«Бавария» «Кёлн»ни енголмади: Кейн ва Олисе жароҳат олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бундеслиганинг 10-турида «Бавария» ўз майдонида «Кёлн» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Учрашув давомида мюнхенликлар сафидаги Гарри Кейн ва Майкл Олисе жароҳат олиб, майдонни барвақт тарк этишга мажбур бўлди.
- Меҳмонлар сафида Мур 12-дақиқада ҳисобни очган бўлса, 37-дақиқада Браун жавоб голини киритди.
- Ушбу натижадан сўнг Венсан Компани бошқарувидаги «Бавария» 22 очко билан турнир жадвалида пешқадамликни сақлаб қолди.
Бундеслиганинг 10-турида «Бавария» ўз майдонида «Кёлн» билан дуранг ўйнади. Мюнхенликлар икки муҳим футболчисини жароҳат сабаб йўқотган ҳолда, учрашувни 1:1 ҳисобида якунлади.
Германия чемпионатининг 10-турида «Бавария» ўз майдонида «Кёлн»ни қабул қилди. Мюнхендаги баҳсда меҳмонлар биринчи бўлиб ҳисобни очган бўлса, танаффусга қадар «Бавария» вазиятни тенглаштирди. Учрашувнинг иккинчи қисмида эса жамоалар ғалаба голини кирита олмади.
«Кёлн» биринчи бўлиб зарба берди, «Бавария» жавоб қайтарди
Учрашувда ҳисоб 12-дақиқада очилди. Мур «Кёлн»ни олдинга олиб чиқиб, мезбонларга кутилмаган муаммо туғдирди. Бироқ «Бавария» босимни кучайтириб, биринчи бўлим якунига яқин мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди.
37-дақиқада Брауннинг голи мюнхенликларга муҳим нафас ростлаш имконини берди. Шу тариқа жамоалар биринчи бўлимни 1:1 ҳисобида якунлади.
Кейн ва Олисе жароҳат сабаб майдонни тарк этди
«Бавария» учун учрашувнинг яна бир ташвишли жиҳати — икки муҳим футболчининг жароҳат олиши бўлди. Ҳарри Кейн ва Майкл Олисе баҳс давомида майдонни барвақт тарк этишга мажбур бўлди.
Кейн 20-дақиқада, Олисе эса 46-дақиқада алмаштирилди. Уларнинг жароҳати ва тикланиш муддати ҳақида ҳозирча матнда аниқ маълумот келтирилмаган.
«Бавария» пешқадамликни сақлаб қолди
Дуранг натижадан кейин Венсан Компани бошқарувидаги «Бавария» 22 очко билан чемпионат пешқадамлигини давом эттирмоқда. «Кёлн» эса 10 очко билан турнир жадвалининг 14-поғонасидан жой олган.
Бундеслига, 10-тур
«Бавария» — «Кёлн» — 1:1
Голлар: Браун, 37 — Мур, 12.
«Бавария»: Урбиг, Лаймер (Мусиала, 70), Упамекано (Мин Жэ, 70), Та, Станишич, Киммих, Браун, Леннарт, Олисе (Биндер, 46), Кейн (Бишоф, 20).
«Кёлн»: Швебе, Шмид, Симпсон, Лочошвили, Соса, Мур, Себулонсен, Окон, Краусс, Майна (Тилманн, 77), Эл Мала (Ҳэски, 85).
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…