«30 минг километр узоққа учиш шартмиди?» — Каталонияликлар устозидан кескин баёнот

·0·Спорт
«30 минг километр узоққа учиш шартмиди?» — Каталонияликлар устозидан кескин баёнот

Каталониянинг «Барселона» клуби навбатдаги ФИФА кунларидан сўнг жиддий йўқотишга учради. Жамоанинг асосий ҳужумчиларидан бири Рафинья Бразилия терма жамоаси сафида Австралияга қарши кечган ўртоқлик баҳсида (4:2) жароҳат олиб, сафдан чиқди. Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабарига кўра, каталонияликлар бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик футболчиларнинг чексиз парвозлари, ўйинлар тиғизлиги ва бразилиялик вингернинг ҳолати ҳақида очиқчасига муносабат билдирди.

Жароҳат туфайли «Барселона» етакчиси ички чемпионат ва еврокубоклардаги муҳим баҳсларни ўтказиб юбориши тасдиқланди.

«30 минг километрлик парвоз ва ортиқча юклама»

Ҳанси Флик ўртоқлик баҳсларининг географияси ва клублар манфаатига етказаётган зарари ҳақида тўхталиб, халқаро тақвимдаги мантиқсизликларни танқид қилди:

  • Масофа ва чарчоқ: «Миллий терма жамоада ўйнаш ҳар бир футболчи учун шараф ва улар бор кучини беради. Аммо Европадан 30 минг километр узоқликдаги Австралияга бориб ўртоқлик ўйини ўтказиш шартмиди? Бу жиддий муҳокама қилинадиган масала», — деди Флик;

  • Миллатлар лигаси тўсиғи: Немис мутахассисининг таъкидлашича, Европадаги Миллатлар лигаси мусобақаси сабаб бошқа қитъа термалари кучли рақиблар билан ўйнаш учун узоқ масофаларга учишга мажбур бўлмоқда, бу эса футболчиларга ортиқча жисмоний юклама туғдирмоқда;

  • Назоратни кучайтириш: «Бу ҳолат идеал манзарадан жуда йироқ. Мен глобал тақвимни ўзгартира олмайман, аммо шогирдларимнинг майдондаги вақти ва юкламасини энди янада қаттиқроқ назорат қилишим шарт».

«Испания — дунёнинг энг яхши терма жамоаси»

Мураббий Бразилия термасидаги муаммолар фонида Европа чемпионларининг ўйинини алоҳида эътироф этди:

  • Мукаммал ўйин услуби: «Шу билан бирга, Испания миллий жамоасининг ўйинларини томоша қилиш менга катта завқ бағишлайди. Уларнинг футбол фалсафаси ва юкламани футболчилар орасида тўғри тақсимлаш тизимига доимо эътибор қаратаман»;

  • Юқори даражадаги тушуниш: Флик «Қизил фурия»ни бугунги кунда сайёрамизнинг тенгсиз жамоаси деб атади: «Уларда майдондаги ўзаро тушуниш аъло даражада. Испания — дунёнинг энг яхши жамоаси ва мен уларнинг баҳсларини мамнуният билан кузатаман».

Қайднома: Рафинья қайси ўйинларни ўтказиб юборади?

Тиббий кўрик натижаларига кўра, жароҳат олган Рафинья камида иккита расмий учрашувда «кўк-анорранглилар»га ёрдам бера олмайди:

  • Ла Лига доирасидаги «Хетафе»га қарши қийин сафар учрашуви;

  • Чемпионлар лигасидаги принципиал рақиб — Туркиянинг «Галатасарой» клубига қарши муҳим баҳс.

Флик ҳужум чизиғидаги бу йўқотишни ротация ва ёш иқтидорлар эвазига қоплашга мажбур бўлади. Жамоа шифокорлари эса бразилиялик юлдузни тезроқ сафга қайтариш устида иш олиб бормоқда.

БарселонаРафиньяХанс-Дитер ФликМиллатлар лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зидан сирни очди: Франция 13 дақиқада қандай қилиб ҳисобни 4:1 қилди?Зидан сирни очди: Франция 13 дақиқада қандай қилиб ҳисобни 4:1 қилди?6 октябр 07:12Франциядан тарихий камбэк: 76 та тегиниш ва 13 дақиқадаги шоуФранциядан тарихий камбэк: 76 та тегиниш ва 13 дақиқадаги шоу6 октябр 06:45Францияда 14 дақиқалик шоу: Миллатлар лигасида кутилмаган натижаларФранцияда 14 дақиқалик шоу: Миллатлар лигасида кутилмаган натижалар6 октябр 06:26Франция ва Италиянинг таркиби маълум: Миллатлар лигасида муҳим баҳсларФранция ва Италиянинг таркиби маълум: Миллатлар лигасида муҳим баҳслар5 октябр 22:59Манчини Франция билан баҳсдан сўнг: «Доннарумма бизни қутқариб қолди»Манчини Франция билан баҳсдан сўнг: «Доннарумма бизни қутқариб қолди»3 октябр 11:06Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиЎзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайди1 октябр 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди