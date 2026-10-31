“Бавария”да фавқулодда ҳолат: Компани шифохонадан сўнг дербидан четлатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Бавария» бош мураббийи Венсан Компани соғлиғи билан боғлиқ муаммолар сабабли Дортмунднинг «Боруссия»сига қарши ўтказиладиган дерби учрашувидан четлатилди.
- 23-октябр куни машғулот вақтида ҳушини йўқотган 40 ёшли мутахассисда мия пардаларининг таъсирланиши аниқланган ва у ҳозирда шифокорлар назорати остида уй режимида даволанмоқда.
Мюнхеннинг «Бавария» клуби бош мураббийи Венсан Компани Германия Бундеслигасининг 8-туридан ўрин олган Дортмунднинг «Боруссия»сига қарши муҳим учрашувга тайёргарлик жараёнидан бутунлай четлатилди. Мюнхен клуби раҳбарияти шифохонадан яқиндагина чиққан 40 ёшли мутахассис саломатлигини хавф остига қўймаслик учун уни жамоанинг кундалик фаолиятига жалб этмасликка қарор қилди.
Клуб ички кўрсатмаси шу қадар қатъийки, ҳатто мураббийлар штабига Компани билан телефон орқали футбол мавзусида суҳбатлашиш ҳам қатъиян тақиқланган.
«Бизга аниқ кўрсатма берилган»: Аарон Данкснинг баёноти
Айни дамда вақтинча бош мураббий вазифасини бажараётган Компанининг ёрдамчиси Аарон Данкс матбуотга вазият ҳақида қуйидагича изоҳ берди:
«Биз ҳозир у билан умуман футбол ҳақида гаплашмаяпмиз. Бу борада клуб ва тиббий штаб томонидан бизга жуда аниқ кўрсатма берилган. У тўлиқ тикланиши, ортиқча асабийлашмаслиги ва вақтини оиласи даврасида ўтказиши керак. Саломатлигини тўлиқ тиклаб, катта ишга муваффақиятли қайтиши учун уни жамоанинг ҳеч бир ишига аралаштирмаяпмиз».
Нима юз берган эди? (Тиббий ташхис тафсилоти)
Белгиялик мутахассиснинг бетоб бўлиб қолиши ҳафта бошида кузатилган:
Машғулотдаги кутилмаган ҳолат: 23 октябрь куни Компани «Бавария»нинг иккинчи жамоаси машғулоти пайтида тўсатдан ҳушини йўқотган ва тезкорлик билан шифохонага етказилган эди;
Шифокорлар ташхиси: Чуқур тиббий текширувлардан сўнг мутахассисда мия пардаларининг таъсирланиши (ирритацияси) қайд этилган;
Даволаниш ва уй режими: 28 октябрь куни белгиялик мураббийга шифохонадан уйга рухсат берилди. Ҳозирда у шифокорлар назорати остида махсус дори-дармонларни қабул қилиб, тўлиқ дам олиш режимига амал қилмоқда.
«Дер Класикер»да рулни ким бошқаради?
Бугун Бундеслиганинг 8-тури доирасида миллионлаб мухлислар диққат марказида бўладиган «Бавария» ва «Боруссия Дортмунд» ўртасидаги марказий баҳсда мюнхенликлар захира ўриндиғини тўлиқ Аарон Данкс бошқаради. Компани эса муҳим дербини шифокорлар тавсиясига биноан фақат уйда, телевизор қаршисида кузатиши мумкин бўлади.
Изоҳлар 0
…