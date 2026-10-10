«30 минг километр узоққа учиш шартмиди?» — Каталонияликлар устозидан кескин баёнот
Каталониянинг «Барселона» клуби навбатдаги ФИФА кунларидан сўнг жиддий йўқотишга учради. Жамоанинг асосий ҳужумчиларидан бири Рафинья Бразилия терма жамоаси сафида Австралияга қарши кечган ўртоқлик баҳсида (4:2) жароҳат олиб, сафдан чиқди. Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабарига кўра, каталонияликлар бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик футболчиларнинг чексиз парвозлари, ўйинлар тиғизлиги ва бразилиялик вингернинг ҳолати ҳақида очиқчасига муносабат билдирди.
Жароҳат туфайли «Барселона» етакчиси ички чемпионат ва еврокубоклардаги муҳим баҳсларни ўтказиб юбориши тасдиқланди.
«30 минг километрлик парвоз ва ортиқча юклама»
Ҳанси Флик ўртоқлик баҳсларининг географияси ва клублар манфаатига етказаётган зарари ҳақида тўхталиб, халқаро тақвимдаги мантиқсизликларни танқид қилди:
Масофа ва чарчоқ: «Миллий терма жамоада ўйнаш ҳар бир футболчи учун шараф ва улар бор кучини беради. Аммо Европадан 30 минг километр узоқликдаги Австралияга бориб ўртоқлик ўйини ўтказиш шартмиди? Бу жиддий муҳокама қилинадиган масала», — деди Флик;
Миллатлар лигаси тўсиғи: Немис мутахассисининг таъкидлашича, Европадаги Миллатлар лигаси мусобақаси сабаб бошқа қитъа термалари кучли рақиблар билан ўйнаш учун узоқ масофаларга учишга мажбур бўлмоқда, бу эса футболчиларга ортиқча жисмоний юклама туғдирмоқда;
Назоратни кучайтириш: «Бу ҳолат идеал манзарадан жуда йироқ. Мен глобал тақвимни ўзгартира олмайман, аммо шогирдларимнинг майдондаги вақти ва юкламасини энди янада қаттиқроқ назорат қилишим шарт».
«Испания — дунёнинг энг яхши терма жамоаси»
Мураббий Бразилия термасидаги муаммолар фонида Европа чемпионларининг ўйинини алоҳида эътироф этди:
Мукаммал ўйин услуби: «Шу билан бирга, Испания миллий жамоасининг ўйинларини томоша қилиш менга катта завқ бағишлайди. Уларнинг футбол фалсафаси ва юкламани футболчилар орасида тўғри тақсимлаш тизимига доимо эътибор қаратаман»;
Юқори даражадаги тушуниш: Флик «Қизил фурия»ни бугунги кунда сайёрамизнинг тенгсиз жамоаси деб атади: «Уларда майдондаги ўзаро тушуниш аъло даражада. Испания — дунёнинг энг яхши жамоаси ва мен уларнинг баҳсларини мамнуният билан кузатаман».
Қайднома: Рафинья қайси ўйинларни ўтказиб юборади?
Тиббий кўрик натижаларига кўра, жароҳат олган Рафинья камида иккита расмий учрашувда «кўк-анорранглилар»га ёрдам бера олмайди:
Ла Лига доирасидаги «Хетафе»га қарши қийин сафар учрашуви;
Чемпионлар лигасидаги принципиал рақиб — Туркиянинг «Галатасарой» клубига қарши муҳим баҳс.
Флик ҳужум чизиғидаги бу йўқотишни ротация ва ёш иқтидорлар эвазига қоплашга мажбур бўлади. Жамоа шифокорлари эса бразилиялик юлдузни тезроқ сафга қайтариш устида иш олиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…