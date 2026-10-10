5 нафар ўзбек гроссмейстери Германия Бундеслигаси клубларида чемпионлик учун курашади

·16·Спорт
5 нафар ўзбек гроссмейстери Германия Бундеслигаси клубларида чемпионлик учун курашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия шахмат Бундеслигасининг 2026/2027 йилги мавсумида 5 нафар ўзбекистонлик гроссмейстер иштирок етади.
  • Нодирбек Абдусатторов «СК Виернҳеим» жамоаси сафида, Рустам Қосимжонов, Жавоҳир Синдаров ва Шамсиддин Воҳидов «ОСГ Баден-Баден»да, Нодирбек Якуббоев эса «ФК Баерн Мюнчен»да ўйнайди.
  • Ушбу турнир жаҳон шахмат елитасини бирлаштирган нуфузли платформа ҳисобланади.

Европанинг энг нуфузли ва кучли клублар биринчилиги ҳисобланган Германия шахмат Бундеслигасида 2026/2027 йилги мавсум расман старт олди. Uzchess портали хабарига кўра, жорий мавсумда чемпионлик учун кураш олиб борадиган 16 та гранд клуб сафига 5 нафар ўзбекистонлик машҳур гроссмейстер расман жалб этилган.

Дастлабки уч тур баҳслари 9–11 октябрь кунлари бўлиб ўтади ва унда сайёрамизнинг энг кучли ақл эгалари ўзаро 8 та доскада ҳисоб-китоб қилади.

Ўзбек юлдузлари қайси гранд клубларда ўйнайди?

Бундеслиганинг амалдаги чемпиони ва асосий фаворитлари сафида ўзбекистонлик шахматчилар муҳим ўрин тутмоқда:

  • «SC Viernheim» — Нодирбек Абдусатторов: Амалдаги чемпион мақомида бўлган ушбу жамоанинг асосий пешқадамларидан бири сифатида Абдусатторов камарни ҳимоя қилишга ёрдам беради;

  • «OSG Baden-Baden» — Қосимжонов, Синдаров ва Воҳидов: Бундеслига тарихидаги энг совриндор клублардан бири бўлган «Баден-Баден» таркибидан нақд уч нафар ўзбекистонлик гроссмейстер — собиқ жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов, Жавоҳир Синдаров ҳамда Шамсиддин Воҳидов жой олган;

  • «FC Bayern München» — Нодирбек Якуббоев: Машҳур Мюнхен суперклубининг шахмат бўлими сафида яна бир тажрибали гроссмейстеримиз Нодирбек Якуббоев дона суради.

Мусобақа регламентига кўра, беш нафар шахматчимиздан қайси бири айнан биринчи ўйин кунида доска ортига ўтириши клубларнинг мураббийлар штаби томонидан тур олдидан эълон қилинади.

Олимпиада қаҳрамонларидан иборат олтин авлод

Бундеслига иштирокчилари рўйхатига киритилган ушбу шахматчилар бугунги ўзбек шахматининг ҳақиқий етакчилари саналади:

  • Олимпиада триумфи: Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилиб, мамлакатимизга тарихий олтин медални келтирган эди;

  • Юқори спорт формаси: Жаҳон рейтингида узлуксиз юқорилаб бораётган ёш гроссмейстерларимиз эндиликда Европа клублари миқёсида ҳам энг қимматли ва талабгир ўйинчилар қаторидан мустаҳкам жой олди.

Бундеслига феномени: 1980 йилдан бери давом этаётган анъана

Германия шахмат Бундеслигаси шунчаки миллий чемпионат эмас, балки жаҳон шахмати элитасини бирлаштирган энг нуфузли платформадир:

  • 16 жамоа ва 8 та доска: Мусобақа 1980 йилдан буён тўхтовсиз ўтказиб келинади. Унда 16 та энг кучли жамоа ўзаро тўқнаш келиб, ҳар бир баҳсда 8 тадан доскада параллел равишда кескин жанг олиб борилади;

  • Европа чемпионлиги учун йўлланма: Ушбу лигада ғолиб чиққан жамоалар қитъа миқёсидаги Европа клублар кубогида мутлақ фаворитларга айланади.

Амалдаги чемпион Нодирбек Абдусатторов ўз клуби титулини сақлаб қола оладими ёки «Баден-Баден» сафидаги ўзбек триоси янги кубокни қўлга киритадими — Бундеслиганинг бу йилги мавсуми маҳаллий мухлислар учун ҳар қачонгидан ҳам қизиқарли кечиши аниқ.

Нодирбек АбдусатторовБундеслигаSC ViernheimOSG Baden-Baden
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасида11 сентябр 07:54Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиМагнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот берди12 сентябр 19:201 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади14 сентябр 18:21«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори23 сентябр 22:42Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди15 сентябр 07:49«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади22 сентябр 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди