Интер — Фиорентина: таркиблар ва жонли матн

·45·Спорт
Интер — Фиорентина: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги ИнтерФиорентина учрашуви 25 октябр, 16:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Интер бошланғич таркиби: 49. Проведель И., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 95. Бастони А., 31. Биссек Й., 20. Чалханоглу Х., 30. Карлос Аугусто, 17. Диуф А., 94. Эспозито Ф., 22. Мхитарян Х., 9. Тюрам М.

Интер бош мураббийи: Киву К.

Фиорентина бошланғич таркиби: 43. де Хеа Д. (капитан), 4. Брешианини М., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур К., 25. Нжие А., 32. Пеллегрино М., 5. Понграчич М., 21. Вальдепеньяс В.

Фиорентина бош мураббийи: Ваноли П.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
55
Генрих Мхитарян (Интер) тўпни жуда ноқулай тепди. У узоқ масофадан тўпга кучли зарба берди, аммо тўп трибуналарга қараб учиб кетди.
51🔁
Паоло Ваноли учун муаммолар, чунки Марин Понграчич (Фиорентина) энди ўйнай олмайди. Унинг жароҳати жуда жиддий ва унинг ўрнига Виери майдонга тушмоқда.
50
Ўйин ҳозирча тўхтатилди, Марин Понграчич (Фиорентина) жароҳат олди ва майдонга шифокорлар кириб келиши керак.
49
Хавфли вазият! Маркус Тюрам (Интер) Карлос Аугустодан узатма қабул қилиб, гол уришга жуда яқин келди, аммо унинг жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
46
Маурицио Мариани ҳуштагини чалди ва иккинчи бўлим бошланди.
45+1
Ҳакам ҳуштагини чалиб, биринчи бўлимни якунлади ва ўйиннинг дастлабки 45 дақиқаси ўз ниҳоясига етди.
44
Маркус Тюрам (Интер) жарима майдончаси бурчагида бўш ҳудуд топиб олди ва дарвозанинг чап пастки бурчагига кучли зарба йўллади, аммо Давид де Хеа икки қўли билан ажойиб сейв намойиш этиб, голга йўл қўймади.
40
Ҳакан Чалханоглу (Интер) жарима зарбасини тез амалга оширмоқчидек кўринди, аммо у тўпни жарима майдончаси ичидаги шерикларига узатишга қарор қилди.
39
Виктор Валдепеняс (Фиорентина) жарима майдончаси ташқарисида қайтган тўпга эга чиқди, аммо унинг зарбаси ҳимоячилардан бири томонидан тўсиб қолинди.
36
Франческо Пио Эспозито (Интер) жуда яқин масофадан боши билан тўпни дарвозанинг пастки чап бурчагига йўллади, аммо Давид де Хеа ажойиб сейв кўрсатиб, тўпни қайтариб қолди.
35
Ҳакан Чалҳанўғлу (Интер) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири яхши ҳаракат қилиб, тўпни боши билан майдон ташқарисига чиқариб юборди.
35
Маркус Тюрам (Интер) жарима майдончаси ичидан зарба берди, тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
34
Марин Понграчич (Фиорентина) тўпни олди ва жарима зарбасини амалга ошириш учун жойлаштирди.
33
Франческо Пио Эспозито (Интер) жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон зарба йўллади, тўп ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
31
Фиорентина ўйинчиларидан бири олдинга ўтиб кетди ва ҳакам ўйиндан ташқари ҳолат учун ҳуштагини чалди.
29
Алиу Нжие (Фиорентина) қанотдан узатилган тўпга етиб олиш учун бор кучини ишга солди, аммо узатма жуда узун бўлди ва тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Тўп майдонни тарк этди ва Интер дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
26
Интер ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўпни назорат қилмоқда. Улар ҳужумда янги имкониятлар яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
25
55:45 – тўпга эгалик қилиш бўйича сўнгги кўрсаткич.
23
Генрих Мхитарян (Интер) гол уриш учун қулай имкониятдан фойдалана олмади. Жарима майдончасига етказилган ажойиб узатма Генрих Мхитарянни (Интер) топди, у бош билан зарба бериш учун сакради, аммо тўпни дарвоза тўсинидан анча юқорига йўллади.
21
Бурчакдан узатилган ажойиб тўп Карлос Аугустонинг (Интер) бошига келиб тушди, аммо у тўпни дарвозага аниқ йўналтира олмади ва у ўнг устун ёнидан анча нарига ўтиб кетди.
21
Ҳакан Чалханоглу (Интер) бурчак зарбасини ижро этадиган кўринади.
15
Чиройли ҳужум уюштирилди, якунда Николо Барелла (Интер) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди. Аммо тўп дарвозанинг қоқ марказига йўналтирилгани боис, Давид де Хеа уни қийинчиликсиз ушлаб олди.
11
Маркус Тюрам (Интер) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ўйинчиси тўпни майдондан узоқлаштирди.
10
Интер бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, чунки рақиб ҳимояси ҳушёр ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этди.
6
Янн Биссек (Интер) жамоадошларини излаб жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо ҳимоячилар уни бартараф этишга муваффақ бўлишди.
2
Ҳакамнинг ҳуштаги садоси ушбу ўйиннинг қулоқни қоматга келтирувчи муҳитида деярли эшитилмай қолди. Франко Мастантуоно (Фиорентина) ўрта масофадан белгиланган жарима зарбаси учун тўпни жойлаштирмоқда.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, баҳсдан завқ олинг!
16:32
Ўйинчилар ниҳоят майдонга чиқиб келишди! Фиорентина ўйинни бошлаб беради.
16:30
Бугунги ўйинни Маурицио Мариани бошқариб боради.
16:30
Биз энди бошланғич таркибларни биламиз. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
16:30
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
ИнтерФиорентинаИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:10Болонья — Интер: таркиблар ва жонли матнБолонья — Интер: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:06Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилди6 июн 21:44«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди12 сентябр 06:21Интер Эскальдес — Унив. Крайова: таркиблар ва жонли матнИнтер Эскальдес — Унив. Крайова: таркиблар ва жонли матн22 октябр 21:01Интер — Шахтёр Донецк: таркиблар ва жонли матнИнтер — Шахтёр Донецк: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди