Бундеслигада кутилмаган ўзгариш: «Бавария» ўрнини «Боруссия» эгаллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия Бундеслигасининг 10-турида «Бавария» ўз майдонида «Кёлн» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, очко йўқотди.
- Дортмунднинг «Боруссия» жамоаси эса сафарда Мёнхенгладбах устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, 24 очко билан турнир жадвалида биринчи ўринга кўтарилди.
- Феликс Нмеча томонидан 80-дақиқада киритилган ягона гол дортмундликларга пешқадамликни тақдим этди.
Германия Бундеслигасининг 10-турида турнир жадвалида жиддий ўзгариш юз берди. «Бавария» ўз майдонида «Кёльн»ни мағлуб эта олмаган бир пайтда, Дортмунднинг «Боруссия»си сафарда муҳим ғалабага эришиб, чемпионат пешқадамига айланди.
Германия чемпионатидаги навбатдаги тур бир қатор кутилмаган натижалар билан эсда қолди. Мюнхендаги дуранг «Бавария»нинг очко йўқотишига сабаб бўлди, «Боруссия» Дортмунд эса бундан унумли фойдаланиб, турнир жадвалида биринчи поғонага кўтарилди.
Шунингдек, «РБ Лейпциг» сафарда йирик ҳисобда ғалаба қозонди, «Байер» эса ўз майдонида рақибини йирик ҳисобда мағлуб этди.
«Бавария» ғалабасиз қолди, пешқадамликни бой берди
«Бавария» — «Кёльн» 1:1
Турнинг энг эътиборли учрашувларидан бири Мюнхенда бўлиб ўтди. «Бавария» ўз майдонида «Кёльн»ни қабул қилди, аммо мухлисларини ғалаба билан хурсанд эта олмади. Учрашув 1:1 ҳисобида якунланди.
Мюнхенликлар учун бу натижа мавсумдаги мағлубиятсиз серия давом этаётганига қарамай, муҳим очко йўқотиш бўлди. Чунки рақибларидан бири — «Боруссия» Дортмунд — ўз учрашувида ғалаба қозониб, чемпионатдаги вазиятни ўз фойдасига ўзгартирди.
Дортмундликлар 80-дақиқада пешқадамликни қўлга киритди
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд 0:1
«Боруссия» Дортмунд Мёнхенгладбахдаги қийин сафардан уч очко билан қайтди. Учрашув тақдири иккинчи бўлимнинг сўнгги қисмида ҳал бўлди.
80-дақиқада Феликс Нмеча рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасига ғалаба келтирган ягона голни урди.
Ушбу муваффақиятдан кейин Дортмунд клуби ҳисобидаги очколар сони 24 тага етди. Натижада жамоа турнир жадвалида биринчи ўринга кўтарилди ва «Бавария»ни пешқадамликдан маҳрум қилди.
«РБ Лейпциг» Берлинда рақибини йирик ҳисобда мағлуб этди
«Унион Берлин» — «РБ Лейпциг» 1:5
Турнинг энг йирик ғалабаларидан бири Берлинда қайд этилди. «РБ Лейпциг» меҳмонда «Унион» дарвозасига бешта гол киритиб, ишончли ғалабага эришди.
Меҳмонлар сафида Антонио Нуса, Ромуло да Крус, Бражан Груда ва Рокко Рейц гол муаллифлари бўлишди. «Унион»нинг ягона жавоб голини эса Мишель Айбишер киритди.
Бу натижа «Лейпциг»нинг чемпионлик пойгасидаги рақобатни давом эттириш учун муҳим қадам бўлди.
«Байер» рақиб дарвозасига тўртта гол урди
«Байер» — «Падерборн» 4:0
Леверкузенликлар ҳам ўз мухлислари қаршисида ишончли ўйин намойиш этишди. «Байер» «Падерборн»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
Афонсу Морейра учрашувда дубль қайд этган бўлса, Патрик Шик ва Экви Фернандес биттадан гол киритишди. Шу тариқа «Байер» рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Бундеслига 10-турининг бошқа натижалари
Тур доирасида яна бир нечта учрашувлар ўтказилди. Уларнинг айримларида мезбонлар минимал ҳисобда ғалаба қозонган бўлса, «Шальке» ва «Штутгарт» ўртасидаги баҳсда ғолиб аниқланмади.
Учрашув
Ҳисоб
«Айнтрахт» — «Хоффенхайм»
1:0
«Эльферсберг» — «Фрайбург»
0:1
«Шальке» — «Штутгарт»
0:0
Пешқадамлик учун кураш янада қизиди
10-тур натижалари Бундеслигадаги чемпионлик пойгасига янги тус берди. «Бавария»нинг ўз майдонида очко йўқотиши «Боруссия» Дортмунд учун айни муддао бўлди. Дортмундликлар эса муҳим ғалаба орқали 24 очко билан биринчи ўринни эгаллашди.
Мавсум ҳали давом этмоқда, шу боис пешқадамлик учун курашдаги бу ўзгариш якуний хулоса чиқаришга асос бўла олмайди. Бироқ 10-турнинг ўзиёқ «Бавария» учун чемпионлик йўлида жиддий рақобат пайдо бўлганини кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…