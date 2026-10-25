«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Венсан Компани бошқарувидаги «Бавария»
- Германия Бундеслигасининг 7-турида «Фрайбург» устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Мюнхенликлар сафида Даё Упамекано, Серж Гнабри ва Майкл Олисе гол урган бўлса, Бишоф ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди.
- Ушбу ғалабадан сўнг 17 очкога эга бўлган «Бавария» тўплар нисбати эвазига «Боруссия Дортмунд»ни ортда қолдириб, турнир жадвалида пешқадамга айланди. Мағлубиятга учраган «Фрайбург» эса 13 очко билан 3-ўринда қолди.
Германия Бундеслигасининг 7-туридан ўрин олган марказий учрашувда Венсан Компани бошқарувидаги «Бавария» сафарда мавсумни кучли ўтказаётган «Фрайбург» меҳмони бўлди. Шиддатли кечган баҳсда мюнхенликлар 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Эътиборли жиҳати, учрашувдаги барча 4 та гол ҳам айнан «Бавария» футболчилари номига қайд этилди: меҳмонлар рақиб дарвозасига учта гол урган бўлса, ўз дарвозаларига битта автогол йўллаб қўйишди.
Барқарор устунлик ва 90+5-дақиқадаги нуқта
Мюнхенликлар илк бўлимдаёқ ўйин тақдирини ўз фойдаларига ҳал қилиб олишди:
16-дақиқа: Упамеканодан ҳисобнинг очилиши: Ҳимоячи Дайо Упамекано бурчак ёки стандарт вазиятдан сўнг рақиб жарима майдонида фаоллик кўрсатиб, «Бавария»ни олдинга олиб чиқди (0:1);
42-дақиқа: Гнабрининг зарбаси: Танаффусга оз фурсат қолганда Серж Гнабри мувозанатни мустаҳкамлаб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;
82-дақиқа: Кутилмаган автогол: Ўйин сўнгида босимни оширган «Фрайбург»нинг ҳужуми пайтида «Бавария» яримҳимоячиси Бишоф ўз дарвозасини ишғол этиб қўйди ва орадаги фарқ қисқарди (1:2);
90+5-дақиқа: Олиседан якуний зарба: Ҳакам қўшиб берган сўнгги сонияларда Майкл Олисе тезкор қарши ҳужумни аниқ зарба билан якунлаб, баҳсга якуний нуқтани қўйди (1:3).
Турнир жадвали: 17 очко ва Бундеслига пешқадамлиги
Ушбу муҳим ғалаба мусобақа жадвалининг юқори қисмидаги вазиятни ойдинлаштирди:
«Бавария» биринчи поғонада: Қўлга киритилган 3 очко эвазига мюнхенликлар ўз очколари сонини 17 тага етказди ва қўшимча кўрсаткичлар (тўплар нисбати) бўйича азалий рақиби «Боруссия Дортмунд»ни (17 очко) ортда қолдириб, турнир жадвалида 1-ўринга кўтарилди;
«Фрайбург» кучли учликда қолди: Мағлубиятга қарамай, мезбонлар 13 очко билан чемпионат жадвалининг 3-поғонасини сақлаб турибди.
Ўйин қайдномаси:
Бундеслига. 7-тур
«Фрайбург» — «Бавария» 1:3
25 октябрь, «Европа-Парк» стадиони
Голлар: Бишоф 82 (автогол) — Упамекано 16, Гнабри 42, Олисе 90+5.
«Фрайбург»: Бэкҳаус, Сузуки, Бесте (Ирие, 63), Гинтер, Линҳарт (Розенфелдер, 77), Макенго, Остергаҳе (Ямамото, 58), Трой, Ҳолер (Матанович, 58), Шерҳант (Грифо, 77), Эггештайн.
«Бавария»: Урбиг, Станишич (Буй, 61), Та, Упамекано, Браун (Дэвис, 73), Бишоф, Лаймер, Карл (Ито, 86), Олисе, Гнабри (Сайбари, 61), Кейн.
Огоҳлантиришлар: Ҳолер 25, Бесте 55, Та 65, Эггештайн 85.
Изоҳлар 0
…