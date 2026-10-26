Абрамов “Динамо”нинг 90+2-дақиқада қўлдан чиқарган ғалабаси сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 25-турида «Динамо» жамоаси «Андижон» билан кечган баҳсда 90+2-дақиқада гол ўтказиб юбориб, ғалабани қўлдан бой берди.
- Бош мураббий Вадим Абрамов ушбу натижага ҳимоя ва дарвозабоннинг ишончсиз ҳаракатлари, шунингдек, таркибдаги жароҳатлар ҳамда дисквалификациялар сабаб бўлганини таъкидлади.
Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Самарқандда бўлиб ўтган «Динамо» ва «Андижон» учрашувидаги жанговар дурангдан (1:1) сўнг мезбонлар бош мураббийи Вадим Абрамов матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоасининг ўйинини кескин ва муросасиз баҳолади.
Самарқандликлар устози 85-дақиқада гол уриб, қўшиб берилган 90+2-дақиқада ғалабани қўлдан бой беришга олиб келган ҳимоя ҳамда дарвозабон хатоларини очиқ кўрсатиб ўтди.
«Дарвоза чизиғида тўп кутиб турмаслик керак»: Абрамовдан посбонга эътироз
Мураббий сўнгги дақиқалардаги драматик вазиятни таҳлил қилар экан, муаммоларнинг туб илдизи ишончсизликка бориб тақалишини билдирди:
Рақиб қийинчилик туғдирмаган вазият: «Ўша вазиятда рақиб ҳеч қандай мураккаблик яратмади. Шунчаки тўп олдинга тепилди ва рақиб бирга-бир чиқиб кетди. Бу ҳайратланарли, шундай эмасми? Бир хил хатолар такрорланмоқда», — деди мутахассис;
Дарвозабоннинг сустлиги: Абрамовнинг таъкидлашича, посбон тўп тегишини кутиб чизиқда қотиб қолмасдан, баланддан келаётган тўпни эгаллаш учун дадил олдинга чиқиши лозим эди;
Занжирли реакция ва психологик босим: Дарвозабоннинг ишончсиз ҳаракатлари сабабли ҳимоячилар ҳам хавотирга тушиб, тўпга пала-партиш ташланган ва бу мудофаа чизиғидаги барқарорликни бузган.
Мажбурий ўзгаришлар: Таркибда нега янги номлар пайдо бўлди?
Бош мураббий жамоанинг одатий ўйини чиқмаганига таркибдаги жиддий йўқотишлар ва дисквалификациялар сабаб бўлганини тушунтирди:
Ўз позициясида фақат икки футболчи: Дисквалификация ва жароҳатлар туфайли ҳимояда фақат Штефан ва яна бир футболчи ўз жойида ҳаракат қилган, қолганлар эса мажбурий тартибда бошқа чизиқларга қўйилган;
Дублдан асосий таркибга: Самарқандликлар сафида ўринбосарлар таркибидан жалб этилган ёш футболчи илк бор асосий таркибда майдонга туширилган;
Ёш дебютантга баҳо: Абрамов дебютант йигит уйдаги босимга қарамай, жиддий хатоларга йўл қўймасдан ўз вазифасини фидойиларча бажаргани учун унга раҳмат айтди.
«Бу энг яхши ўйинларимиздан бири бўлмади»
Жамоа бош мураббийи тўпни назорат қилиш ва ҳужумдаги шошма-шошарлик умумий режага путур етказганини қўшимча қилди:
Майдон марказидаги йўқотишлар: Биринчи бўлимда футболчилар тўпни сақлаб қолиш ўрнига шошилиб олдинга узатишга ҳаракат қилгани ва кўп тўп йўқотгани таъкидланди;
Қарор қабул қилишдаги хатолар: Тўпни ушлаб туриш керак бўлган жойда шошилинч ҳужумга ўтилган, зарба бериш лозим бўлган вазиятларда эса нотўғри қарорлар чиқарилган.
«Яна бир бор айтаман: бугунги ўйинимиз менга умуман ёқмади. Жамоамиз жуда ёмон кўринди ва аввалги учрашувлар билан таққослаганда, бу баҳс энг ёмони бўлди», — дея фикрини якунлади Вадим Абрамов.
Изоҳлар 0
…