«Байер» ўз майдонида «Фрайбург»ни енгиб, кучли тўртликка кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия Бундеслигасининг 6-турида «Баер» ўз майдонида «Фрайбург»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Патрик Шикнинг голи ва голли узатмаси «Баер»га иродали ғалабани тақдим этди.
- Ушбу натижа эвазига «Баер» турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди, «Фрайбург» эса 3-ўриндаги мавқеини сақлаб қолди.
Германия Бундеслигасининг 6-тури доирасида турнир жадвалининг юқори қисми учун кураш олиб бораётган икки номдор жамоа — «Байер» ҳамда «Фрайбург» клублари Леверкузендаги муаззам «Бай Арена» стадионида ўзаро тўқнаш келди.
18 октябрь оқшомида кечган шиддатли ва кескин қарама-қаршиликда мезбонлар дастлаб ҳисобда ортда қолган бўлса-да, чехиялик тажрибали ҳужумчи Патрик Шикнинг ёрқин ўйини — голи ва самарали голли узатмаси эвазига 2:1 ҳисобида иродали ғалабани илиб кетди.
Тезкор гол, Мазанинг жавоби ва Шикнинг ҳал қилувчи зарбаси
Учрашув меҳмонларнинг кутилмаган фаол босими билан бошланди:
Шерхант ҳисобни очди: 14-дақиқада «Фрайбург»нинг қарши ҳужуми самара бериб, Шерхант аниқ зарба билан дарвозани ишғол қилди ва меҳмонларни олдинга олиб чиқди — 0:1;
Мазадан мувозанат: Леверкузенликлар кўп куттирмай жавоб қайтарди. 19-дақиқада Патрик Шикнинг қулай узатмасидан сўнг Маза мувозанатни тиклади — 1:1;
76-дақиқадаги ғалаба тўпи: Иккинчи бўлимда тўлиқ устунликни қўлга олган «Байер» 76-дақиқада ўз мақсадига эришди: Патрик Шикнинг ўзи рақиб посбонини доғда қолдириб, якуний 2:1 ҳисобидаги ғалабани таъминлади.
Ўйин баённомаси
Бундеслига. 6-тур
«Байер» — «Фрайбург» 2:1
18 октябрь, «Бай Арена».
Голлар: Маза (19), Шик (76) — Шерхант (14).
Огоҳлантириш: Трой (39).
«Байер»: Флеккен, Кванса, Тапсоба, Медина, Гутиеррес, Гарсия, Фернандес, Диаби (Тиллман, 73), Маза (Ҳофманн, 84), Дэниел (Телла, 59), Шик.
«Фрайбург»: Бэкҳаус, Трой (Кублер, 64), Гинтер, Линҳарт, Макенго, Эггештайн, Энгелҳарт (Остерҳаге, 77), Бесте (Ири, 77), Гото (Ҳолер, 65), Шерхант (Грифо, 89), Матанович.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу ғалаба эвазига Бундеслиганинг пешқадамлар қаторида рақобат янада қизиди:
«Байер» 4-ўринга кўтарилди: Леверкузен клуби ўз очколари сонини 13 тага етказиб, турнир жадвалининг 4-поғонасидан мустаҳкам ўрин олди;
«Фрайбург» кучли учликда: Мағлубиятга учраган «Фрайбург» ҳам 13 очко тўплаган ҳолда, қўшимча кўрсаткичларга кўра 3-ўриндаги мавқейини сақлаб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…