Интер — Женоа: жонли матнли трансляция (Италия А Серияси)
Спорт1 дақиқа ўқиш3
Италия А Серияси доирасидаги Интер — Женоа учрашуви 29 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Интер бошланғич таркиби: 49. Проведель И., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 31. Биссек Й., 30. Карлос Аугусто, 32. Димарко Ф., 17. Диуф А., 21. Жонс К., 10. Мартинес Л., 8. Сучич П., 9. Тюрам М.
Интер бош мураббийи: Киву К.
Женоа бошланғич таркиби: 1. Бейлоу Ж., 3. Эхизибуэ К., 77. Эллертссон М. Э., 10. Жуниор Мессиас, 27. Маркандалли А., 2. Митай М., 18. Осмаич М., 34. Отоа С., 25. Траоре Х. Ж., 22. Васкес Ж. (капитан), 71. Виафе С.
Женоа бош мураббийи: Де Росси Д.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…