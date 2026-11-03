А Серияда голлар ёмғири: “Фиорентина” сафарда “Сассуоло” дарвозасига 4 та гол урди

·50·Спорт
А Серияда голлар ёмғири: “Фиорентина” сафарда “Сассуоло” дарвозасига 4 та гол урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 10-турида «Фиорентина» клуби сафарда «Сассуоло» дарвозасига тўртта гол уриб, 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
  • Мезбонлар сафида Лоренте дубл қайд этган бўлса, меҳмонлар таркибида Пелегрино, Нжие, Франко Мастантуоно ва Валдепеняс ўз номларини таблога ёздириб қўйди.
  • Ушбу натижадан сўнг 8 очкога эга бўлган флоренсияликлар турнир жадвалида 15-ўринга кўтарилди, «Сассуоло» эса 16-поғонага тушиб кетди.

Италия А Сериясининг 10-туридан ўрин олган марказий тўқнашувлардан бирида мухлислар ҳақиқий ҳужумкор футбол ва голлар фестивали гувоҳи бўлди. Сафарда «Сассуоло» меҳмони бўлган Флоренциянинг «Фиорентина» клуби шиддатли ва кескин курашлар остида кечган баҳсда 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

Учрашувда аргентиналик ёш истеъдод Франко Мастантуоно яна ўз номини таблога ёздириб қўйди ҳамда флоренцияликларнинг ғалабасига салмоқли ҳисса қўшди.

Ўйин хроникаси: Лорентенинг дубли ва флоренцияликларнинг кучли жавоби

Беллашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва кутилмаган бурилишларга бой тарзда ривожланди:

  • Лоренте ҳисобни очди (25-дақиқа): Мезбонлар сафида фаоллик кўрсатган Лоренте баҳснинг 25-дақиқасида Давид Де Хеа дарвозасини ишғол қилиб, «Сассуоло»ни олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • Биринчи бўлим сўнгидаги жавоб (45-дақиқа): Танаффусга чиқиш арафасида меҳмонлар босимни оширди ва Пелегрино ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди — 1:1;

  • Иккинчи бўлимдаги тезкор зарба (50-дақиқа): Иккинчи 45 дақиқаликни кескин ҳужумлар билан бошлаган «Фиорентина» Нжиенинг аниқ зарбаси эвазига олдинга ўтиб олди — 1:2;

  • Лорентедан дубль (65-дақиқа): 65-дақиқада яна саҳнага чиққан Лоренте мувозанатни тиклаб, дублини расмийлаштирди — 2:2;

  • Мастантуоно ва Валдепеняснинг нуқтаси: Ўйиннинг кульминация қисмида меҳмонлар устунликни тўлиқ ўз қўлларига олишди. 79-дақиқада Франко Мастантуоно муҳим гол уриб ҳисобни 2:3 кўринишига олиб келди, 90-дақиқада эса захирадан тушган Валдепеняс ўйиндаги сўнгги тўпни киритиб, 2:4 ҳисобидаги ёрқин ғалабани таъминлади.

Мусобақа жадвалидаги вазият

Ушбу ғалабадан сўнг Флоренция жамоаси очколари сонини 8 тага етказиб олиб, турнир жадвалида 15-ўринга кўтарилди. Худди шунча — 8 очкога эга бўлган «Сассуоло» эса тўплар нисбатига кўра 16-поғонага тушиб кетди.

Расмий ўйин қайдномаси

  • Италия А Серияси. 10-тур

  • «Сассуоло» — «Фиорентина» 2:4

  • Голлар: Лоренте 25, 65 — Пелегрино 45, Нжие 50, Мастантуоно 79, Валдепеняс 90.

«Фиорентина» таркиби:

Давид Де Хеа, Хименес, Жоау Мариу, Дрэгушин, Виери, Фажиоли (Нионто, 63), Брешианини, Ндур, Нжие (Оулай, 63), Пелегрино (Педру Гонсалвеш, 77), Франко Мастантуоно (Валдепеняс, 89).

Италия А СериясиФиорентинаСассуолоФранко Мастантуоно
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сассуоло — Фиорентина: таркиблар ва жонли матнСассуоло — Фиорентина: таркиблар ва жонли матнКеча 21:34“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди28 октябр 07:03Сассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матнСассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матн27 октябр 21:34«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди7 октябр 15:48Комо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнКомо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:04Фиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матн29 октябр 23:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози