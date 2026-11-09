Бундеслигада 9-тур: “Фрайбург” "Унион Берлин"ни, “Ҳоффенҳайм” эса “Шалке”ни мағлуб этди

·34·Спорт
Бундеслигада 9-тур: “Фрайбург” "Унион Берлин"ни, “Ҳоффенҳайм” эса “Шалке”ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия Бундеслигасининг 9-туридан ўрин олган сўнгги учрашувларда «Фрайбург»
  • «Унион Берлин»ни, «Ҳоффенҳайм» эса «Шалке»ни мағлуб этди.
  • «Фрайбург»
  • Рани Хедиранинг автоголи ва Юито Suzukiнинг голи эвазига 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди. «Ҳоффенҳайм» ўз майдонида Асслани ва Лемперленинг голлари билан 2:1 ҳисобида зафар қучиб, жадвалнинг ўрта қисмига жойлашди.

Германия Бундеслигасининг 9-туридан ўрин олган сўнгги икки учрашув бўлиб ўтди. Турни якунлаб берган ушбу тўқнашувлар айниқса кучли учлик учун курашаётган ва хавфли ҳудуддан чиқишга интилаётган жамоалар учун аҳамиятли бўлди.

«Фрайбург» ўз майдонида Берлиннинг «Унион» клубини ишончли тарзда мағлуб этиб, кучли учликдаги позициясини қайтариб олди. Турнинг сўнгги беллашувида эса «Ҳоффенҳайм» ўз майдонида «Шалке» устидан муҳим ғалабани расмийлаштирди.

Турнинг сўнгги куни: Ғалабалар ва муҳим дақиқалар

Ҳар иккала учрашув ҳам кескин ва юқори суръатда кечди:

  • «Фрайбург»нинг иккинчи бўлимдаги босими (2:0): Мезбонлар танаффусдан сўнг фаолликни оширди. 55-дақиқада Рани Хедиранинг автоголи эвазига ҳисоб очилган бўлса, 67-дақиқада Юито Сузуки иккинчи тўпни киритиб, жамоасининг 3-ўринга қайтишини таъминлади;

  • «Ҳоффенҳайм»нинг биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалари (2:1): Учрашув бошиданоқ ташаббусни олган мезбонлар 10-дақиқада Асслани ва 26-дақиқада Лемперленинг голлари билан устунликни таъминлади. 81-дақиқада «Шалке» ҳужумчиси Адаму фарқни қисқартирган бўлса-да, бу меҳмонларни мағлубиятдан қутқариб қолишга етмади.

Бундеслига. 9-турнинг сўнгги қайдномалари

  • «Фрайбург» — «Унион Берлин» 2:0

    8 ноябрь, «Европа-Парк» стадиони

    Голлар: Хедира (55, автогол), Сузуки (67).

  • «Ҳоффенҳайм» — «Шалке» 2:1

    8 ноябрь, «ПреЦеро Арена»

    Голлар: Асслани (10), Лемперле (26) — Адаму (81).

Турнир жадвалидаги вазият

9-тур якунларига кўра, жамоаларнинг жадвалдаги мавқеи қуйидагича кўриниш олди:

Ўрин

Жамоа

Ўйин

Очко

Ҳолат / Мавқе

3

«Фрайбург»

9

19

Ғалаба эвазига соф 3-поғонага қайтди

9

«Ҳоффенҳайм»

9

12

Жадвалнинг ўрта қисмига мустаҳкам жойлашди

16

«Унион Берлин»

9

7

Мағлубиятдан сўнг хавфли ҳудудда қолмоқда

17

«Шалке»

9

6

Аутсайдерлар қаторида 17-поғонада

БундеслигаФрайбургҲоффенҳаймУнион Берлин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди25 октябр 23:54Унион Берлин — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матнУнион Берлин — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матн1 ноябр 18:32Аугсбург — Унион Берлин: таркиблар ва жонли матнАугсбург — Унион Берлин: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:26Унион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнУнион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:27Трабзонспор — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн5 ноябр 22:17Аугсбург — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнАугсбург — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?