Флоренциядаги шов-шув: «Комо» сафарда «Фиорентина»ни 3:1 ҳисобида таслим этди

·29·Спорт
Флоренциядаги шов-шув: «Комо» сафарда «Фиорентина»ни 3:1 ҳисобида таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 7-турида «Комо» сафарда «Фиорентина»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • «Комо» сафидан Либерали (32-дақиқада), Пас (36-дақиқада) ва Дувикас (57-дақиқада) гол уришди, «Фиорентина»нинг ягона голига эса Понграчич (45-дақиқада) муаллифлик қилди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг «Комо»
  • 14 очко билан турнир жадвалининг юқори қисмига кўтарилди, «Фиорентина» эса 4 очко билан 17-ўринда қолди.

Италия А Сериясининг 7-тури доирасида Флоренция шаҳридаги «Артемио Франки» стадионида кечган беллашувда лиганинг энг ёрқин жамоаларидан бирига айланиб бораётган «Комо» сафарда номдор «Фиорентина» клуби устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Давид Де Хеа қўриқлаётган дарвозага кетма-кет аниқ зарбалар йўллаган меҳмонлар рақибга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади ва қимматли уч очкони нақд қилди.

Биринчи бўлимдаги тезкор икки зарба ва Понграчичнинг жавоби

Учрашув меҳмонларнинг ўта фаол ва шиддатли ҳужумлари билан бошланди:

  • Либерали ҳисобни очди: 32-дақиқада «Комо»нинг уюшқоқ ҳужуми самара берди — Маттиа Либерали аниқ зарба билан флоренцияликлар посбони Де Хеани доғда қолдирди (0:1);

  • Николас Пасдан тезкор иккинчи тўп: Орадан атиги тўрт дақиқа ўтиб, 36-дақиқада иқтидорли яримҳимоячи Николас Пас жамоасининг иккинчи голини урди ва устунликни мустаҳкамлади (0:2);

  • Бўлим сўнгидаги интрига: Танаффусга чиқиш арафасида, 45-дақиқада мезбонлар ҳимоячиси Марин Понграчич ҳисобни қисқартириб, «бинафшаранглилар»га умид бағишлади — 1:2.

Дувикаснинг нуқтаси ва якуний 1:3

Иккинчи бўлим стартида мезбонлар мувозанатни тиклаш учун олдинга ташланган бўлса-да, «Комо» қарши ҳужумда ўйин тақдирига якуний нуқтани қўйди:

  • 57-дақиқадаги учинчи гол: Анастасиос Дувикас рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвоза тўрига жойлади — 1:3;

  • Мустаҳкам мудофаа: Қолган дақиқаларда меҳмонлар ҳимоя чизиғи ва дарвозабон Бутез рақибнинг барча ҳужумларини бехато қайтариб, ғалабали ҳисобни сақлаб қолди.

Ўйин баённомаси

А Серия. 7-тур

«Фиорентина» — «Комо» 1:3

Голлар: Понграчич (45) — Либерали (32), Пас (36), Дувикас (57).

  • «Фиорентина»: Де Хеа, Хименес (Додо, 69), Виери (Валдепеньяс, 64), Драгушин, Понграчич, Педро Гонсалвеш (Ньонто, 63), Мастантуоно (Брешианини, 69), Ндур (Бету, 79), Фажоли, Нжие, Пеллегрино.

  • «Комо»: Бутез, Чалоба (Рамон, 14), Валле (Кайки, 46), Смолчич, Кемпф, Пас (Перроне, 61), Да Кунья (Риччи, 83), Либерали (Камбвала, 83), Миля, Какере, Дувикас.

Турнир жадвали: «Комо» етакчилар сафига яқинлашмоқда

Мазкур муҳим сафар зафари турнир жадвалидаги вазиятга сезиларли таъсир кўрсатди:

  • «Комо» юқори поғоналарда: Ушбу ғалабадан сўнг ўз очколари сонини 14 тага етказган «Комо» жадвалнинг юқори қисмига кўтарилиб, еврокубоклар зонаси учун курашга фаол қўшилди;

  • «Фиорентина» инқирозда: Мавсум стартини жуда омадсиз ўтказаётган флоренцияликлар эса бор-йўғи 4 очко билан 17-поғонада қолиб кетмоқда.

ФиорентинаКомоА СерияФлоренция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матнБугун 17:10«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди15 сентябр 00:09Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиФранко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгилади12 сентябр 11:51«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди12 сентябр 06:21Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтди18 август 15:39Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқда17 август 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...