Интер — Фиорентина: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Интер — Фиорентина учрашуви 25 октябр, 16:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Интер бошланғич таркиби: 49. Проведель И., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 95. Бастони А., 31. Биссек Й., 20. Чалханоглу Х., 30. Карлос Аугусто, 17. Диуф А., 94. Эспозито Ф., 22. Мхитарян Х., 9. Тюрам М.
Интер бош мураббийи: Киву К.
Фиорентина бошланғич таркиби: 43. де Хеа Д. (капитан), 4. Брешианини М., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур К., 25. Нжие А., 32. Пеллегрино М., 5. Понграчич М., 21. Вальдепеньяс В.
Фиорентина бош мураббийи: Ваноли П.
Жонли репортаж ЖОНЛИ
55
Генрих Мхитарян (Интер) тўпни жуда ноқулай тепди. У узоқ масофадан тўпга кучли зарба берди, аммо тўп трибуналарга қараб учиб кетди.
51
Паоло Ваноли учун муаммолар, чунки Марин Понграчич (Фиорентина) энди ўйнай олмайди. Унинг жароҳати жуда жиддий ва унинг ўрнига Виери майдонга тушмоқда.
50
Ўйин ҳозирча тўхтатилди, Марин Понграчич (Фиорентина) жароҳат олди ва майдонга шифокорлар кириб келиши керак.
49
Хавфли вазият! Маркус Тюрам (Интер) Карлос Аугустодан узатма қабул қилиб, гол уришга жуда яқин келди, аммо унинг жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
46
Маурицио Мариани ҳуштагини чалди ва иккинчи бўлим бошланди.
45+1
Ҳакам ҳуштагини чалиб, биринчи бўлимни якунлади ва ўйиннинг дастлабки 45 дақиқаси ўз ниҳоясига етди.
44
Маркус Тюрам (Интер) жарима майдончаси бурчагида бўш ҳудуд топиб олди ва дарвозанинг чап пастки бурчагига кучли зарба йўллади, аммо Давид де Хеа икки қўли билан ажойиб сейв намойиш этиб, голга йўл қўймади.
40
Ҳакан Чалханоглу (Интер) жарима зарбасини тез амалга оширмоқчидек кўринди, аммо у тўпни жарима майдончаси ичидаги шерикларига узатишга қарор қилди.
39
Виктор Валдепеняс (Фиорентина) жарима майдончаси ташқарисида қайтган тўпга эга чиқди, аммо унинг зарбаси ҳимоячилардан бири томонидан тўсиб қолинди.
36
Франческо Пио Эспозито (Интер) жуда яқин масофадан боши билан тўпни дарвозанинг пастки чап бурчагига йўллади, аммо Давид де Хеа ажойиб сейв кўрсатиб, тўпни қайтариб қолди.
35
Ҳакан Чалҳанўғлу (Интер) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири яхши ҳаракат қилиб, тўпни боши билан майдон ташқарисига чиқариб юборди.
35
Маркус Тюрам (Интер) жарима майдончаси ичидан зарба берди, тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
34
Марин Понграчич (Фиорентина) тўпни олди ва жарима зарбасини амалга ошириш учун жойлаштирди.
33
Франческо Пио Эспозито (Интер) жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон зарба йўллади, тўп ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
31
Фиорентина ўйинчиларидан бири олдинга ўтиб кетди ва ҳакам ўйиндан ташқари ҳолат учун ҳуштагини чалди.
29
Алиу Нжие (Фиорентина) қанотдан узатилган тўпга етиб олиш учун бор кучини ишга солди, аммо узатма жуда узун бўлди ва тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Тўп майдонни тарк этди ва Интер дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
26
Интер ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўпни назорат қилмоқда. Улар ҳужумда янги имкониятлар яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
25
55:45 – тўпга эгалик қилиш бўйича сўнгги кўрсаткич.
23
Генрих Мхитарян (Интер) гол уриш учун қулай имкониятдан фойдалана олмади. Жарима майдончасига етказилган ажойиб узатма Генрих Мхитарянни (Интер) топди, у бош билан зарба бериш учун сакради, аммо тўпни дарвоза тўсинидан анча юқорига йўллади.
21
Бурчакдан узатилган ажойиб тўп Карлос Аугустонинг (Интер) бошига келиб тушди, аммо у тўпни дарвозага аниқ йўналтира олмади ва у ўнг устун ёнидан анча нарига ўтиб кетди.
21
Ҳакан Чалханоглу (Интер) бурчак зарбасини ижро этадиган кўринади.
15
Чиройли ҳужум уюштирилди, якунда Николо Барелла (Интер) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди. Аммо тўп дарвозанинг қоқ марказига йўналтирилгани боис, Давид де Хеа уни қийинчиликсиз ушлаб олди.
11
Маркус Тюрам (Интер) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ўйинчиси тўпни майдондан узоқлаштирди.
10
Интер бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, чунки рақиб ҳимояси ҳушёр ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этди.
6
Янн Биссек (Интер) жамоадошларини излаб жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо ҳимоячилар уни бартараф этишга муваффақ бўлишди.
2
Ҳакамнинг ҳуштаги садоси ушбу ўйиннинг қулоқни қоматга келтирувчи муҳитида деярли эшитилмай қолди. Франко Мастантуоно (Фиорентина) ўрта масофадан белгиланган жарима зарбаси учун тўпни жойлаштирмоқда.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, баҳсдан завқ олинг!
16:32
Ўйинчилар ниҳоят майдонга чиқиб келишди! Фиорентина ўйинни бошлаб беради.
16:30
Бугунги ўйинни Маурицио Мариани бошқариб боради.
16:30
Биз энди бошланғич таркибларни биламиз. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
16:30
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
Изоҳлар 0
…