5 нафар ўзбек гроссмейстери Германия Бундеслигаси клубларида чемпионлик учун курашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия шахмат Бундеслигасининг 2026/2027 йилги мавсумида 5 нафар ўзбекистонлик гроссмейстер иштирок етади.
- Нодирбек Абдусатторов «СК Виернҳеим» жамоаси сафида, Рустам Қосимжонов, Жавоҳир Синдаров ва Шамсиддин Воҳидов «ОСГ Баден-Баден»да, Нодирбек Якуббоев эса «ФК Баерн Мюнчен»да ўйнайди.
- Ушбу турнир жаҳон шахмат елитасини бирлаштирган нуфузли платформа ҳисобланади.
Европанинг энг нуфузли ва кучли клублар биринчилиги ҳисобланган Германия шахмат Бундеслигасида 2026/2027 йилги мавсум расман старт олди. Uzchess портали хабарига кўра, жорий мавсумда чемпионлик учун кураш олиб борадиган 16 та гранд клуб сафига 5 нафар ўзбекистонлик машҳур гроссмейстер расман жалб этилган.
Дастлабки уч тур баҳслари 9–11 октябрь кунлари бўлиб ўтади ва унда сайёрамизнинг энг кучли ақл эгалари ўзаро 8 та доскада ҳисоб-китоб қилади.
Ўзбек юлдузлари қайси гранд клубларда ўйнайди?
Бундеслиганинг амалдаги чемпиони ва асосий фаворитлари сафида ўзбекистонлик шахматчилар муҳим ўрин тутмоқда:
«SC Viernheim» — Нодирбек Абдусатторов: Амалдаги чемпион мақомида бўлган ушбу жамоанинг асосий пешқадамларидан бири сифатида Абдусатторов камарни ҳимоя қилишга ёрдам беради;
«OSG Baden-Baden» — Қосимжонов, Синдаров ва Воҳидов: Бундеслига тарихидаги энг совриндор клублардан бири бўлган «Баден-Баден» таркибидан нақд уч нафар ўзбекистонлик гроссмейстер — собиқ жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов, Жавоҳир Синдаров ҳамда Шамсиддин Воҳидов жой олган;
«FC Bayern München» — Нодирбек Якуббоев: Машҳур Мюнхен суперклубининг шахмат бўлими сафида яна бир тажрибали гроссмейстеримиз Нодирбек Якуббоев дона суради.
Мусобақа регламентига кўра, беш нафар шахматчимиздан қайси бири айнан биринчи ўйин кунида доска ортига ўтириши клубларнинг мураббийлар штаби томонидан тур олдидан эълон қилинади.
Олимпиада қаҳрамонларидан иборат олтин авлод
Бундеслига иштирокчилари рўйхатига киритилган ушбу шахматчилар бугунги ўзбек шахматининг ҳақиқий етакчилари саналади:
Олимпиада триумфи: Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилиб, мамлакатимизга тарихий олтин медални келтирган эди;
Юқори спорт формаси: Жаҳон рейтингида узлуксиз юқорилаб бораётган ёш гроссмейстерларимиз эндиликда Европа клублари миқёсида ҳам энг қимматли ва талабгир ўйинчилар қаторидан мустаҳкам жой олди.
Бундеслига феномени: 1980 йилдан бери давом этаётган анъана
Германия шахмат Бундеслигаси шунчаки миллий чемпионат эмас, балки жаҳон шахмати элитасини бирлаштирган энг нуфузли платформадир:
16 жамоа ва 8 та доска: Мусобақа 1980 йилдан буён тўхтовсиз ўтказиб келинади. Унда 16 та энг кучли жамоа ўзаро тўқнаш келиб, ҳар бир баҳсда 8 тадан доскада параллел равишда кескин жанг олиб борилади;
Европа чемпионлиги учун йўлланма: Ушбу лигада ғолиб чиққан жамоалар қитъа миқёсидаги Европа клублар кубогида мутлақ фаворитларга айланади.
Амалдаги чемпион Нодирбек Абдусатторов ўз клуби титулини сақлаб қола оладими ёки «Баден-Баден» сафидаги ўзбек триоси янги кубокни қўлга киритадими — Бундеслиганинг бу йилги мавсуми маҳаллий мухлислар учун ҳар қачонгидан ҳам қизиқарли кечиши аниқ.
Изоҳлар 0
…