А Серияда голлар ёмғири: “Фиорентина” сафарда “Сассуоло” дарвозасига 4 та гол урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 10-турида «Фиорентина» клуби сафарда «Сассуоло» дарвозасига тўртта гол уриб, 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
- Мезбонлар сафида Лоренте дубл қайд этган бўлса, меҳмонлар таркибида Пелегрино, Нжие, Франко Мастантуоно ва Валдепеняс ўз номларини таблога ёздириб қўйди.
- Ушбу натижадан сўнг 8 очкога эга бўлган флоренсияликлар турнир жадвалида 15-ўринга кўтарилди, «Сассуоло» эса 16-поғонага тушиб кетди.
Италия А Сериясининг 10-туридан ўрин олган марказий тўқнашувлардан бирида мухлислар ҳақиқий ҳужумкор футбол ва голлар фестивали гувоҳи бўлди. Сафарда «Сассуоло» меҳмони бўлган Флоренциянинг «Фиорентина» клуби шиддатли ва кескин курашлар остида кечган баҳсда 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Учрашувда аргентиналик ёш истеъдод Франко Мастантуоно яна ўз номини таблога ёздириб қўйди ҳамда флоренцияликларнинг ғалабасига салмоқли ҳисса қўшди.
Ўйин хроникаси: Лорентенинг дубли ва флоренцияликларнинг кучли жавоби
Беллашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва кутилмаган бурилишларга бой тарзда ривожланди:
Лоренте ҳисобни очди (25-дақиқа): Мезбонлар сафида фаоллик кўрсатган Лоренте баҳснинг 25-дақиқасида Давид Де Хеа дарвозасини ишғол қилиб, «Сассуоло»ни олдинга олиб чиқди — 1:0;
Биринчи бўлим сўнгидаги жавоб (45-дақиқа): Танаффусга чиқиш арафасида меҳмонлар босимни оширди ва Пелегрино ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди — 1:1;
Иккинчи бўлимдаги тезкор зарба (50-дақиқа): Иккинчи 45 дақиқаликни кескин ҳужумлар билан бошлаган «Фиорентина» Нжиенинг аниқ зарбаси эвазига олдинга ўтиб олди — 1:2;
Лорентедан дубль (65-дақиқа): 65-дақиқада яна саҳнага чиққан Лоренте мувозанатни тиклаб, дублини расмийлаштирди — 2:2;
Мастантуоно ва Валдепеняснинг нуқтаси: Ўйиннинг кульминация қисмида меҳмонлар устунликни тўлиқ ўз қўлларига олишди. 79-дақиқада Франко Мастантуоно муҳим гол уриб ҳисобни 2:3 кўринишига олиб келди, 90-дақиқада эса захирадан тушган Валдепеняс ўйиндаги сўнгги тўпни киритиб, 2:4 ҳисобидаги ёрқин ғалабани таъминлади.
Мусобақа жадвалидаги вазият
Ушбу ғалабадан сўнг Флоренция жамоаси очколари сонини 8 тага етказиб олиб, турнир жадвалида 15-ўринга кўтарилди. Худди шунча — 8 очкога эга бўлган «Сассуоло» эса тўплар нисбатига кўра 16-поғонага тушиб кетди.
Расмий ўйин қайдномаси
Италия А Серияси. 10-тур
«Сассуоло» — «Фиорентина» 2:4
Голлар: Лоренте 25, 65 — Пелегрино 45, Нжие 50, Мастантуоно 79, Валдепеняс 90.
«Фиорентина» таркиби:
Давид Де Хеа, Хименес, Жоау Мариу, Дрэгушин, Виери, Фажиоли (Нионто, 63), Брешианини, Ндур, Нжие (Оулай, 63), Пелегрино (Педру Гонсалвеш, 77), Франко Мастантуоно (Валдепеняс, 89).
Изоҳлар 0
…