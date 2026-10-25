«Интер» 91 ва 97-дақиқаларда гол уриб, «Фиорентина» устидан иродали ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 8-турида «Интер» клуби ўз майдонида «Фиорентина» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Меҳмонлар 65-дақиқада Алехандро голи билан ҳисобни очган бўлса-да, миланликлар 91-дақиқада Маркус Тюрам ва 97-дақиқада Пётр Зелински киритган голлар эвазига камбек қайд этди.
- Кристиан Киву бошқарувидаги «Интер» жорий мавсумдаги 8 та ўйинда 7 та ғалаба ва 1 та дуранг қайд этиб, мағлубияциз сериясини давом эттирмоқда.
Италия А Сериясининг 8-тури доирасида Миланнинг «Интер» клуби ўз майдонида «Фиорентина»ни қабул қилиб, мавсумнинг энг драматик ва эҳтиросларга бой баҳсларидан бирида 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Миланликлар баҳснинг асосий вақти якунига қадар ҳисобда ортда қолаётган эди, аммо бош ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда кетма-кет иккита тўп киритиб, ҳақиқий камбэкни амалга оширди.
Кутилмаган гол ва 91 ҳамда 97-дақиқалардаги бурилиш
Учрашув шиддатли курашлар билан кечиб, асосий кульминация ўйин охирида юз берди:
«Фиорентина» ҳисобни очди (65-дақиқа): Меҳмонлар футболчиси Алехандро иккинчи бўлим ўрталарида «Интер» дарвозасини ишғол этиб, флоренцияликларни олдинга олиб чиқди;
Тюрамнинг нажот голи (91-дақиқа): Қўшиб берилган биринчи дақиқада франциялик ҳужумчи Маркус Тюрам муҳим голни уриб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
Зелинскининг ғалаба пенальтиси (97-дақиқа): 97-дақиқада эса Пётр Зелински белгиланган пенальтини совуққонлик билан голга айлантириб, «Интер»га муҳим 3 очкони тақдим этди.
Кристиан Киву бошқарувидаги енгилмас серия: 8 ўйин, 7 ғалаба
Ушбу ғалаба миланликларнинг чемпионлик пойгасидаги мавқеини янада мустаҳкамлади:
Мағлубиятсиз серия: «Интер» А Сериянинг дастлабки 8 та турида бирор марта ҳам мағлуб бўлмасдан, 7 та ғалаба ва 1 та дуранг қайд этди;
Ягона очко йўқотиш: Киву шогирдлари мавсумдаги ягона дурангни фақат «Рома»га қарши сафар баҳсида (2:2) қайд этган эди;
Олдинги натижалар: Бунгача жамоа «Монца» (4:1), «Кальяри» (0:1), «Наполи» (3:2), «Удинезе» (5:3), «Парма» (3:0) ва «Болонья» (1:3) устидан ёрқин ғалабаларга эришган.
Сўнгги сонияларгача курашган миланликлар яна бир бор чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканлигини исботлади.
Изоҳлар 0
…