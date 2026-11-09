“Ювентус” икки бор ҳисобда ортда қолиб, “Фиорентина” билан жанговар дуранг қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 11-тури доирасида «Фиорентина» ва «Ювентус» клублари ўртасида кечган баҳс 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
- «Артемио Франки» стадионида ўтган учрашувда мезбонлар сафида Пеллегрино ва Нжие гол урган бўлса, туринликлар таркибида Ник Волтемаде ҳамда Бремер мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди.
- Лучано Спаллетти шогирдлари икки марта ҳисобда ортда қолганига қарамай, ирода кўрсатиб Флоренсиядан бир очко билан қайтди.
Италия А Сериясининг 11-турига якун ясаб берган марказий учрашувда Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда азалий рақибларидан бири бўлган «Фиорентина» меҳмони бўлди. «Артемио Франки» стадионида кечган кескин ва муросасиз баҳс 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Лучано Спаллетти шогирдлари ўйин давомида икки марта ҳисобда ортда қолишига қарамай, ирода кўрсатиб мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди ва Флоренция сафаридан бир очко билан қайтди.
Тезкор голлар, алмашинувлар ва Бремернинг муҳим зарбаси
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори темпда ва кескин тўқнашувларга бой тарзда кечди:
4-дақиқада тезкор зарба: Ўйин старт олиши билан фаоллик кўрсатган мезбонлар сафида Пеллегрино ҳисобни очиб, «бинафшаранглилар»ни тезкорлик билан олдинга олиб чиқди — 1:0;
32-дақиқада Волтемадедан жавоб: Биринчи бўлимнинг ярим соати ўтиб, «Ювентус» ҳужумчиси Ник Волтемаде ўз имкониятини голга айлантириб, мувозанатни тиклади — 1:1;
54-дақиқада Нжиедан янги зарба: Иккинчи бўлим бошида флоренцияликлар яна босимни оширди ва Нжие рақиб дарвозасини ишғол этиб, ҳисобни 2:1 кўринишига келтирди;
66-дақиқада ҳимоячидан муҳим гол: Спаллетти амалга оширган қатор алмаштиришлардан сўнг туринликлар стандарт вазиятдан унумли фойдаланди: марказий ҳимоячи Бремер муҳим гол муаллифига айланиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 2:2.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
А Серия. 11-тур
«Фиорентина» — «Ювентус» 2:2
8 ноябрь, «Артемио Франки» стадиони
Голлар: Пеллегрино (4), Нжие (54) — Волтемаде (32), Бремер (66).
Огоҳлантиришлар: Кабал (13), Бремер (22), Оулаи (50), Коло-Муани (73).
«Фиорентина»: Давид Де Хеа, Хименес, Драгушин, Виери, Мариу, Н'Дур, Оулаи (Фажоли, 65), Мастантуоно, Поте (Брешианини, 65), Нжие (Нионто, 86), Пеллегрино (Бету, 86).
«Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми (Гатти, 89), Кабал (Челик, 57), Маккенни (Экҳатор, 78), Копмейнерс, Луиз, Бога (Алайбегович, 57), Коло-Муани, Волтемаде (Жегрова, 57).
Турнир жадвалидаги вазият
11-тур якунларига кўра, очко йўқотган иккала жамоа ҳам мусобақа жадвалида қуйидагича жойлашди:
«Ювентус» — 18 очко: Туринликлар ушбу дуранг натижасида ҳисобидаги очколарни 18 тага етказиб, кучли тўртликдан бироз узилган ҳолда 7-ўринда қолмоқда;
«Фиорентина» — 9 очко: Мезбонлар ўз майдонидаги ғалабани қўлдан бой берган бўлса-да, очколарини 9 тага етказиб, турнир жадвалининг 15-поғонасини эгаллаб турибди.
Изоҳлар 0
…