«Интер» ўз майдонида «Женоа»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этиб, 2-ўринга кўтарилди
Италия А Сериясининг 13-тури доирасида Миланнинг «Интер» клуби ўз майдонида «Женоа»ни қабул қилди. Учрашувда Кристиан Киву шогирдлари меҳмонлар дарвозасига жавобсиз тўртта тўп киритиб, 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритишди.
Маркус Тюрамнинг дубли ва биринчи бўлимдаги устунлик
Миланликлар баҳс тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ деярли ҳал қилиб қўйишди. 29-дақиқада жамоа сардори Лаутаро Мартинес ҳисобни очган бўлса, 40-дақиқада Маркус Тюрам орадаги фарқни иккитага оширди. Биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда (45+3) Петар Сучич ҳам ўз номини таблога ёздириб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди — 3:0.
Иккинчи бўлимда ҳам устунликни қўлдан бермаган «нерадзуррилар» 54-дақиқада Маркус Тюрамнинг иккинчи голи эвазига баҳсга якуний нуқтани қўйишди — 4:0.
Ушбу ғалабадан сўнг «Интер» ўз очколари сонини 32 тага етказиб, турнир жадвалининг 2-поғонасига кўтарилиб олди. Генуя клуби эса 16 очко билан 11-ўринда қолди.
Учрашув қайдномаси ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тур
Италия А Серияси, 13-тур
Учрашув ва натижа
«Интер» — «Женоа» 4:0
Голлар
Лаутаро Мартинес (29'), Маркус Тюрам (40', 54'), Петар Сучич (45+3')
Турнир жадвалидаги ҳолат
«Интер» — 32 очко (2-ўрин); «Женоа» — 16 очко (11-ўрин)
«Интер» таркиби
Проведел, Биссек, Аканжи, Диуф, Барелла, Сучич, Карлос Аугусто (Стоунз, 59), Жонс, Димарко (Луис Энрике, 83), Тюрам (Лавелли, 83), Лаутаро Мартинес (Эспозито, 59)
«Женоа» таркиби
Бейло, Маркандалли, Отоа, Васкес, Кингсли, Виаф, Траоре (Френдруп, 56), Митай, Эллерстон, Микаэл, Осмаич (Вентурино, 66), Мессяс (Витиня, 57)
Сизнингча, Кристиан Киву бошқарувида 2-ўринга кўтарилиб олган «Интер» ушбу мавсумда Скудетто учун курашда асосий фаворитга айлана оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия А Серияси ҳамда «Интер»нинг чемпионлик пойгасини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…