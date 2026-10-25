«Интер» 91 ва 97-дақиқаларда гол уриб, «Фиорентина» устидан иродали ғалабага эришди

·62·Спорт
«Интер» 91 ва 97-дақиқаларда гол уриб, «Фиорентина» устидан иродали ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 8-турида «Интер» клуби ўз майдонида «Фиорентина» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Меҳмонлар 65-дақиқада Алехандро голи билан ҳисобни очган бўлса-да, миланликлар 91-дақиқада Маркус Тюрам ва 97-дақиқада Пётр Зелински киритган голлар эвазига камбек қайд этди.
  • Кристиан Киву бошқарувидаги «Интер» жорий мавсумдаги 8 та ўйинда 7 та ғалаба ва 1 та дуранг қайд этиб, мағлубияциз сериясини давом эттирмоқда.

Италия А Сериясининг 8-тури доирасида Миланнинг «Интер» клуби ўз майдонида «Фиорентина»ни қабул қилиб, мавсумнинг энг драматик ва эҳтиросларга бой баҳсларидан бирида 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

Миланликлар баҳснинг асосий вақти якунига қадар ҳисобда ортда қолаётган эди, аммо бош ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда кетма-кет иккита тўп киритиб, ҳақиқий камбэкни амалга оширди.

Кутилмаган гол ва 91 ҳамда 97-дақиқалардаги бурилиш

Учрашув шиддатли курашлар билан кечиб, асосий кульминация ўйин охирида юз берди:

  • «Фиорентина» ҳисобни очди (65-дақиқа): Меҳмонлар футболчиси Алехандро иккинчи бўлим ўрталарида «Интер» дарвозасини ишғол этиб, флоренцияликларни олдинга олиб чиқди;

  • Тюрамнинг нажот голи (91-дақиқа): Қўшиб берилган биринчи дақиқада франциялик ҳужумчи Маркус Тюрам муҳим голни уриб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;

  • Зелинскининг ғалаба пенальтиси (97-дақиқа): 97-дақиқада эса Пётр Зелински белгиланган пенальтини совуққонлик билан голга айлантириб, «Интер»га муҳим 3 очкони тақдим этди.

Кристиан Киву бошқарувидаги енгилмас серия: 8 ўйин, 7 ғалаба

Ушбу ғалаба миланликларнинг чемпионлик пойгасидаги мавқеини янада мустаҳкамлади:

  • Мағлубиятсиз серия: «Интер» А Сериянинг дастлабки 8 та турида бирор марта ҳам мағлуб бўлмасдан, 7 та ғалаба ва 1 та дуранг қайд этди;

  • Ягона очко йўқотиш: Киву шогирдлари мавсумдаги ягона дурангни фақат «Рома»га қарши сафар баҳсида (2:2) қайд этган эди;

  • Олдинги натижалар: Бунгача жамоа «Монца» (4:1), «Кальяри» (0:1), «Наполи» (3:2), «Удинезе» (5:3), «Парма» (3:0) ва «Болонья» (1:3) устидан ёрқин ғалабаларга эришган.

Сўнгги сонияларгача курашган миланликлар яна бир бор чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканлигини исботлади.

ИнтерФиорентинаИталия А СериясиМаркус Тюрам
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер — Фиорентина: таркиблар ва жонли матнИнтер — Фиорентина: таркиблар ва жонли матнБугун 15:34Фиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:10Болонья — Интер: таркиблар ва жонли матнБолонья — Интер: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:06Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиМаркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормади15 август 22:19Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилди6 июн 21:44«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди12 сентябр 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди