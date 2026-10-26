Абрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқлади

·66·Спорт
Абрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 25-турида «Динамо» жамоаси «Андижон» билан кечган баҳсда 90+2-дақиқада гол ўтказиб юбориб, ғалабани қўлдан бой берди.
  • Бош мураббий Вадим Абрамов ушбу натижага ҳимоя ва дарвозабоннинг ишончсиз ҳаракатлари, шунингдек, таркибдаги жароҳатлар ҳамда дисквалификациялар сабаб бўлганини таъкидлади.

Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Самарқандда бўлиб ўтган «Динамо» ва «Андижон» учрашувидаги жанговар дурангдан (1:1) сўнг мезбонлар бош мураббийи Вадим Абрамов матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоасининг ўйинини кескин ва муросасиз баҳолади.

Самарқандликлар устози 85-дақиқада гол уриб, қўшиб берилган 90+2-дақиқада ғалабани қўлдан бой беришга олиб келган ҳимоя ҳамда дарвозабон хатоларини очиқ кўрсатиб ўтди.

«Дарвоза чизиғида тўп кутиб турмаслик керак»: Абрамовдан посбонга эътироз

Мураббий сўнгги дақиқалардаги драматик вазиятни таҳлил қилар экан, муаммоларнинг туб илдизи ишончсизликка бориб тақалишини билдирди:

  • Рақиб қийинчилик туғдирмаган вазият: «Ўша вазиятда рақиб ҳеч қандай мураккаблик яратмади. Шунчаки тўп олдинга тепилди ва рақиб бирга-бир чиқиб кетди. Бу ҳайратланарли, шундай эмасми? Бир хил хатолар такрорланмоқда», — деди мутахассис;

  • Дарвозабоннинг сустлиги: Абрамовнинг таъкидлашича, посбон тўп тегишини кутиб чизиқда қотиб қолмасдан, баланддан келаётган тўпни эгаллаш учун дадил олдинга чиқиши лозим эди;

  • Занжирли реакция ва психологик босим: Дарвозабоннинг ишончсиз ҳаракатлари сабабли ҳимоячилар ҳам хавотирга тушиб, тўпга пала-партиш ташланган ва бу мудофаа чизиғидаги барқарорликни бузган.

Мажбурий ўзгаришлар: Таркибда нега янги номлар пайдо бўлди?

Бош мураббий жамоанинг одатий ўйини чиқмаганига таркибдаги жиддий йўқотишлар ва дисквалификациялар сабаб бўлганини тушунтирди:

  • Ўз позициясида фақат икки футболчи: Дисквалификация ва жароҳатлар туфайли ҳимояда фақат Штефан ва яна бир футболчи ўз жойида ҳаракат қилган, қолганлар эса мажбурий тартибда бошқа чизиқларга қўйилган;

  • Дублдан асосий таркибга: Самарқандликлар сафида ўринбосарлар таркибидан жалб этилган ёш футболчи илк бор асосий таркибда майдонга туширилган;

  • Ёш дебютантга баҳо: Абрамов дебютант йигит уйдаги босимга қарамай, жиддий хатоларга йўл қўймасдан ўз вазифасини фидойиларча бажаргани учун унга раҳмат айтди.

«Бу энг яхши ўйинларимиздан бири бўлмади»

Жамоа бош мураббийи тўпни назорат қилиш ва ҳужумдаги шошма-шошарлик умумий режага путур етказганини қўшимча қилди:

  • Майдон марказидаги йўқотишлар: Биринчи бўлимда футболчилар тўпни сақлаб қолиш ўрнига шошилиб олдинга узатишга ҳаракат қилгани ва кўп тўп йўқотгани таъкидланди;

  • Қарор қабул қилишдаги хатолар: Тўпни ушлаб туриш керак бўлган жойда шошилинч ҳужумга ўтилган, зарба бериш лозим бўлган вазиятларда эса нотўғри қарорлар чиқарилган.

«Яна бир бор айтаман: бугунги ўйинимиз менга умуман ёқмади. Жамоамиз жуда ёмон кўринди ва аввалги учрашувлар билан таққослаганда, бу баҳс энг ёмони бўлди», — дея фикрини якунлади Вадим Абрамов.

Ўзбекистон СуперлигасиДинамо СамарқандАндижон ФКВадим Абрамов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқди«Динамо» ва «Андижон» ўйинида ғалаба сўнгги сонияларда қўлдан чиқдиКеча 21:09Ўзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилдиЎзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилди24 октябр 10:18Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!18 сентябр 06:08“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?10 октябр 06:40«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди10 сентябр 21:37Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...20 август 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди