-кунида барча боксчиларимиз ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган бокс бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг иккинчи кунида Ўзбекистон терма жамоасининг беш нафар боксчиси ҳам ғалаба қозонди.
  • Шодиёна Мелиқўзиева (-54 кг) ҳиндистонлик Жойшри Чиромни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
  • Зулфиқор Адҳамжонов (-70 кг) ва Асадбек Султанбоев (-90 кг) ўз рақибларини 5:0 ҳисобида тор-мор қилишди.

Черногориянинг Будва шаҳрида старт олган бокс бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг иккинчи кунги беллашувлари Ўзбекистон терма жамоаси учун ҳақиқий бенефисга айланди.

Кун давомида рингга кўтарилган беш нафар чарм қўлқоп устамизнинг барчаси рақибларидан устун келиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўлланмани қўлга киритди ва юз фоизлик ғалабали натижани қайд этди.

Мелиқўзиевадан ирода ва рақиблар устидан мутлақ назорат

Иккинчи куннинг энг кескин ва асабий беллашуви қизлар ўртасидаги баҳсларга тўғри келди:

  • Шодиёна Мелиқўзиеванинг қийин зафари: -54 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Шодиёна ҳиндистонлик Жойшри Чиромга қарши оғир жанг олиб борди ва 3:2 ҳисобида муҳим иродали ғалабани нақд қилди;

  • 5:0 ҳисобидаги соф устунлик: -70 кг вазнда Зулфиқор Адҳамжонов грузиялик Акаки Басариага, -90 кг вазн тоифасида эса Асадбек Султанбоев Панама вакили Норман Симмонсга қарши баҳс олиб бориб, рақибларини бир овоздан 5:0 ҳисобида тор-мор этди;

  • Ишончли юриш: Шунингдек, Аселя Тулегенова (-65 кг) Венесуэла спортчиси устидан 4:1 ҳисобида, Жаҳонгир Зайниддинов (-65 кг) эса беларуслик рақибидан 3:1 ҳисобида устун келди.

Барча натижалар билан танишинг:

  • -54 кг: Шодиёна Мелиқўзиева — Жойшри Чиром (Ҳиндистон) — 3:2

  • -70 кг: Зулфиқор Адҳамжонов — Акаки Басариа (Грузия) — 5:0

  • -90 кг: Асадбек Султанбоев — Норман Симмонс (Панама) — 5:0

  • -65 кг: Аселя Тулегенова — Бенниелис Перез (Венесуэла) — 4:1

  • -65 кг: Жаҳонгир Зайниддинов — Богдан Шашликоу (Беларусь) — 3:1

Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Будвадаги глобал мусобақада ўзбек бокс мактабининг анъанавий етакчилик руҳини сақлаб қолган ҳолда медаль сари ишонч билан одимламоқда.

Шодиёна МелиқўзиеваЗулфиқор АдҳамжоновАсадбек СултанбоевБудвадаги бокс чемпионаты
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!8 сентябр 22:12«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди22 сентябр 19:27“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг7 сентябр 12:23Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаДунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўринда9 сентябр 19:17Жалолов ва Мелиқўзиев Осиё ўйинларида қатнашадими: Қачон рингга чиқади?Жалолов ва Мелиқўзиев Осиё ўйинларида қатнашадими: Қачон рингга чиқади?23 август 19:05Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиЎзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этди15 август 09:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...