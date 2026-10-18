«Байер» ўз майдонида «Фрайбург»ни енгиб, кучли тўртликка кирди

·25·Спорт
«Байер» ўз майдонида «Фрайбург»ни енгиб, кучли тўртликка кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия Бундеслигасининг 6-турида «Баер» ўз майдонида «Фрайбург»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Патрик Шикнинг голи ва голли узатмаси «Баер»га иродали ғалабани тақдим этди.
  • Ушбу натижа эвазига «Баер» турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди, «Фрайбург» эса 3-ўриндаги мавқеини сақлаб қолди.

Германия Бундеслигасининг 6-тури доирасида турнир жадвалининг юқори қисми учун кураш олиб бораётган икки номдор жамоа — «Байер» ҳамда «Фрайбург» клублари Леверкузендаги муаззам «Бай Арена» стадионида ўзаро тўқнаш келди.

18 октябрь оқшомида кечган шиддатли ва кескин қарама-қаршиликда мезбонлар дастлаб ҳисобда ортда қолган бўлса-да, чехиялик тажрибали ҳужумчи Патрик Шикнинг ёрқин ўйини — голи ва самарали голли узатмаси эвазига 2:1 ҳисобида иродали ғалабани илиб кетди.

Тезкор гол, Мазанинг жавоби ва Шикнинг ҳал қилувчи зарбаси

Учрашув меҳмонларнинг кутилмаган фаол босими билан бошланди:

  • Шерхант ҳисобни очди: 14-дақиқада «Фрайбург»нинг қарши ҳужуми самара бериб, Шерхант аниқ зарба билан дарвозани ишғол қилди ва меҳмонларни олдинга олиб чиқди — 0:1;

  • Мазадан мувозанат: Леверкузенликлар кўп куттирмай жавоб қайтарди. 19-дақиқада Патрик Шикнинг қулай узатмасидан сўнг Маза мувозанатни тиклади — 1:1;

  • 76-дақиқадаги ғалаба тўпи: Иккинчи бўлимда тўлиқ устунликни қўлга олган «Байер» 76-дақиқада ўз мақсадига эришди: Патрик Шикнинг ўзи рақиб посбонини доғда қолдириб, якуний 2:1 ҳисобидаги ғалабани таъминлади.

Ўйин баённомаси

Бундеслига. 6-тур

«Байер» — «Фрайбург» 2:1

18 октябрь, «Бай Арена».

Голлар: Маза (19), Шик (76) — Шерхант (14).

Огоҳлантириш: Трой (39).

  • «Байер»: Флеккен, Кванса, Тапсоба, Медина, Гутиеррес, Гарсия, Фернандес, Диаби (Тиллман, 73), Маза (Ҳофманн, 84), Дэниел (Телла, 59), Шик.

  • «Фрайбург»: Бэкҳаус, Трой (Кублер, 64), Гинтер, Линҳарт, Макенго, Эггештайн, Энгелҳарт (Остерҳаге, 77), Бесте (Ири, 77), Гото (Ҳолер, 65), Шерхант (Грифо, 89), Матанович.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу ғалаба эвазига Бундеслиганинг пешқадамлар қаторида рақобат янада қизиди:

  • «Байер» 4-ўринга кўтарилди: Леверкузен клуби ўз очколари сонини 13 тага етказиб, турнир жадвалининг 4-поғонасидан мустаҳкам ўрин олди;

  • «Фрайбург» кучли учликда: Мағлубиятга учраган «Фрайбург» ҳам 13 очко тўплаган ҳолда, қўшимча кўрсаткичларга кўра 3-ўриндаги мавқейини сақлаб қолмоқда.

БайерФрайбургПатрик ШикБай Арена
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Байер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнБайер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнБугун 17:22Фрайбург — Яблонец: таркиблар ва жонли матнФрайбург — Яблонец: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:46“Фрайбург” 85-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 1-ўринга кўтарилди“Фрайбург” 85-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 1-ўринга кўтарилди12 октябр 06:59«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?Бугун 14:24“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди16 октябр 00:07Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилдиБундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди10 октябр 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...