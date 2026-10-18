Флоренциядаги шов-шув: «Комо» сафарда «Фиорентина»ни 3:1 ҳисобида таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 7-турида «Комо» сафарда «Фиорентина»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- «Комо» сафидан Либерали (32-дақиқада), Пас (36-дақиқада) ва Дувикас (57-дақиқада) гол уришди, «Фиорентина»нинг ягона голига эса Понграчич (45-дақиқада) муаллифлик қилди.
- Ушбу ғалабадан сўнг «Комо»
- 14 очко билан турнир жадвалининг юқори қисмига кўтарилди, «Фиорентина» эса 4 очко билан 17-ўринда қолди.
Италия А Сериясининг 7-тури доирасида Флоренция шаҳридаги «Артемио Франки» стадионида кечган беллашувда лиганинг энг ёрқин жамоаларидан бирига айланиб бораётган «Комо» сафарда номдор «Фиорентина» клуби устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Давид Де Хеа қўриқлаётган дарвозага кетма-кет аниқ зарбалар йўллаган меҳмонлар рақибга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади ва қимматли уч очкони нақд қилди.
Биринчи бўлимдаги тезкор икки зарба ва Понграчичнинг жавоби
Учрашув меҳмонларнинг ўта фаол ва шиддатли ҳужумлари билан бошланди:
Либерали ҳисобни очди: 32-дақиқада «Комо»нинг уюшқоқ ҳужуми самара берди — Маттиа Либерали аниқ зарба билан флоренцияликлар посбони Де Хеани доғда қолдирди (0:1);
Николас Пасдан тезкор иккинчи тўп: Орадан атиги тўрт дақиқа ўтиб, 36-дақиқада иқтидорли яримҳимоячи Николас Пас жамоасининг иккинчи голини урди ва устунликни мустаҳкамлади (0:2);
Бўлим сўнгидаги интрига: Танаффусга чиқиш арафасида, 45-дақиқада мезбонлар ҳимоячиси Марин Понграчич ҳисобни қисқартириб, «бинафшаранглилар»га умид бағишлади — 1:2.
Дувикаснинг нуқтаси ва якуний 1:3
Иккинчи бўлим стартида мезбонлар мувозанатни тиклаш учун олдинга ташланган бўлса-да, «Комо» қарши ҳужумда ўйин тақдирига якуний нуқтани қўйди:
57-дақиқадаги учинчи гол: Анастасиос Дувикас рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвоза тўрига жойлади — 1:3;
Мустаҳкам мудофаа: Қолган дақиқаларда меҳмонлар ҳимоя чизиғи ва дарвозабон Бутез рақибнинг барча ҳужумларини бехато қайтариб, ғалабали ҳисобни сақлаб қолди.
Ўйин баённомаси
А Серия. 7-тур
«Фиорентина» — «Комо» 1:3
Голлар: Понграчич (45) — Либерали (32), Пас (36), Дувикас (57).
«Фиорентина»: Де Хеа, Хименес (Додо, 69), Виери (Валдепеньяс, 64), Драгушин, Понграчич, Педро Гонсалвеш (Ньонто, 63), Мастантуоно (Брешианини, 69), Ндур (Бету, 79), Фажоли, Нжие, Пеллегрино.
«Комо»: Бутез, Чалоба (Рамон, 14), Валле (Кайки, 46), Смолчич, Кемпф, Пас (Перроне, 61), Да Кунья (Риччи, 83), Либерали (Камбвала, 83), Миля, Какере, Дувикас.
Турнир жадвали: «Комо» етакчилар сафига яқинлашмоқда
Мазкур муҳим сафар зафари турнир жадвалидаги вазиятга сезиларли таъсир кўрсатди:
«Комо» юқори поғоналарда: Ушбу ғалабадан сўнг ўз очколари сонини 14 тага етказган «Комо» жадвалнинг юқори қисмига кўтарилиб, еврокубоклар зонаси учун курашга фаол қўшилди;
«Фиорентина» инқирозда: Мавсум стартини жуда омадсиз ўтказаётган флоренцияликлар эса бор-йўғи 4 очко билан 17-поғонада қолиб кетмоқда.
Изоҳлар 0
…