Ўзбек бокси ҳукмронлиги: Жаҳон чемпионатининг 2-кунида барча боксчиларимиз ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган бокс бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг иккинчи кунида Ўзбекистон терма жамоасининг беш нафар боксчиси ҳам ғалаба қозонди.
- Шодиёна Мелиқўзиева (-54 кг) ҳиндистонлик Жойшри Чиромни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Зулфиқор Адҳамжонов (-70 кг) ва Асадбек Султанбоев (-90 кг) ўз рақибларини 5:0 ҳисобида тор-мор қилишди.
Черногориянинг Будва шаҳрида старт олган бокс бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг иккинчи кунги беллашувлари Ўзбекистон терма жамоаси учун ҳақиқий бенефисга айланди.
Кун давомида рингга кўтарилган беш нафар чарм қўлқоп устамизнинг барчаси рақибларидан устун келиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўлланмани қўлга киритди ва юз фоизлик ғалабали натижани қайд этди.
Мелиқўзиевадан ирода ва рақиблар устидан мутлақ назорат
Иккинчи куннинг энг кескин ва асабий беллашуви қизлар ўртасидаги баҳсларга тўғри келди:
Шодиёна Мелиқўзиеванинг қийин зафари: -54 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Шодиёна ҳиндистонлик Жойшри Чиромга қарши оғир жанг олиб борди ва 3:2 ҳисобида муҳим иродали ғалабани нақд қилди;
5:0 ҳисобидаги соф устунлик: -70 кг вазнда Зулфиқор Адҳамжонов грузиялик Акаки Басариага, -90 кг вазн тоифасида эса Асадбек Султанбоев Панама вакили Норман Симмонсга қарши баҳс олиб бориб, рақибларини бир овоздан 5:0 ҳисобида тор-мор этди;
Ишончли юриш: Шунингдек, Аселя Тулегенова (-65 кг) Венесуэла спортчиси устидан 4:1 ҳисобида, Жаҳонгир Зайниддинов (-65 кг) эса беларуслик рақибидан 3:1 ҳисобида устун келди.
Барча натижалар билан танишинг:
-54 кг: Шодиёна Мелиқўзиева — Жойшри Чиром (Ҳиндистон) — 3:2
-70 кг: Зулфиқор Адҳамжонов — Акаки Басариа (Грузия) — 5:0
-90 кг: Асадбек Султанбоев — Норман Симмонс (Панама) — 5:0
-65 кг: Аселя Тулегенова — Бенниелис Перез (Венесуэла) — 4:1
-65 кг: Жаҳонгир Зайниддинов — Богдан Шашликоу (Беларусь) — 3:1
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Будвадаги глобал мусобақада ўзбек бокс мактабининг анъанавий етакчилик руҳини сақлаб қолган ҳолда медаль сари ишонч билан одимламоқда.
Изоҳлар 0
…