Сассуоло — Фиорентина: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Сассуоло — Фиорентина учрашуви 2 ноябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сассуоло бошланғич таркиби: 80. Турати С., 17. Адзич В., 10. Берарди Д., 5. Канде Ф., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито Се., 21. Идзес Ж., 45. Лориенте А., 18. Матич Н., 55. Сулемана И., 6. Валюкевич С.
Сассуоло захирадагилари: 50. Бакола Д., 9. Боуи К., 15. Чалета-Цар Д., 46. Чинкуэграно С., 25. Домингес Б., 8. Гион А., 14. Кулла Г., 35. Липани Л., 49. Мурич А., 33. Обрадор Р., 26. Оденталь К., 70. Пиэраньоло Э., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Г., 20. Ван дер Бремпт И.
Сассуоло бош мураббийи: Аквилани А.
Фиорентина бошланғич таркиби: 43. де Хеа Д. (капитан), 4. Брешианини М., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 17. Жоау Мариу, 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур К., 25. Нжие А., 32. Пеллегрино М., 33. Вьери.
Фиорентина захирадагилари: 75. Белденти Д., 23. Бету, 53. Кристенсен О., 76. Чанчулли С., 70. Крочи Ф., 2. Додо, 29. Ньонто У., 42. Инао Улаи К., 19. Леццерини Л., 28. Поте, 21. Вальдепеньяс В.
Фиорентина бош мураббийи: Ваноли П.
Изоҳлар 0
…