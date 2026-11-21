«Бавария» мухлислари учун ёмон хабар: Ҳарри Кейн узоқ муддатга сафдан чиқди
«Бавария»нинг етакчи ҳужумчиси Ҳарри Кейн жиддий жароҳат олди. Англиялик футболчининг тикланиши тахминан уч ой давом этиши кутилмоқда. Шу сабабли у 2026 йилнинг қолган қисмида мюнхенликларга ёрдам бера олмайди.
«Бавария» мухлислари учун Германия Бундеслигасининг 10-туридаги «Кёлн»га қарши учрашув (1:1) ёқимсиз хабар билан якунланди. Жамоанинг асосий голеадори Ҳарри Кейн баҳснинг биринчи бўлимида жароҳат олиб, майдонни барвақт тарк этишга мажбур бўлди.
Дастлаб футболчининг ҳолати борасида жиддий хавотирлар билдирилган эди. Энди эса жароҳатнинг аниқ тафсилотлари маълум бўлди. Англиялик ҳужумчининг сафга қайтиши 2027 йилгача чўзилиши мумкин.
Кейннинг қайси жойи жароҳатланган?
«Бавария» спорт директори Макс Эберл футболчининг жароҳати ҳақида маълумот берди. Унинг сўзларига кўра, Кейннинг оёқ болдир қисмидаги катта ва кичик болдир суякларини бирлаштириб турувчи синдесмоз пайлари узилган.
Бундай жароҳат футболчи учун жиддий муаммо ҳисобланади. Чунки мазкур пайлар оёқ панжаси ва болдир суяклари ўртасидаги барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.
«Кёлн» билан баҳсда биринчи бўлимдаёқ жароҳат олган Кейн учрашувни давом эттира олмади. Ўйиндан кейин бош мураббий Венсан Компани ҳам ҳужумчи бир неча ой давомида жамоага ёрдам бера олмаслигини билдирган.
Кейн қачон сафга қайтади?
Sky Sport Deutschland нашрининг хабар беришича, англиялик ҳужумчининг тикланиш жараёни тахминан уч ой давом этиши мумкин.
Бу муддат сақланиб қолса, Кейн 2026 йилнинг қолган қисмида майдонга тушмайди. Унинг 2027 йилда сафга қайтиши кутилмоқда.
Албатта, футболчининг аниқ қайтиш санаси тикланиш жараёни қандай кечишига боғлиқ. Шунинг учун уч ойлик муддатни ҳозирча тахминий прогноз сифатида қабул қилиш лозим.
«Бавария» етакчи тўпурарисиз қолди
Кейннинг жароҳати Венсан Компани жамоаси учун катта йўқотиш бўлади. Англиялик ҳужумчи «Бавария»нинг асосий гол уриш манбаларидан бири бўлиб, ҳужум чизиғида муҳим вазифани бажариб келмоқда.
Энди мюнхенликлар олдиндаги учрашувларда ўз етакчи ҳужумчисисиз ҳаракат қилишига тўғри келади. Бу эса мураббийлар штаби зиммасига ҳужумдаги самарадорликни сақлаб қолиш вазифасини юклайди.
Кейннинг сафга қайтишигача «Бавария» унинг ўрнини тўлдириш йўлларини излаши керак бўлади. Мухлислар эса жамоанинг энг муҳим футболчиларидан бири тезроқ тикланиб, 2027 йилда майдонга қайтишини кутмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…