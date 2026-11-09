“Ювентус” икки бор ҳисобда ортда қолиб, “Фиорентина” билан жанговар дуранг қайд этди

·10·Спорт
“Ювентус” икки бор ҳисобда ортда қолиб, “Фиорентина” билан жанговар дуранг қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 11-тури доирасида «Фиорентина» ва «Ювентус» клублари ўртасида кечган баҳс 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
  • «Артемио Франки» стадионида ўтган учрашувда мезбонлар сафида Пеллегрино ва Нжие гол урган бўлса, туринликлар таркибида Ник Волтемаде ҳамда Бремер мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди.
  • Лучано Спаллетти шогирдлари икки марта ҳисобда ортда қолганига қарамай, ирода кўрсатиб Флоренсиядан бир очко билан қайтди.

Италия А Сериясининг 11-турига якун ясаб берган марказий учрашувда Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда азалий рақибларидан бири бўлган «Фиорентина» меҳмони бўлди. «Артемио Франки» стадионида кечган кескин ва муросасиз баҳс 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Лучано Спаллетти шогирдлари ўйин давомида икки марта ҳисобда ортда қолишига қарамай, ирода кўрсатиб мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди ва Флоренция сафаридан бир очко билан қайтди.

Тезкор голлар, алмашинувлар ва Бремернинг муҳим зарбаси

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори темпда ва кескин тўқнашувларга бой тарзда кечди:

  • 4-дақиқада тезкор зарба: Ўйин старт олиши билан фаоллик кўрсатган мезбонлар сафида Пеллегрино ҳисобни очиб, «бинафшаранглилар»ни тезкорлик билан олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • 32-дақиқада Волтемадедан жавоб: Биринчи бўлимнинг ярим соати ўтиб, «Ювентус» ҳужумчиси Ник Волтемаде ўз имкониятини голга айлантириб, мувозанатни тиклади — 1:1;

  • 54-дақиқада Нжиедан янги зарба: Иккинчи бўлим бошида флоренцияликлар яна босимни оширди ва Нжие рақиб дарвозасини ишғол этиб, ҳисобни 2:1 кўринишига келтирди;

  • 66-дақиқада ҳимоячидан муҳим гол: Спаллетти амалга оширган қатор алмаштиришлардан сўнг туринликлар стандарт вазиятдан унумли фойдаланди: марказий ҳимоячи Бремер муҳим гол муаллифига айланиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 2:2.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • А Серия. 11-тур

    «Фиорентина» — «Ювентус» 2:2

    8 ноябрь, «Артемио Франки» стадиони

    Голлар: Пеллегрино (4), Нжие (54) — Волтемаде (32), Бремер (66).

    Огоҳлантиришлар: Кабал (13), Бремер (22), Оулаи (50), Коло-Муани (73).

  • «Фиорентина»: Давид Де Хеа, Хименес, Драгушин, Виери, Мариу, Н'Дур, Оулаи (Фажоли, 65), Мастантуоно, Поте (Брешианини, 65), Нжие (Нионто, 86), Пеллегрино (Бету, 86).

  • «Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми (Гатти, 89), Кабал (Челик, 57), Маккенни (Экҳатор, 78), Копмейнерс, Луиз, Бога (Алайбегович, 57), Коло-Муани, Волтемаде (Жегрова, 57).

Турнир жадвалидаги вазият

11-тур якунларига кўра, очко йўқотган иккала жамоа ҳам мусобақа жадвалида қуйидагича жойлашди:

  • «Ювентус» — 18 очко: Туринликлар ушбу дуранг натижасида ҳисобидаги очколарни 18 тага етказиб, кучли тўртликдан бироз узилган ҳолда 7-ўринда қолмоқда;

  • «Фиорентина» — 9 очко: Мезбонлар ўз майдонидаги ғалабани қўлдан бой берган бўлса-да, очколарини 9 тага етказиб, турнир жадвалининг 15-поғонасини эгаллаб турибди.

ЮвентусФиорентинаИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

А Серияда голлар ёмғири: “Фиорентина” сафарда “Сассуоло” дарвозасига 4 та гол урдиА Серияда голлар ёмғири: “Фиорентина” сафарда “Сассуоло” дарвозасига 4 та гол урди3 ноябр 06:55Сассуоло — Фиорентина: таркиблар ва жонли матнСассуоло — Фиорентина: таркиблар ва жонли матн2 ноябр 21:34Фиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матн29 октябр 23:47«Интер» 91 ва 97-дақиқаларда гол уриб, «Фиорентина» устидан иродали ғалабага эришди«Интер» 91 ва 97-дақиқаларда гол уриб, «Фиорентина» устидан иродали ғалабага эришди25 октябр 19:31Интер — Фиорентина: таркиблар ва жонли матнИнтер — Фиорентина: таркиблар ва жонли матн25 октябр 15:34Фиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?