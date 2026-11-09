Бундеслигада 9-тур: “Фрайбург” "Унион Берлин"ни, “Ҳоффенҳайм” эса “Шалке”ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия Бундеслигасининг 9-туридан ўрин олган сўнгги учрашувларда «Фрайбург»
- «Унион Берлин»ни, «Ҳоффенҳайм» эса «Шалке»ни мағлуб этди.
- «Фрайбург»
- Рани Хедиранинг автоголи ва Юито Suzukiнинг голи эвазига 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди. «Ҳоффенҳайм» ўз майдонида Асслани ва Лемперленинг голлари билан 2:1 ҳисобида зафар қучиб, жадвалнинг ўрта қисмига жойлашди.
Германия Бундеслигасининг 9-туридан ўрин олган сўнгги икки учрашув бўлиб ўтди. Турни якунлаб берган ушбу тўқнашувлар айниқса кучли учлик учун курашаётган ва хавфли ҳудуддан чиқишга интилаётган жамоалар учун аҳамиятли бўлди.
«Фрайбург» ўз майдонида Берлиннинг «Унион» клубини ишончли тарзда мағлуб этиб, кучли учликдаги позициясини қайтариб олди. Турнинг сўнгги беллашувида эса «Ҳоффенҳайм» ўз майдонида «Шалке» устидан муҳим ғалабани расмийлаштирди.
Турнинг сўнгги куни: Ғалабалар ва муҳим дақиқалар
Ҳар иккала учрашув ҳам кескин ва юқори суръатда кечди:
«Фрайбург»нинг иккинчи бўлимдаги босими (2:0): Мезбонлар танаффусдан сўнг фаолликни оширди. 55-дақиқада Рани Хедиранинг автоголи эвазига ҳисоб очилган бўлса, 67-дақиқада Юито Сузуки иккинчи тўпни киритиб, жамоасининг 3-ўринга қайтишини таъминлади;
«Ҳоффенҳайм»нинг биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалари (2:1): Учрашув бошиданоқ ташаббусни олган мезбонлар 10-дақиқада Асслани ва 26-дақиқада Лемперленинг голлари билан устунликни таъминлади. 81-дақиқада «Шалке» ҳужумчиси Адаму фарқни қисқартирган бўлса-да, бу меҳмонларни мағлубиятдан қутқариб қолишга етмади.
Бундеслига. 9-турнинг сўнгги қайдномалари
«Фрайбург» — «Унион Берлин» 2:0
8 ноябрь, «Европа-Парк» стадиони
Голлар: Хедира (55, автогол), Сузуки (67).
«Ҳоффенҳайм» — «Шалке» 2:1
8 ноябрь, «ПреЦеро Арена»
Голлар: Асслани (10), Лемперле (26) — Адаму (81).
Турнир жадвалидаги вазият
9-тур якунларига кўра, жамоаларнинг жадвалдаги мавқеи қуйидагича кўриниш олди:
Ўрин
Жамоа
Ўйин
Очко
Ҳолат / Мавқе
3
«Фрайбург»
9
19
Ғалаба эвазига соф 3-поғонага қайтди
9
«Ҳоффенҳайм»
9
12
Жадвалнинг ўрта қисмига мустаҳкам жойлашди
16
«Унион Берлин»
9
7
Мағлубиятдан сўнг хавфли ҳудудда қолмоқда
17
«Шалке»
9
6
Аутсайдерлар қаторида 17-поғонада
Изоҳлар 0
…