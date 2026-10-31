“Бавария”да фавқулодда ҳолат: Компани шифохонадан сўнг дербидан четлатилди

·35·Спорт
“Бавария”да фавқулодда ҳолат: Компани шифохонадан сўнг дербидан четлатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Бавария» бош мураббийи Венсан Компани соғлиғи билан боғлиқ муаммолар сабабли Дортмунднинг «Боруссия»сига қарши ўтказиладиган дерби учрашувидан четлатилди.
  • 23-октябр куни машғулот вақтида ҳушини йўқотган 40 ёшли мутахассисда мия пардаларининг таъсирланиши аниқланган ва у ҳозирда шифокорлар назорати остида уй режимида даволанмоқда.

Мюнхеннинг «Бавария» клуби бош мураббийи Венсан Компани Германия Бундеслигасининг 8-туридан ўрин олган Дортмунднинг «Боруссия»сига қарши муҳим учрашувга тайёргарлик жараёнидан бутунлай четлатилди. Мюнхен клуби раҳбарияти шифохонадан яқиндагина чиққан 40 ёшли мутахассис саломатлигини хавф остига қўймаслик учун уни жамоанинг кундалик фаолиятига жалб этмасликка қарор қилди.

Клуб ички кўрсатмаси шу қадар қатъийки, ҳатто мураббийлар штабига Компани билан телефон орқали футбол мавзусида суҳбатлашиш ҳам қатъиян тақиқланган.

«Бизга аниқ кўрсатма берилган»: Аарон Данкснинг баёноти

Айни дамда вақтинча бош мураббий вазифасини бажараётган Компанининг ёрдамчиси Аарон Данкс матбуотга вазият ҳақида қуйидагича изоҳ берди:

«Биз ҳозир у билан умуман футбол ҳақида гаплашмаяпмиз. Бу борада клуб ва тиббий штаб томонидан бизга жуда аниқ кўрсатма берилган. У тўлиқ тикланиши, ортиқча асабийлашмаслиги ва вақтини оиласи даврасида ўтказиши керак. Саломатлигини тўлиқ тиклаб, катта ишга муваффақиятли қайтиши учун уни жамоанинг ҳеч бир ишига аралаштирмаяпмиз».

Нима юз берган эди? (Тиббий ташхис тафсилоти)

Белгиялик мутахассиснинг бетоб бўлиб қолиши ҳафта бошида кузатилган:

  • Машғулотдаги кутилмаган ҳолат: 23 октябрь куни Компани «Бавария»нинг иккинчи жамоаси машғулоти пайтида тўсатдан ҳушини йўқотган ва тезкорлик билан шифохонага етказилган эди;

  • Шифокорлар ташхиси: Чуқур тиббий текширувлардан сўнг мутахассисда мия пардаларининг таъсирланиши (ирритацияси) қайд этилган;

  • Даволаниш ва уй режими: 28 октябрь куни белгиялик мураббийга шифохонадан уйга рухсат берилди. Ҳозирда у шифокорлар назорати остида махсус дори-дармонларни қабул қилиб, тўлиқ дам олиш режимига амал қилмоқда.

«Дер Класикер»да рулни ким бошқаради?

Бугун Бундеслиганинг 8-тури доирасида миллионлаб мухлислар диққат марказида бўладиган «Бавария» ва «Боруссия Дортмунд» ўртасидаги марказий баҳсда мюнхенликлар захира ўриндиғини тўлиқ Аарон Данкс бошқаради. Компани эса муҳим дербини шифокорлар тавсиясига биноан фақат уйда, телевизор қаршисида кузатиши мумкин бўлади.

БаварияВенсан КомпаниБундеслигаБоруссия Дортмунд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди25 октябр 23:54“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади27 октябр 16:09Венсан Компани Бавария олдига тарихий требле вазифасини қўйдиВенсан Компани Бавария олдига тарихий требле вазифасини қўйди7 август 01:20156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда15 октябр 23:05Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилдиБундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди10 октябр 20:54Венсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилдиВенсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилди11 июн 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди