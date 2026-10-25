«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди

·62·Спорт
«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Венсан Компани бошқарувидаги «Бавария»
  • Германия Бундеслигасининг 7-турида «Фрайбург» устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Мюнхенликлар сафида Даё Упамекано, Серж Гнабри ва Майкл Олисе гол урган бўлса, Бишоф ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг 17 очкога эга бўлган «Бавария» тўплар нисбати эвазига «Боруссия Дортмунд»ни ортда қолдириб, турнир жадвалида пешқадамга айланди. Мағлубиятга учраган «Фрайбург» эса 13 очко билан 3-ўринда қолди.

Германия Бундеслигасининг 7-туридан ўрин олган марказий учрашувда Венсан Компани бошқарувидаги «Бавария» сафарда мавсумни кучли ўтказаётган «Фрайбург» меҳмони бўлди. Шиддатли кечган баҳсда мюнхенликлар 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.

Эътиборли жиҳати, учрашувдаги барча 4 та гол ҳам айнан «Бавария» футболчилари номига қайд этилди: меҳмонлар рақиб дарвозасига учта гол урган бўлса, ўз дарвозаларига битта автогол йўллаб қўйишди.

Барқарор устунлик ва 90+5-дақиқадаги нуқта

Мюнхенликлар илк бўлимдаёқ ўйин тақдирини ўз фойдаларига ҳал қилиб олишди:

  • 16-дақиқа: Упамеканодан ҳисобнинг очилиши: Ҳимоячи Дайо Упамекано бурчак ёки стандарт вазиятдан сўнг рақиб жарима майдонида фаоллик кўрсатиб, «Бавария»ни олдинга олиб чиқди (0:1);

  • 42-дақиқа: Гнабрининг зарбаси: Танаффусга оз фурсат қолганда Серж Гнабри мувозанатни мустаҳкамлаб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;

  • 82-дақиқа: Кутилмаган автогол: Ўйин сўнгида босимни оширган «Фрайбург»нинг ҳужуми пайтида «Бавария» яримҳимоячиси Бишоф ўз дарвозасини ишғол этиб қўйди ва орадаги фарқ қисқарди (1:2);

  • 90+5-дақиқа: Олиседан якуний зарба: Ҳакам қўшиб берган сўнгги сонияларда Майкл Олисе тезкор қарши ҳужумни аниқ зарба билан якунлаб, баҳсга якуний нуқтани қўйди (1:3).

Турнир жадвали: 17 очко ва Бундеслига пешқадамлиги

Ушбу муҳим ғалаба мусобақа жадвалининг юқори қисмидаги вазиятни ойдинлаштирди:

  • «Бавария» биринчи поғонада: Қўлга киритилган 3 очко эвазига мюнхенликлар ўз очколари сонини 17 тага етказди ва қўшимча кўрсаткичлар (тўплар нисбати) бўйича азалий рақиби «Боруссия Дортмунд»ни (17 очко) ортда қолдириб, турнир жадвалида 1-ўринга кўтарилди;

  • «Фрайбург» кучли учликда қолди: Мағлубиятга қарамай, мезбонлар 13 очко билан чемпионат жадвалининг 3-поғонасини сақлаб турибди.

Ўйин қайдномаси:

Бундеслига. 7-тур

«Фрайбург» — «Бавария» 1:3

25 октябрь, «Европа-Парк» стадиони

  • Голлар: Бишоф 82 (автогол) — Упамекано 16, Гнабри 42, Олисе 90+5.

  • «Фрайбург»: Бэкҳаус, Сузуки, Бесте (Ирие, 63), Гинтер, Линҳарт (Розенфелдер, 77), Макенго, Остергаҳе (Ямамото, 58), Трой, Ҳолер (Матанович, 58), Шерҳант (Грифо, 77), Эггештайн.

  • «Бавария»: Урбиг, Станишич (Буй, 61), Та, Упамекано, Браун (Дэвис, 73), Бишоф, Лаймер, Карл (Ито, 86), Олисе, Гнабри (Сайбари, 61), Кейн.

  • Огоҳлантиришлар: Ҳолер 25, Бесте 55, Та 65, Эггештайн 85.

БундеслигаБаварияФрайбургВенсан Компани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрайбург — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матнФрайбург — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матнКеча 20:33Монако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнМонако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн22 октябр 23:30156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда15 октябр 23:05Венсан Компани Бавария олдига тарихий требле вазифасини қўйдиВенсан Компани Бавария олдига тарихий требле вазифасини қўйди7 август 01:20«Байер» ўз майдонида «Фрайбург»ни енгиб, кучли тўртликка кирди«Байер» ўз майдонида «Фрайбург»ни енгиб, кучли тўртликка кирди18 октябр 21:23Байер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнБайер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди