«Бавария» ичида норозилик: футболчилар ва агентлар Мусиалага бўлган муносабатдан норози
Мюнхеннинг «Бавария» клуби ичида муҳит таранглашмоқда — жамоанинг айрим футболчилари клуб раҳбарияти билан муносабатлари мураккаблашган яримҳимоячи Жамол Мусиалани очиқчасига қўллаб-қувватлашмоқда. Бу ҳақда The Touchline нашри хабар берди.
Агентлар ҳам мижозларини огоҳлантирмоқда
Маълум қилинишича, «Бавария» раҳбариятининг Жамол Мусиала олган навбатдаги жароҳатга нисбатан тутган позицияси ва муносабати жамоа аъзолари орасида тобора кўпроқ норозилик уйғотмоқда.
Клуб мутасаддиларининг бундай хатти-ҳаракатлари нафақат футболчиларни, балки айрим нуфузли футбол агентларининг ҳам ҳафсаласини пир қилган. Эндиликда улар ўз мижозларига Германия гранди сафига ўтиш вариантини кўриб чиқишдан аввал яхшилаб ўйлаб кўришни тавсия қилишмоқда.
Турнир жадвали ва бугунги «Ҳамбург»га қарши ўйин
Жамоа атрофидаги бундай гап-сўзларга қарамай, Венсан Компани шогирдлари Бундеслигада чемпионлик учун курашни давом эттирмоқда:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Муаммо марказидаги футболчи
Жамол Мусиала (жароҳатига раҳбарият муносабати норозилик уйғотган)
Бундеслига 10-турдан кейинги ҳолат
22 очко билан турнир жадвалида 2-ўрин
Навбатдаги учрашув (11-тур)
«Ҳамбург» — «Бавария» (сафарда)
Ўйин санаси ва вақти
Бугун, 28 ноябрь, Тошкент вақти билан соат 19:30 да
Сизнингча, «Бавария» раҳбарияти ва Жамол Мусиала ўртасидаги бундай келишмовчилик немис грандининг натижаларига ҳамда ёзги трансфер режаларига қандай таъсир кўрсатади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Германия Бундеслигаси ҳамда Европа футболидаги энг сўнгги инсайдларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…